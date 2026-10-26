Pekan kedelapan Ligue 1 musim 2026/27 menyuguhkan drama dari awal hingga akhir di seluruh Prancis. Olympique de Marseille berhasil melewati laga kacau yang menghasilkan tujuh gol melawan Le Havre di Stade Vélodrome, sementara Stade Rennais menang meyakinkan atas Strasbourg berkat penampilan gemilang Sebastian Szymański, dan RC Lens menghentikan momentum Paris FC dalam duel ketat di Bollaert-Delelis.
Rekap pekan ke-8 Ligue 1: Marseille mengalahkan Le Havre dalam laga sengit tujuh gol, Rennes melibas Strasbourg dan Lens menang tipis atas Paris FC
- AFP
Olympique de Marseille 4-3 Le Havre AC
Penonton di Stade Vélodrome disuguhi laga yang luar biasa saat Olympique de Marseille menang tipis 4–3 atas Le Havre AC. CJ Egan-Riley membuka keunggulan ketika pertandingan baru berjalan empat menit, disusul gol Tim Weah (32') dan Igor Paixão pada awal babak kedua (49'). Himad Abdelli memperkecil ketertinggalan tim tamu (54'), sebelum Josh Maja mencetak dua gol (76', 88') dan Lamine N'Diaye turut mencetak gol (85'), memicu akhir laga yang menegangkan. Marseille bertahan menghadapi tekanan selama 12 menit waktu tambahan untuk mengamankan tiga poin.
- AFP
Stade Rennais FC 3-0 RC Strasbourg Alsace
Stade Rennais FC tampil dominan di kandang sendiri, Roazhon Park, dan mengalahkan RC Strasbourg Alsace 3-0 tanpa kebobolan. Boulaye Dia membuka keunggulan pada menit ke-33 sebelum pengatur serangan asal Polandia, Sebastian Szymański, mengambil alih peran utama. Szymański menggandakan keunggulan tepat sebelum jeda (40') dan mencetak gol keduanya pada menit ke-60 untuk melengkapi kemenangan meyakinkan Rennes.
- AFP
RC Lens 2-1 Paris FC
RC Lens mengalahkan Paris FC yang tengah menanjak 2–1 di hadapan penonton yang meramaikan Stade Bollaert-Delelis. Luca Koleosho membawa tim tamu unggul sesaat setelah babak kedua dimulai (46'). Lens bangkit lewat gol penyama kedudukan Florian Thauvin (62'), sebelum Thorgan Hazard mencetak gol pada menit ke-82 untuk memastikan kemenangan tuan rumah.
- AFP
AS Monaco 1-1 LOSC Lille
Dua tim pemburu gelar bertemu di Stade Louis II, dengan AS Monaco dan LOSC Lille bermain imbang 1-1 dalam laga sengit. Ethan Mbappé membawa Lille unggul pada menit ke-23 sebelum Edan Diop menyamakan kedudukan untuk Monaco pada menit ke-73. Lille harus bertahan dengan sepuluh pemain pada fase akhir laga setelah Tanguy Nianzou Kouassi diganjar kartu merah langsung pada menit ke-66. Kedua klub pun masing-masing meraih satu poin.
- AFP
Stade Brestois 29 1-2 OGC Nice
OGC Nice meraih kemenangan tandang krusial setelah mengalahkan Stade Brestois 29 2-1 di Stade Francis-Le Blé. Ludovic Ajorque membawa Brest unggul pada menit ke-14. Nice bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Elye Wahi tepat pada menit ke-60 (60'), sebelum Sofiane Diop mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-82.
- AFP
AJ Auxerre 1-1 Le Mans FC
AJ Auxerre dan Le Mans FC bermain imbang 1-1 di Stade de l'Abbé-Deschamps. Lucas Buadés membawa tim promosi Le Mans unggul tak lama setelah babak kedua dimulai (48'). Auxerre membalas delapan menit kemudian lewat gol penyama kedudukan Cameron Archer yang disahkan VAR (56'), sehingga kedua tim sama-sama meraih satu poin.
- AFP
Toulouse FC 0-0 ES Troyes AC
Toulouse FC dan ES Troyes AC bermain imbang tanpa gol 0–0 di Stadium de Toulouse. Lini pertahanan kedua tim tampil kokoh dalam laga yang sarat duel fisik dan menghasilkan delapan kartu kuning, sehingga peluang matang untuk mencetak gol sangat minim.
- AFP
Angers SCO 0-0 FC Lorient
Angers SCO dan FC Lorient bermain imbang 0-0 dalam laga yang berlangsung ketat secara taktik di Stadion Raymond Kopa. Kedua tim mengutamakan organisasi dan disiplin pertahanan, saling meredam permainan transisi lawan hingga harus berbagi poin.
- AFP
Paris Saint-Germain vs Olympique Lyonnais
Laga besar paling dinanti pada pekan ini antara juara Paris Saint-Germain dan Olympique Lyonnais di Parc des Princes dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Oktober, sebagai penutup rangkaian pertandingan pekan kedelapan.
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