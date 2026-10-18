AFP
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Rekor Ligue 1 yang bertahan 34 tahun pecah! Empat penalti berbuah gol dalam laga sengit dengan tujuh gol saat Paris FC mengejutkan Rennes
Banjir penalti bersejarah di Stade Jean-Bouin
Para penggemar sepak bola Prancis disuguhi anomali statistik yang langka pada Minggu ketika Paris FC dan Rennes terlibat dalam laga mendebarkan yang menghasilkan tujuh gol. Untuk pertama kalinya dalam 34 tahun, sebuah pertandingan Ligue 1 menghadirkan empat penalti yang semuanya berhasil dikonversi menjadi gol, menyamai rekor yang tak tersentuh sejak 1992.
Terakhir kali sebuah pertandingan Ligue 1 menghadirkan empat penalti yang semuanya berbuah gol adalah pada Januari 1992, ketika Toulon dan Nancy menyajikan tontonan penalti yang sama.
- AFP
Paris FC tunjukkan ketangguhan dalam laga banjir gol
Sosok yang menjadi pusat drama adalah Esteban Lepaul, yang tampil tajam meski timnya kalah. Penyerang Rennes itu menunjukkan ketenangan luar biasa dengan sukses mengeksekusi tiga penalti pada menit ke-30, ke-74, dan ke-87.
Meski Lepaul begitu piawai dari titik penalti, Paris FC tidak gentar menghadapi rentetan gol tim tamu. Tuan rumah lebih dulu mengambil kendali lewat Maxime Lopez, yang mencetak dua gol, termasuk gol penting pada pengujung waktu tambahan babak pertama. Paris FC menunjukkan permainan menyerang yang memikat sepanjang laga, membuktikan bahwa mereka mampu bersaing dengan tim-tim besar yang telah lama mendominasi liga setelah belakangan ini naik ke papan atas klasemen.
Drama VAR di menit-menit akhir menentukan skor akhir
Salah satu momen paling menonjol malam itu datang dari Lassine Sinayoko, yang menghadirkan aksi brilian langka tanpa melibatkan situasi bola mati. Pada menit ke-77, mantan pemain Auxerre itu melepaskan tendangan salto spektakuler yang membuat penonton tuan rumah bersorak riuh.
Pertandingan mencapai puncak ketegangan pada masa tambahan waktu babak kedua yang berlangsung sengit, saat skor masih imbang 3-3. Pelanggaran ceroboh Valentin Rongier terhadap Sinayoko di dalam kotak penalti membuat wasit meninjau monitor VAR sebelum menunjuk titik putih. Mantan penyerang Auxerre itu kemudian maju dan dengan tenang mengeksekusi penalti penentu kemenangan pada menit ke-97.
- AFP
Tonggak statistik dan implikasinya bagi liga
Gol kemenangan dramatis di penghujung laga ini sangat berarti bagi Paris FC karena menjadi kemenangan pertama mereka atas Rennes dalam 46 tahun. Tiga poin dari pertandingan yang berlangsung kacau ini membawa Paris FC ke posisi kedua klasemen Ligue 1 dan memberi tekanan kepada pemuncak klasemen pada awal musim. Sebaliknya, kekalahan tersebut membuat Rennes turun ke posisi kelima.
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