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Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Rekap MLS: Lionel Messi kembali, tetapi tak mampu menyelamatkan Inter Miami saat Robert Lewandowski mencetak dua gol pada debut kandangnya bersama Chicago Fire

FEATURES
Inter Miami CF vs Columbus
Inter Miami CF
Columbus
Major League Soccer
Chicago vs Charlotte FC
Chicago
Charlotte FC
Vancouver Whitecaps vs Los Angeles FC
Vancouver Whitecaps
Los Angeles FC

Kembalinya Messi terbukti sedikit mengecewakan, tetapi Lewandowski mengumumkan kedatangannya di kandang Chicago dengan gemilang

Kembalinya Lionel Messi menyita sorotan, tetapi laga MLS paling menentukan pada Sabtu justru berlangsung di Wilayah Barat.

Inter Miami menutup rapat soal ketersediaan Messi. Setelah kembali berlatih pada pertengahan pekan, ia masuk dalam daftar pemain cadangan pada Sabtu. Ketika ia masuk pada menit ke-52 saat Miami unggul 2-1, panggung tampak siap untuk momen gemilang yang sudah akrab. Kenyataannya justru berbeda.

Di tempat lain, dalam laga yang barangkali lebih menentukan, tim-tim paling komplet di Wilayah Barat, LAFC dan Vancouver, menunjukkan mengapa mereka memiliki jumlah poin yang sama. Lalu, ada pengingat dari Chicago bahwa melepas Hugo Cuypers mungkin bukan keputusan terburuk, bagaimanapun juga. GOAL melihat beberapa alur cerita terbesar dari rangkaian pertandingan MLS pada Sabtu malam...

  • Tak ada keajaiban Messi untuk Miami

    Menjelang akhir babak kedua, momen itu datang untuk Lionel Messi. Crew mampu menjaganya dengan baik sepanjang sebagian besar penampilan singkatnya yang lebih dari 40 menit dari bangku cadangan, nyaris tanpa memberi pemain Argentina itu ruang satu yard pun. Lalu, saat laga masih imbang 2-2 pada masa injury time babak kedua, mereka kehilangan fokus. Messi punya beberapa yard ruang, dan waktu untuk mengukur tembakannya. Ia melihat sudut, mengangkat kaki kanan yang lebih lemahnya... lalu melepaskan bola jauh melambung di atas mistar.

    Itu menjadi akhir yang sedikit mengecewakan dari apa yang bisa saja menjadi comeback gemilang bagi bintang Miami tersebut, yang masuk dari bangku cadangan saat menghadapi Crew pada Sabtu malam. Miami memang tampil mengecewakan pada hari itu. Luis Suarez mencetak gol indah. Noah Allen menambah satu gol lagi. Namun, gol bunuh diri dari Casemiro yang goyah, disusul gol penyeimbang tendangan bebas telat dari Brais Méndez, menunjukkan bahwa tim ini masih memiliki banyak kelemahan.

    Biasanya, Messi mampu memperbaiki hal-hal seperti ini, atau setidaknya menutupinya. Tetapi melawan Crew, ia tidak bisa melakukannya. Sebuah hasil yang mengecewakan bagi sang GOAT...

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  • Son Heung MinGetty

    Vancouver dan LAFC saling sikut di Wilayah Barat

    Ini benar-benar laga paling bergengsi pekan ini. LAFC dan Vancouver berada di peringkat pertama dan kedua di Wilayah Barat, dan juga cukup nyaman menjadi dua tim paling komplet. Whitecaps benar-benar tidak kehilangan ritme sejak mencapai final MLS Cup tahun lalu, dan meski mereka harus menghadapi kepergian Sebastian Berhalter, tetap akan menjadi kandidat juara. Sementara itu, LAFC sedang berada dalam performa terbaiknya, sebagian besar berkat fakta bahwa Son Heung-Min kembali rajin mencetak gol.



    Laga hari Sabtu itu jelas jauh dari kata klasik. LAFC sedikit lebih bertahan. Vancouver mengalirkan bola, menciptakan banyak peluang setengah matang, tetapi tidak pernah benar-benar mendapatkan peluang bersih. Selalu ada kesan bahwa LAFC bisa menyerang lewat serangan balik. Dan mereka melakukannya. Kombinasi Denis Bouanga-Son membuahkan hasil, memberi Son gol dalam laga keempat beruntunnya. Vancouver mendapatkan gol penyama yang pantas di akhir laga, dengan Thomas Muller mencetak gol dari titik penalti.

    Dan memang hanya itu. Lembar statistik menunjukkan Vancouver mendominasi. Pengamatan langsung membuktikan LAFC hanya bertahan dengan cukup baik. Jika ini menjadi final Wilayah Barat, dan mungkin memang seharusnya begitu, maka mungkin akan ada sedikit lebih banyak aksi jual beli serangan.

  • Kai WagnerGetty

    Keajaiban Kai Wagner berlanjut

    Wagner tampak sebagai rekrutan cerdas untuk Union, hanya enam bulan setelah mereka melepasnya ke Birmingham City. Memang, Philadelphia adalah tim yang suka membangun dari dalam. Namun, mengejar kembali pemain sepenting itu yang mengenal klub dan merupakan pemimpin assist sepanjang masa klub memang masuk akal. Dan, sejujurnya, Union yang sudah kesulitan itu juga rasanya tidak mungkin bisa menjadi lebih buruk lagi.

    Namun, tak banyak yang bisa memprediksi betapa signifikan kebangkitan ini akan terjadi. Kalau dipikir-pikir, ada sedikit dari semuanya yang terlibat. Ryan Richter memberi tim kebebasan bermain yang lebih besar. Cavan Sullivan kini menjadi pemain reguler. Saudaranya, Quinn, mulai menemukan performa setelah cedera panjang. Milan Iloski kini sudah mencetak gol dalam enam pertandingan MLS beruntun, sebuah rekor klub.

    Namun, kaki kiri Wagner yang begitu istimewa telah menjadi arsitek dari banyak gol. Begitulah yang terjadi pada Sabtu malam. Philadelphia, secara cukup tak masuk akal, tertinggal 2-0 dari Atlanta United yang bermain dengan 10 orang. Namun mereka bangkit dan mencetak dua gol pada masa injury time babak kedua untuk menang 3-2. Wagner mencatat assist untuk dua dari tiga gol tersebut. Itu berarti tiga kemenangan dari tiga laga, dengan wajah yang tidak terlalu baru memimpin laju mereka.

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  • Robert LewandowskiGetty

    Lewandowski membuka rekening golnya

    Jadi, apakah kita masih membicarakan Hugo Cuypers? Tentu saja, tanda-tandanya sudah terlihat ketika Chicago merekrut Robert Lewandowski. Tidak masalah bahwa Cuypers mencetak 13 gol dalam 11 pertandingan untuk Fire sebelum Piala Dunia. Terkadang pesepakbola bagus memang sangat bagus. Maka, Fire merekrut Lewandowski, lalu dengan cukup cepat melepas Cuypers ke Monterrey.

    Itu menjadi dua laga yang berat bagi Lewandowski, yang gagal mencetak gol ketika Chicago kalah dalam laga tandang sulit di markas NYCFC dan Inter Miami. Namun, bermain di kandang sendiri jauh lebih bersahabat baginya pada Sabtu malam. Ia memborong dua gol dalam laga kandang pertamanya, keduanya merupakan penyelesaian khas striker berkelas, untuk membawa Chicago meraih kemenangan susah payah atas Charlotte.



    Namun, mungkin yang lebih penting adalah fakta bahwa semuanya berlangsung dengan sangat efisien. Lewandowski tidak membutuhkan banyak peluang. Ia bahkan tidak perlu terlalu sering menguasai bola. Tentu, ia menghubungkan permainan dan membuat umpan yang tepat. Tetapi, dia bukan striker yang menuntut bola terus-menerus. Sebaliknya, ia adalah pemain yang sangat efisien, dan itu sangat membantu tim Gregg Berhalter.

  • CF Montreal v New England RevolutionGetty Images Sport

    Montreal menunjukkan sedikit perlawanan

    Satu hal untuk CF Montreal, yang benar-benar kesulitan tahun ini. Bukan berarti ini tim yang buruk. Ya, mereka berada dekat dasar klasemen Wilayah Timur. Ya, mereka punya banyak masalah dalam bertahan. Mereka hanya sedikit datar. Tidak banyak hal yang bisa membuat antusias di sini. Itu disayangkan, karena para fan Montreal sangat bergairah. Mereka mencintai tim ini.

    Dan pada Sabtu, tim ini memberi mereka secuil magis. Pertahanan yang cukup ceroboh membuat mereka tertinggal 2-0 dari New England Revolution. Dari situ, pertandingan bisa saja berakhir dengan kemenangan telak. Revolution sedang tampil apik. Montreal tidak banyak menciptakan peluang. Lalu, Brayan Vera, yang hanya mencetak enam gol selama hampir empat musim penuh di MLS, melepaskan tembakan dari 40 yard yang berbuah gol. Prince Owusu kemudian menyusulkannya dengan penyelesaian rapi. Dan Montreal mengamankan hasil imbang 2-2 yang alot melawan tim yang bagus.



    Pasti sedikit membuat frustrasi bagi pelatih Philippe Eullaffroy mengetahui bahwa timnya bisa menampilkan permainan di level seperti ini. Konsistensi sulit didapatkan. Meski begitu, ini adalah malam yang bagus bagi tim yang tidak terlalu sering mengalaminya.