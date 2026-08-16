Kita mungkin sudah tahu bahwa Inter Miami memang tidak sehebat itu.

Ya, mereka punya Lionel Messi. Ya, mereka punya Rodrigo De Paul, Luis Suárez, dan Casemiro. Namun mereka tidak pernah menjadi tim paling komplet di liga ini. Pada Sabtu, hal itu terlihat jelas.

Pertandingan mereka melawan Nashville sangat menggoda untuk disimak. Nashville ditangani dengan sangat baik, sangat terorganisasi, dan penuh energi, dengan sentuhan talenta bintang mereka sendiri. Jika berbicara soal tim sepakbola, mereka adalah yang paling komplet di Wilayah Timur.

Inter Miami, di sisi lain, punya Messi. Namun pada Sabtu malam, dalam apa yang terasa seperti kemenangan bagi sepakbola secara keseluruhan, tim terbaiklah yang menang. Nashville menghajar Miami 4-1, dan skor itu bisa saja lebih besar andaikan mereka tidak menjadi kurang tajam di depan gawang setelah menarik beberapa nama besar mereka. Mereka kini nyaris pasti menggenggam Supporters’ Shield, kecuali terjadi kejatuhan yang mengejutkan.

Di tempat lain, liga berjalan sangat liar. Tim-tim buruk menang untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Tim-tim bagus harus puas dengan hasil imbang yang benar-benar membosankan. Dan Houston Dynamo, yang oleh banyak orang dipandang sebagai lambang mediokritas saat memasuki musim ini, kini menjadi penantang serius untuk menjuarai Wilayah Barat. Siapa yang menyangka?





GOAL merangkum aksi dari MLS pada Sabtu malam...



