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MukhtarGetty
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Rekap MLS: Nashville SC menghajar Inter Miami milik Lionel Messi, Tata Martino mengakhiri rentetan buruk Atlanta United, dan Houston Dynamo memuncaki Wilayah Barat

FEATURES
Analysis
Major League Soccer
Nashville SC vs Inter Miami CF
Nashville SC
Inter Miami CF
Orlando City vs FC Cincinnati
Orlando City
FC Cincinnati

MLS seperti biasa berlangsung kacau pada Sabtu malam, tetapi kemenangan telak Nashville atas Inter Miami memberikan petunjuk paling jelas sejauh ini tentang ke mana Supporters' Shield mungkin akan menuju.

Kita mungkin sudah tahu bahwa Inter Miami memang tidak sehebat itu.

Ya, mereka punya Lionel Messi. Ya, mereka punya Rodrigo De Paul, Luis Suárez, dan Casemiro. Namun mereka tidak pernah menjadi tim paling komplet di liga ini. Pada Sabtu, hal itu terlihat jelas.

Pertandingan mereka melawan Nashville sangat menggoda untuk disimak. Nashville ditangani dengan sangat baik, sangat terorganisasi, dan penuh energi, dengan sentuhan talenta bintang mereka sendiri. Jika berbicara soal tim sepakbola, mereka adalah yang paling komplet di Wilayah Timur.

Inter Miami, di sisi lain, punya Messi. Namun pada Sabtu malam, dalam apa yang terasa seperti kemenangan bagi sepakbola secara keseluruhan, tim terbaiklah yang menang. Nashville menghajar Miami 4-1, dan skor itu bisa saja lebih besar andaikan mereka tidak menjadi kurang tajam di depan gawang setelah menarik beberapa nama besar mereka. Mereka kini nyaris pasti menggenggam Supporters’ Shield, kecuali terjadi kejatuhan yang mengejutkan.

Di tempat lain, liga berjalan sangat liar. Tim-tim buruk menang untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Tim-tim bagus harus puas dengan hasil imbang yang benar-benar membosankan. Dan Houston Dynamo, yang oleh banyak orang dipandang sebagai lambang mediokritas saat memasuki musim ini, kini menjadi penantang serius untuk menjuarai Wilayah Barat. Siapa yang menyangka?


GOAL merangkum aksi dari MLS pada Sabtu malam...


  • Mukhtar mengungguli Messi

    Peringkat pertama melawan kedua, kalau begitu. Inter Miami kembali diperkuat Leo Messi, yang menjalani starter pertamanya sejak wafatnya sang ayah. Namun Nashville tampil tanpa rasa takut. Mereka berani menumpuk pemain ke depan dan bermain seolah deretan talenta menyerang Miami bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan.

    Dan tim tuan rumah mendominasi jalannya pertandingan. Andy Najar dan Cristian Espinoza membakar lini kiri Miami. Hany Mukhtar berkali-kali menemukan posisi berbahaya di area tengah. Nashville memang layak unggul lebih dulu: umpan silang Elias Saad yang keras dan tajam menemukan Najar di tiang jauh.

    Miami sempat terlihat menyia-nyiakan peluang untuk kembali ke pertandingan ketika Messi gagal dari titik penalti. Namun Telasco Segovia pada akhirnya menyamakan kedudukan, berkat assist Messi yang benar-benar luar biasa.

    Meski begitu, ini adalah malam milik Nashville. Pemuncak klasemen Wilayah Timur itu justru tampil semakin percaya diri seiring laga berjalan, sementara serangkaian kesalahan defensif dari Inter Miami membuat Nashville bisa menambah tiga gol lagi. Skor akhir, sejujurnya, cukup baik bagi Miami.

    • Iklan
  • Houston DynamoGetty

    Houston naik ke puncak klasemen

    Bagaimana dengan Houston Dynamo? Tim asal Texas itu menggelontorkan dana besar sepanjang musim dingin untuk merombak skuad yang sedang kesulitan. Mereka memulangkan Hector Herrera setelah sempat bermain di Meksiko. Mateusz Bogusz dan Guilherme juga datang. Butuh waktu sampai semuanya klik, tetapi kini mereka benar-benar sudah menemukan ritmenya. Ben Olsen kembali menemukan sentuhannya sebagai pelatih kepala, dan yang terpenting, Dynamo solid dalam bertahan.

    Mereka membuktikannya saat menghadapi LA Galaxy yang sedang terpuruk pada Sabtu malam. Sejujurnya, mereka hanya punya satu peluang yang benar-benar bagus, yakni penalti yang dengan tenang diselesaikan Guilherme. Kartu merah ketiga musim ini untuk Carlos Garces memastikan ancaman Galaxy sebagian besar berhasil diredam. Bahkan masuknya pemain pinjaman San Diego FC yang berprofil tinggi, Chucky Lozano, tidak bisa mengubah jalannya laga. Saat peluit akhir berbunyi, Houston, yang semula diperkirakan hanya akan berada di papan tengah, justru memuncaki Wilayah Barat.

  • Atlanta UnitedGetty

    Atlanta United meraih kemenangan mereka...

    Betapa menyenangkannya itu bagi Tata Martino! Pelatih baru/lama Atlanta itu menjalani periode kedua yang menyedihkan di kota tempat ia menjadi sosok pahlawan. Sebelum mengambil pekerjaan itu, ia sudah memperingatkan bahwa periode kedua bisa berjalan sulit. Itu terdengar seperti lelucon, tetapi ternyata sedikit bersifat profetik. Tentu saja, ada beberapa hal yang tidak berpihak kepadanya. Struktur serangan tim ini tidak sempurna, terlalu banyak pemain kreatif dan tidak cukup tenaga. Opsi di lini pertahanan juga cukup tipis.

    Meski begitu, mereka diperkirakan membaik dari finis di posisi ke-14 musim lalu. Saat pertandingan dimulai pada Sabtu, mereka berada di posisi ke-15. Dan mereka juga mengakhiri hari di sana, meski dengan prospek yang sedikit lebih baik. Mereka meraih kemenangan yang sangat pantas atas New York Red Bulls yang sedang kesulitan. Setelah kebobolan lebih dulu, Atlanta United perlahan kembali ke dalam pertandingan. Tristan Muyumba mencetak gol penyeimbang yang sangat indah. Lalu Fafa Picault mencetak gol kemenangan saat laga tersisa tiga menit lagi. Atlanta tidak akan lolos ke playoff musim ini. Martino mungkin tidak akan punya pekerjaan dalam tiga bulan. Tetapi ini adalah malam yang bagus.

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  • Toronto FCGetty

    ...dan begitu pula Toronto

    Kedatangan Josh Sargent seharusnya menandai semacam perubahan besar di Toronto. Mereka membutuhkan gol, dan di sini ada seorang pemain yang mencetak gol pada level yang bagus di Inggris. Sargent belum benar-benar mampu memenuhi harapan. Toronto masih cukup medioker. Secara harfiah, mereka tidak memenangkan satu pertandingan pun selama berbulan-bulan.

    Itu berubah pada Sabtu saat menghadapi New England Revolution. Toronto sebenarnya kalah dominan untuk waktu yang lama. Jack Harrison, yang didatangkan dari Leeds, dengan cukup nyaman menjadi pemain terbaik di lapangan, dan bisa saja mencetak dua gol pada laga itu. Namun Toronto lebih oportunistis daripada New England. Sebuah tembakan yang berbelok memberi mereka satu gol. Niklas Dorsch, rekrutan baru dari Heidenheim, menambahkan gol kedua yang sangat indah. Beberapa menit terakhir terasa menegangkan, terutama karena gol yang dibangun dengan baik melalui Wilson Harris. Namun Toronto mampu menyingkirkan New England.

    Babak playoff kini mulai terlihat dan Toronto sekarang berjarak empat poin dari posisi play-in saat mereka duduk di menit ke-12.

  • Patrick SchulteGetty

    Bencana akibat serangkaian kesalahan lini belakang di Charlotte

    Ini adalah iklan yang bagus untuk kekacauan MLS. Dalam 45 menit pertama, ada tiga gol. Laga ini sangat enak ditonton, dengan dua tim terbaik di Wilayah Timur saling berbalas serangan. Namun, ini juga menjadi pengingat yang jelas tentang betapa suramnya pertahanan di liga ini. Dalam 30 detik, Brandt Bronico bergerak masuk ke kotak penalti tanpa pengawalan sama sekali, lalu menaklukkan Patrick Schulte lewat kolong kakinya di tiang dekat.

    Delapan menit kemudian, Schulte menjadi biang keladi utama, kehilangan bola di dalam kotak penalti 16,5 meter timnya sendiri. Dylan Chambost menjatuhkan lawannya, dan Liel Abada menuntaskan penalti. Lalu, pertahanan Charlotte memutuskan untuk ambruk. Tim Ream kalah duel udara di tiang jauh, dan ini bukan kali pertama pada musim panas ini, sehingga memberi Crew sebuah peluang. Namun, mereka kembali mencelakai diri sendiri. Pep Biel dibiarkan berjalan masuk ke kotak penalti tanpa pengawalan sama sekali, lalu menceploskan bola untuk membawa Charlotte unggul 3-1, keunggulan yang tidak mereka lepaskan.