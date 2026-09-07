Putaran ketiga musim Ligue 1 2026/27 menghadirkan kejutan besar, penampilan tandang yang menegaskan kualitas, dan banjir gol di seluruh Prancis. Dari Monaco yang mengambil kendali dalam perebutan gelar liga lewat kemenangan di Parc des Princes hingga kemenangan mengejutkan Paris FC di Marseille dan pesta delapan gol Strasbourg di markas Troyes, pekan ke-3 menyajikan drama yang tak tertandingi.
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Rekap pekan ke-3 Ligue 1: Monaco kejutkan PSG di Parc des Princes saat Paris FC & Strasbourg meramaikan putaran
- AFP
Paris Saint-Germain 1–2 AS Monaco
Monaco memperpanjang start sempurna mereka musim ini dengan mengejutkan juara Paris Saint-Germain di Parc des Princes. Tim tamu memaksimalkan serangan balik cepat dan organisasi pertahanan yang disiplin, mencuri kemenangan 2–1 untuk tetap berada di puncak klasemen Ligue 1 dengan tiga kemenangan dari tiga pertandingan.
Kekalahan itu membuat PSG belum meraih kemenangan dalam tiga laga pembuka mereka.
- AFP
Olympique de Marseille 2–3 Paris FC
Lassine Sinayoko tampil bak pahlawan di Stade Vélodrome saat tim promosi baru Paris FC mengejutkan Marseille dalam laga sengit yang berakhir 3–2. Sinayoko mencetak gol cepat pada menit ke-1 dan menambah gol keduanya pada menit ke-19.
Amine Gouiri mencetak dua gol untuk menjaga OM tetap bersaing, tetapi Sinayoko menuntaskan hat-trick-nya lewat titik penalti pada menit ke-86 untuk memastikan kemenangan bersejarah bagi tim tamu.
- AFP
ES Troyes AC 2–6 RC Strasbourg Alsace
Stade de l'Aube menjadi tuan rumah pesta gol saat Strasbourg mencetak enam gol ke gawang Troyes dalam kemenangan tandang dominan 6–2. Lini serang Strasbourg terbukti tak terbendung dalam transisi, membongkar pertahanan tuan rumah untuk mengamankan kemenangan kedua mereka pada musim ini.
- AFP
Olympique Lyonnais 3-1 AJ Auxerre
Olympique Lyonnais melanjutkan awal musim mereka yang kuat dengan kemenangan kandang 3–1 yang nyaman atas AJ Auxerre yang berada di dasar klasemen di Parc Olympique Lyonnais. Lyon mengendalikan penguasaan bola dan tampil efisien di sepertiga akhir lapangan, naik ke peringkat kedua klasemen sambil membuat Auxerre tetap tanpa poin setelah tiga pertandingan.
- AFP
RC Lens 0-1 FC Lorient
FC Lorient meraih kemenangan tandang dengan susah payah tanpa kebobolan di Stade Bollaert-Delelis atas RC Lens. Organisasi pertahanan Lorient mampu meredam tekanan Lens sebelum mencetak gol penentu kemenangan, sementara Lens menuntaskan pertandingan dengan sepuluh pemain setelah kartu kuning kedua pada masa injury time.
- AFP
Angers SCO 1–2 Stade Rennais FC
Stade Rennais FC mencatat kemenangan tandang krusial 2–1 atas Angers SCO di Stadion Raymond Kopa. Rennes mengambil kendali sejak awal babak kedua dan mampu meredam tekanan telat dari Angers untuk tetap tak terkalahkan hingga tiga pekan.
- AFP
Le Havre AC 1-2 Stade Brestois 29
Stade Brestois 29 meraih kemenangan pertama mereka musim ini dalam laga tandang yang penuh peristiwa di Stade Océane. Le Havre memainkan seluruh babak kedua dengan sepuluh orang setelah kartu merah pada masa injury time babak pertama, sehingga Brest mampu memaksimalkan keunggulan jumlah pemain dan membawa pulang tiga poin.
- AFP
Toulouse FC 0–1 LOSC Lille
LOSC Lille meraih kemenangan profesional 1–0 atas Toulouse FC di Stadium de Toulouse. Satu gol penentu memungkinkan Lille mempertahankan rekor tak terkalahkan dan terus menempel di papan atas klasemen.
- AFP
OGC Nice 1-1 Le Mans FC
OGC Nice dan Le Mans FC berbagi poin dalam hasil imbang 1–1 di Allianz Riviera. Nice mendominasi tempo permainan tetapi kurang tajam dalam penyelesaian akhir, sehingga tim promosi Le Mans mampu meraih satu poin yang patut dihargai di laga tandang.
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