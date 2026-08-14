Tidak diragukan lagi bahwa pemilik mimpi terbesar di musim baru Liga Roshn Arab Saudi adalah bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr, yang menjalani musim yang mungkin menjadi yang terakhir dalam kariernya.

Ronaldo, yang kontraknya berakhir pada penghujung musim baru, memasukinya setelah mewujudkan mimpi terbesarnya, yaitu meraih gelar bersama Al Nassr, dan bukan sembarang gelar, melainkan gelar Liga Arab Saudi yang absen selama 7 tahun.

Setelah mimpi kolektif ini terwujud, tak diragukan lagi bahwa Ronaldo kini mencari pencapaian individu yang tak seorang pun pemain sepak bola mampu menyamainya, bahkan mungkin mendekatinya, yaitu keajaiban 1000 gol.

Ronaldo memasuki musim baru dengan koleksi 976 gol, yang berarti ia hanya membutuhkan 24 gol saja, untuk menjadi pemain pertama yang mencetak 1000 gol dalam sejarah sepak bola.

Angka ini tidak sulit bagi bintang Portugal itu, karena ia tidak pernah mencetak gol lebih sedikit dari itu di musim mana pun dari tiga musim penuhnya di Liga Roshn, dan angka terendahnya adalah 25 gol pada musim 2024-2025.

Dan "Sang Don" tidak hanya akan tampil di Liga Roshn, tetapi ia memiliki peluang untuk menggetarkan gawang di ajang Piala Super Arab Saudi, Piala Pelayan Dua Tanah Suci, serta Liga Champions Elite Asia.