Para penggemar sepak bola Prancis disuguhi anomali statistik yang langka pada Minggu ketika Paris FC dan Rennes terlibat dalam laga mendebarkan yang menghasilkan tujuh gol. Untuk pertama kalinya dalam 34 tahun, sebuah pertandingan Ligue 1 menghadirkan empat penalti yang semuanya berhasil dikonversi menjadi gol, menyamai rekor yang tak tersentuh sejak 1992.

Terakhir kali sebuah pertandingan Ligue 1 menghadirkan empat penalti yang semuanya berbuah gol adalah pada Januari 1992, ketika Toulon dan Nancy menyajikan tontonan penalti yang sama.