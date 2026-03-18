Rekor berusia 16 tahun terpecahkan! Robert Lewandowski mencetak rekor baru di Liga Champions saat FC Barcelona meraih kemenangan telak

Robert Lewandowski mencetak dua gol dalam kemenangan telak FC Barcelona atas Newcastle United di Liga Champions. Dengan demikian, ia bahkan mencetak rekor baru.

Berkat gol-golnya yang membawa skor menjadi 5-2 dan 6-2 pada menit ke-56 dan ke-61, penyerang asal Polandia ini kini menjadi pemain tertua yang berhasil mencetak dua gol dalam satu pertandingan di Liga Champions.

  • Sebelumnya, rekor ini dipegang oleh legenda penyerang Italia, Filippo Inzaghi — saat mencetak dua gol untuk AC Milan pada November 2010 melawan Real Madrid, "Pippo" berusia 37 tahun dan 86 hari. Lewandowski kini berhasil melakukannya pada usia 37 tahun dan 209 hari.

    Selain pemain asal Polandia itu, rekan setimnya di Barca, Lamie Yamal, juga berhasil mencatatkan namanya dalam buku sejarah. Bakat muda asal Spanyol ini berhasil mencetak gol melalui tendangan penalti menjelang akhir babak pertama - dengan demikian, Yamal kini menjadi pemain termuda (18 tahun dan 350 hari) yang berhasil mencetak sepuluh gol di kompetisi teratas Eropa.

    Barcelona menang telak atas Newcastle United

    Karena selain Lewandowski dan Yamal, Raphinha (2), Marc Bernal, dan Fermin Lopez juga mencetak gol, tim Catalan itu akhirnya menang telak 7-2 (3-2) atas Newcastle dan lolos ke babak delapan besar.

    Bagi klub dari Liga Premier tersebut, tujuh gol yang kebobolan itu bahkan menjadi rekor negatif baru. The Magpies adalah satu-satunya tim Inggris, selain Tottenham Hotspur (pada 2019 melawan FC Bayern München), yang harus kebobolan tujuh gol dalam satu pertandingan Liga Champions.

