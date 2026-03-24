Rekor Mattia Marchesetti, mencetak gol di semua 10 divisi sejak bergabung dengan Chievo di Serie A: "Mimpi yang terwujud, sekarang saya bisa berhenti bermain untuk menjadi pelatih"

"Saya menjalani seluruh jenjang di akademi muda Cremonese, lalu bermain untuk Chievo, Sampdoria, Triestina, dan Vicenza: 25 penampilan di Serie A, 100 di Serie B, 120 di Serie C1. Saya berhenti bermain di stadion-stadion besar untuk beraksi di lapangan-lapangan Pizzighettone, Olginatese, dan Rivoltana."





"Secara total, saya telah mencetak lebih dari 100 gol. Satu-satunya gol di Serie A terjadi pada pertandingan Chievo melawan Parma pada tahun 2005, berkat umpan Zanchetta dari tengah lapangan, saya melakukan gerakan memotong di belakang para bek, bola memantul di depan Frey, dan saya menyelesaikannya dengan tendangan kaki kanan: sebuah mimpi. Gol terpenting adalah pada tahun 2004 bersama Cremonese dalam leg kedua final melawan Sudtirol, yang membawa promosi ke C1."





"Di musim terakhir ini, dengan mengikuti pemusatan latihan musim panas ini dan berlatih dua kali seminggu, saya bermain dalam 14 pertandingan. Ketika wasit meniup peluit penalti, rekan-rekan saya, yang semuanya jauh lebih muda, berkata kepada saya: ‘Giliranmu’, mereka tahu betapa pentingnya hal itu bagi saya. Bahkan lawan-lawan di Sabbioni memeluk saya."



