Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
‘Rekor belum terpecahkan’ - Bruno Fernandes diberitahu bahwa ‘assist’ ke-21-nya tidak dihitung, sementara mantan ketua PGMOL menanggapi gol bersejarah Manchester United
Hackett membantah pencapaian bersejarah tersebut
Dunia sepak bola sudah siap menobatkan Bruno Fernandes sebagai raja baru dalam hal menciptakan peluang setelah ia mencetak 21 assist musim ini di Amex Stadium. Namun, mantan manajer umum PGMOL, Keith Hackett, secara mengejutkan ikut campur dalam perdebatan ini, dengan menyatakan bahwa kontribusi bintang Manchester United tersebut seharusnya tidak diakui secara resmi.
Melalui media sosial, ia menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap keputusan tersebut dengan menulis: "Ini jelas bukan assist, jadi rekor tidak terpecahkan."
Intervensi wasit pensiunan ini telah memicu perdebatan sengit mengenai kriteria yang digunakan untuk memberikan assist di liga utama Inggris, terutama ketika sejarah sedang dipertaruhkan.
- Getty Images
Fernandes menyalip Henry dan De Bruyne
Sebelum kontroversi itu meletus, pemain internasional Portugal itu sedang dipuji karena berhasil mengungguli dua pemain paling kreatif dalam sejarah kompetisi tersebut. Dengan mencetak 21 assist, Fernandes berhasil melampaui legenda Arsenal Thierry Henry dan Kevin De Bruyne dari Manchester City—yang sebelumnya berbagi rekor dengan masing-masing 20 assist.
Momen itu tiba ketika Fernandes memberikan tendangan sudut yang disundul oleh Patrick Dorgu ke gawang. Meskipun Panel Gol yang Dipertanyakan mendukung gelandang tersebut, para kritikus seperti Hackett berpendapat bahwa fakta bahwa sundulan Dorgu melewati garis gawang setelah membentur mistar gawang dan memantul ke dalam gawang kiper Seagulls, Bart Verbruggen, seharusnya membuatnya tidak memenuhi syarat untuk masuk dalam buku rekor. Kapten United itu juga membawa pulang penghargaan Playmaker Terbaik Musim Ini di Liga Premier atas prestasinya.
Kapten itu tetap rendah hati
"Itu adalah hal yang sering kupikirkan karena kita sedang membicarakan Kevin dan Thierry; mereka adalah dua dari pemain terbaik yang pernah ada di Liga Premier dalam waktu yang sangat lama," kata Fernandes saat membahas peluang untuk memecahkan rekor tersebut.
"Memiliki kesempatan untuk berada di sana bersama nama-nama mereka - hanya untuk kategori ini, jangan bicara tentang hal-hal lain yang telah mereka lakukan di Liga Premier - adalah hal yang sangat baik, dan saya sangat bangga akan hal itu."
Gelandang ini sering mengalihkan pujian kepada rekan-rekan setimnya, mengakui bahwa statistiknya sangat bergantung pada penyelesaian akhir yang dilakukan orang lain. Setelah pertandingan sebelumnya, ia menyatakan: "Saya sangat bersyukur melihat reaksi mereka lebih daripada reaksi saya karena saya ingin Bryan [Mbeumo] merayakan golnya. Saya tidak ingin menjadikannya tentang diri saya karena pada akhirnya mencetak gol adalah hal terpenting dalam sepak bola."
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Bruno?
Sementara para pakar masih memperdebatkan keabsahan rekornya, Fernandes tengah bersiap menyambut musim panas yang padat. Bintang andalan Manchester United ini kini akan mengalihkan fokusnya ke tugas tim nasional Portugal yang sedang mempersiapkan diri untuk Piala Dunia. Masa depannya di klub juga tampak terjamin, dengan laporan yang menyebutkan bahwa ia berpeluang mendapatkan perpanjangan kontrak melampaui kesepakatan saat ini yang berlaku hingga 2027.
Terlepas dari keributan seputar assist ke-21-nya, Fernandes menutup musim ini dengan sembilan gol dan segudang penghargaan individu.