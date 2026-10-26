Penonton di Stade Vélodrome disuguhi laga yang luar biasa saat Olympique de Marseille menang tipis 4–3 atas Le Havre AC. CJ Egan-Riley membuka keunggulan ketika pertandingan baru berjalan empat menit, disusul gol Tim Weah (32') dan Igor Paixão pada awal babak kedua (49'). Himad Abdelli memperkecil ketertinggalan tim tamu (54'), sebelum Josh Maja mencetak dua gol (76', 88') dan Lamine N'Diaye turut mencetak gol (85'), memicu akhir laga yang menegangkan. Marseille bertahan menghadapi tekanan selama 12 menit waktu tambahan untuk mengamankan tiga poin.