Monaco memperpanjang start sempurna mereka musim ini dengan mengejutkan juara Paris Saint-Germain di Parc des Princes. Tim tamu memaksimalkan serangan balik cepat dan organisasi pertahanan yang disiplin, mencuri kemenangan 2–1 untuk tetap berada di puncak klasemen Ligue 1 dengan tiga kemenangan dari tiga pertandingan.

Kekalahan itu membuat PSG belum meraih kemenangan dalam tiga laga pembuka mereka.