Kembalinya Lionel Messi menyita sorotan, tetapi laga MLS paling menentukan pada Sabtu justru berlangsung di Wilayah Barat.

Inter Miami menutup rapat soal ketersediaan Messi. Setelah kembali berlatih pada pertengahan pekan, ia masuk dalam daftar pemain cadangan pada Sabtu. Ketika ia masuk pada menit ke-52 saat Miami unggul 2-1, panggung tampak siap untuk momen gemilang yang sudah akrab. Kenyataannya justru berbeda.

Di tempat lain, dalam laga yang barangkali lebih menentukan, tim-tim paling komplet di Wilayah Barat, LAFC dan Vancouver, menunjukkan mengapa mereka memiliki jumlah poin yang sama. Lalu, ada pengingat dari Chicago bahwa melepas Hugo Cuypers mungkin bukan keputusan terburuk, bagaimanapun juga. GOAL melihat beberapa alur cerita terbesar dari rangkaian pertandingan MLS pada Sabtu malam...