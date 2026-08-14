Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Ronaldo - Benzema - Al Dawsari - En-Nesyri - Ivan ToneyAI - Gemini

Diterjemahkan oleh

Rekor 1.000 gol Ronaldo dan pesta perpisahan Benzema: apa yang diimpikan para bintang Liga Saudi di musim baru?

FEATURES
Saudi Pro League
C. Ronaldo
K. Benzema
S. Al-Dawsari
Y. En-Nesyri
I. Toney
Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Hilal
Al Ahli
Arab Saudi
Portugal
Prancis
Maroko
Inggris

Liga Roshn menyongsong awal yang baru

Dengan dimulainya musim baru Liga Arab Saudi, beragam mimpi pun bermunculan, mulai dari para suporter yang bermimpi melihat tim mereka menjadi juara, klub-klub yang mencari kejayaan baru, hingga para pelatih yang ingin menorehkan babak sukses dalam karier mereka.

Namun, semua mimpi ini pada akhirnya bergantung pada kaki dan kepala para pemain, yang di dalam kepala mereka pun mengusung mimpi-mimpi lain, sebagian demi kepentingan tim yang mereka bela, dan sebagian lagi demi kepentingan mereka sendiri.

Tiket pertandingan Liga Roshn Arab SaudiBeli tiketmu sekarang!

  • Milenium Ronaldo

    Tidak diragukan lagi bahwa pemilik mimpi terbesar di musim baru Liga Roshn Arab Saudi adalah bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr, yang menjalani musim yang mungkin menjadi yang terakhir dalam kariernya.

    Ronaldo, yang kontraknya berakhir pada penghujung musim baru, memasukinya setelah mewujudkan mimpi terbesarnya, yaitu meraih gelar bersama Al Nassr, dan bukan sembarang gelar, melainkan gelar Liga Arab Saudi yang absen selama 7 tahun.

    Setelah mimpi kolektif ini terwujud, tak diragukan lagi bahwa Ronaldo kini mencari pencapaian individu yang tak seorang pun pemain sepak bola mampu menyamainya, bahkan mungkin mendekatinya, yaitu keajaiban 1000 gol.

    Ronaldo memasuki musim baru dengan koleksi 976 gol, yang berarti ia hanya membutuhkan 24 gol saja, untuk menjadi pemain pertama yang mencetak 1000 gol dalam sejarah sepak bola.

    Angka ini tidak sulit bagi bintang Portugal itu, karena ia tidak pernah mencetak gol lebih sedikit dari itu di musim mana pun dari tiga musim penuhnya di Liga Roshn, dan angka terendahnya adalah 25 gol pada musim 2024-2025.

    Dan "Sang Don" tidak hanya akan tampil di Liga Roshn, tetapi ia memiliki peluang untuk menggetarkan gawang di ajang Piala Super Arab Saudi, Piala Pelayan Dua Tanah Suci, serta Liga Champions Elite Asia.

    • Iklan

  • Perpisahan Benzema

    Adapun mantan rekan setimnya di Real Madrid, penyerang asal Prancis Karim Benzema, ia pun akan menjalani musim yang bisa jadi merupakan musim terakhir dalam kariernya, apalagi banyak pembicaraan mengenai pensiunnya di waktu-waktu sebelumnya.

    Benzema akan menjalani musim ini bersama tim Al Hilal, klub yang ia bela setelah pindah pada periode bursa transfer musim dingin lalu, datang dari klub Al Ittihad dalam transfer yang menggemparkan, usai memutus kontraknya dengan klub tersebut.

    Mimpi terbesar penyerang Prancis itu pada musim ini adalah membawa "Sang Pemimpin" meraih gelar Liga Roshn, yang absen diraihnya dalam dua musim terakhir, untuk menutup karier sepak bolanya dengan cara terbaik yang mungkin.

    Penutup ini tidak akan menjadi yang terindah semata karena pentingnya gelar liga, tetapi juga karena arti pentingnya bagi Benzema sendiri, setelah kepindahan mengejutkannya dari Al Ittihad ke Al Hilal, yang memicu kemarahan besar di kalangan suporter Al Ittihad.

    Pemain berusia 38 tahun itu tidak ingin kemarahan tersebut merambat ke suporter Al Hilal, jika mereka menilai ia tidak mampu memberikan tambahan bagi tim, apalagi "Sang Pemimpin" memang gagal meraih gelar dalam dua musim terakhir.

    Guna menghindari hal itu, Benzema harus menemukan solusi atas persoalan cedera yang menjauhkannya dari Al Hilal di sejumlah pertandingan selama paruh kedua musim lalu, terlebih ia akan mencapai usia 39 tahun pada akhir 2026.

    Dan jika mantan penyerang Real Madrid itu berhasil melakukannya, ia akan menjadi salah satu dari sedikit pemain yang memenangi Liga Arab Saudi bersama Al Hilal dan Al Ittihad, setelah membawa Al Ittihad meraih gelar pada musim 2024-2025.

  • Kebangkitan Al-Dawsari

    Jika Benzema semakin dekat dengan pamitan dari lapangan pada akhir musim baru, maka rekan setimnya di Al Hilal, sang kapten Salem Al Dawsari, justru ingin menghindari perpisahan semacam itu pada musim ini.

    Al Dawsari menjalani salah satu musim terburuknya bersama Al Hilal pada musim lalu, di bawah asuhan pelatih Italia Simone Inzaghi, hal yang membuatnya menjadi sasaran kritik para pendukung "Sang Pemimpin".

    Nama "Tornado" pun sempat dikaitkan dengan kepindahan dari Al Hilal pada bursa transfer musim panas yang tengah berjalan, di tengah ketertarikan sejumlah klub terhadap jasanya, seperti Al Diriyah yang baru saja promosi ke Liga Roshn, serta beberapa klub Liga Qatar.

    Memang benar Salem Al Dawsari tetap bertahan bersama Al Hilal, tetapi ia tahu bahwa masa bertahan ini adalah yang terakhir, karena kemungkinan besar ia akan pergi dari tim usai musim berakhir, dan bisa jadi ia terpaksa gantung sepatu pada saat itu.

    Untuk menghindari hal tersebut, sang kapten Al Hilal harus menampilkan musim yang luar biasa, baik secara individu maupun kolektif, guna meyakinkan manajemen dan para pendukung akan kemampuannya untuk melanjutkan setidaknya satu musim lagi.

    Namun impian ini tampak sulit, bukan hanya karena batasan-batasan yang diberikan Inzaghi kepadanya di lapangan, tetapi juga karena ia akan mengawali musim dalam kondisi cedera, dan Al Hilal akan mengandalkan winger anyar asal Belanda, Crysencio Summerville, yang bermain di posisi yang sama dengannya.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google

  • Ivan Toney: Sepatu Emas pertama

    Adapun penyerang Inggris, Ivan Toney, bersiap untuk menjalani musim ketiganya di Liga Arab Saudi bersama Al Ahli, demi mengejar gelar yang sudah dua kali lolos dari tangannya setelah begitu dekat meraihnya.

    Toney bermimpi memenangi gelar top skor Liga Arab Saudi untuk kali pertama dalam kariernya, setelah kehilangannya pada musim lalu lewat skenario dramatis yang dimenangi pemain Meksiko, Julian Quinones, bintang Al Qadisiyah.

    Quinones memastikan gelar tersebut pada pekan terakhir, setelah mencetak dua gol ke gawang Al Ittihad, yang mengantarnya merebut puncak dengan koleksi 33 gol, unggul satu gol atas Toney.

    Anehnya, Toney kehilangan gelar yang sama pada musim sebelumnya, kali ini direbut Cristiano Ronaldo, hanya dengan selisih dua gol.

    Ivan Toney mengincar gelar top skor di sebuah kompetisi besar untuk kali pertama, dan yang kedua dalam kariernya secara keseluruhan.

    Satu-satunya kali penyerang Al Ahli itu meraih gelar top skor terjadi 5 tahun lalu, tepatnya bersama klub Brentford, di Championship Inggris pada musim 2020-2021.

  • Youssef En-Nesyri: Saatnya Membalas

    Ketika Benzema meninggalkan skuad Al-Ittihad, klub Arab Saudi itu merekrut penyerang asal Maroko, Youssef En-Nesyri, sebagai penggantinya, namun hingga saat ini ia gagal memenuhi peran tersebut.

    Sebelum musim baru dimulai, nama En-Nesyri dikaitkan dengan kepindahan ke Liga Maroko, di tengah sejumlah kabar yang menyebut bahwa pelatih asal Jerman, Jens Wiesing, tidak yakin dengan kemampuannya.

    Indikasi-indikasi ini menunjukkan sulitnya posisi penyerang Maroko itu pada musim baru, namun pada saat yang sama hal tersebut bisa menjadi bahan bakar yang mendorongnya untuk meledak dan menampilkan performa terbaiknya.

    Inilah yang tampaknya menjadi mimpi terbesar En-Nesyri pada musim baru, yakni bersinar bersama Al-Ittihad dan menjawab semua pihak yang meragukan kemampuannya, dengan menampilkan level terbaiknya bersama klub Arab Saudi tersebut.