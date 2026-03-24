Sebastien Frey of ParmaGetty Images Sport

Rekor Mattia Marchesetti, mencetak gol di semua 10 divisi sejak bergabung dengan Chievo di Serie A: "Mimpi yang terwujud, sekarang saya bisa berhenti bermain untuk menjadi pelatih"

Satu-satunya gol di liga kasta tertinggi yang dicetak oleh Frey berkat umpan dari Zanchetta.

Mattia Marchesetti menyamai rekor Denis Godeas, Antonio Martorella, dan Marcello Diomedi: mereka adalah satu-satunya pemain sepak bola yang mencetak gol di semua 10 divisi sepak bola Italia, mulai dari Serie A hingga Divisi Tiga, termasuk Divisi B, C1, dan C2 (yang kini digabungkan), Divisi D, Eccellenza, Promozione, serta Divisi Pertama dan Kedua.


Pemain sayap kelahiran 1983 ini mencetak gol dari tendangan penalti saat membela Trescore Cremasco melawan Oratorio Sabbioni di Seconda Categoria.

  • Marchesetti sendiri menceritakan dalam sebuah wawancara dengan Corriere della Sera: "Tiga pemain lainnya berhasil melakukannya saat berusia sekitar 45 tahun, sedangkan saya yang berusia 42 tahun adalah yang termuda. Dalam hati, saya benar-benar mengucapkan kata-kata itu, 'sekarang aku akan melakukan tendangan chip kepadanya'. Kalimat yang sama diucapkan oleh Francesco Totti dalam pertandingan Italia vs Belanda, Euro 2000. Tapi dia adalah juara kelas dunia, saya tidak. Jadi saya buang pikiran itu: tidak ada tendangan chip, kalau saya salah, rekan-rekan akan menghakimi saya. Tendangan keras ke sudut kiri gawang."


    "Sesaat sebelum menendang, dengan keluarga di tribun, seluruh karierku terlintas di benakku, pengorbanan, belajar di malam hari setelah latihan. Ya, ini pertandingan terakhir, sekarang aku berhenti. Mungkin aku akan turun ke lapangan sekali lagi untuk berpamitan dengan tim. Lalu, berhenti."

  • "Saya menjalani seluruh jenjang di akademi muda Cremonese, lalu bermain untuk Chievo, Sampdoria, Triestina, dan Vicenza: 25 penampilan di Serie A, 100 di Serie B, 120 di Serie C1. Saya berhenti bermain di stadion-stadion besar untuk beraksi di lapangan-lapangan Pizzighettone, Olginatese, dan Rivoltana."


    "Secara total, saya telah mencetak lebih dari 100 gol. Satu-satunya gol di Serie A terjadi pada pertandingan Chievo melawan Parma pada tahun 2005, berkat umpan Zanchetta dari tengah lapangan, saya melakukan gerakan memotong di belakang para bek, bola memantul di depan Frey, dan saya menyelesaikannya dengan tendangan kaki kanan: sebuah mimpi. Gol terpenting adalah pada tahun 2004 bersama Cremonese dalam leg kedua final melawan Sudtirol, yang membawa promosi ke C1."


    "Di musim terakhir ini, dengan mengikuti pemusatan latihan musim panas ini dan berlatih dua kali seminggu, saya bermain dalam 14 pertandingan. Ketika wasit meniup peluit penalti, rekan-rekan saya, yang semuanya jauh lebih muda, berkata kepada saya: ‘Giliranmu’, mereka tahu betapa pentingnya hal itu bagi saya. Bahkan lawan-lawan di Sabbioni memeluk saya."


  • "Anak saya, Riccardo, berusia 12 tahun dan bermain sebagai gelandang di tim junior Cremonese. Sungguh mengharukan melihatnya di lapangan. Dia belum pernah menyaksikan Italia berlaga di Piala Dunia, semoga tahun ini adalah tahun yang tepat. Kami, keluarga Marchesetti, sudah terlahir dengan bola: ayah saya, Domenico, yang kini pensiunan buruh dan merupakan pelatih pertama saya saat saya masih di tim U-12, juga pernah bermain di Divisi D."


    "Di masa depan, saya membayangkan diri saya di bangku cadangan: saya suka melatih dan mengajarkan sepak bola, seperti yang saya lakukan hingga tahun lalu, terutama dengan anak-anak. Mereka seperti spons, menyerap segalanya: saya menjelaskan kepada mereka bahwa mereka hanya perlu bersenang-senang, saya tidak pernah memarahi mereka atau mengatakan bahwa mereka salah, melainkan menunjukkan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki diri. Lalu, jika saya melihat mereka melakukan aksi persis seperti yang saya jelaskan, saya merasa senang."


