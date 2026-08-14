Adapun mantan rekan setimnya di Real Madrid, penyerang asal Prancis Karim Benzema, ia pun akan menjalani musim yang bisa jadi merupakan musim terakhir dalam kariernya, apalagi banyak pembicaraan mengenai pensiunnya di waktu-waktu sebelumnya.
Benzema akan menjalani musim ini bersama tim Al Hilal, klub yang ia bela setelah pindah pada periode bursa transfer musim dingin lalu, datang dari klub Al Ittihad dalam transfer yang menggemparkan, usai memutus kontraknya dengan klub tersebut.
Mimpi terbesar penyerang Prancis itu pada musim ini adalah membawa "Sang Pemimpin" meraih gelar Liga Roshn, yang absen diraihnya dalam dua musim terakhir, untuk menutup karier sepak bolanya dengan cara terbaik yang mungkin.
Penutup ini tidak akan menjadi yang terindah semata karena pentingnya gelar liga, tetapi juga karena arti pentingnya bagi Benzema sendiri, setelah kepindahan mengejutkannya dari Al Ittihad ke Al Hilal, yang memicu kemarahan besar di kalangan suporter Al Ittihad.
Pemain berusia 38 tahun itu tidak ingin kemarahan tersebut merambat ke suporter Al Hilal, jika mereka menilai ia tidak mampu memberikan tambahan bagi tim, apalagi "Sang Pemimpin" memang gagal meraih gelar dalam dua musim terakhir.
Guna menghindari hal itu, Benzema harus menemukan solusi atas persoalan cedera yang menjauhkannya dari Al Hilal di sejumlah pertandingan selama paruh kedua musim lalu, terlebih ia akan mencapai usia 39 tahun pada akhir 2026.
Dan jika mantan penyerang Real Madrid itu berhasil melakukannya, ia akan menjadi salah satu dari sedikit pemain yang memenangi Liga Arab Saudi bersama Al Hilal dan Al Ittihad, setelah membawa Al Ittihad meraih gelar pada musim 2024-2025.