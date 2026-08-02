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Inter Miami CF v Columbus CrewGetty Images Sport
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Rekap MLS: Lionel Messi kembali, tetapi tak bisa menyelamatkan Inter Miami saat Robert Lewandowski mencetak dua gol pada debut kandangnya bersama Chicago Fire

FEATURES
Inter Miami CF vs Columbus
Inter Miami CF
Columbus
Major League Soccer
Chicago vs Charlotte FC
Chicago
Charlotte FC
Vancouver Whitecaps vs Los Angeles FC
Vancouver Whitecaps
Los Angeles FC

Kembalinya Messi terbukti sedikit mengecewakan, tetapi Lewandowski menandai kedatangannya sebagai tuan rumah di Chicago dengan sensasional

Kembalinya Lionel Messi mencuri sorotan, tetapi laga MLS paling berkonsekuensi pada Sabtu justru terjadi di Wilayah Barat.

Inter Miami merahasiakan ketersediaan Messi. Setelah kembali berlatih pada pertengahan pekan, ia masuk dalam daftar pemain cadangan pada Sabtu. Ketika ia masuk pada menit ke-52 saat Miami unggul 2-1, panggung tampak siap untuk akhir yang sudah akrab. Kenyataannya justru sangat berbeda.

Di tempat lain, dalam laga yang mungkin lebih menentukan, tim-tim paling komplet di Wilayah Barat, LAFC dan Vancouver, menunjukkan mengapa mereka memiliki jumlah poin yang sama. Lalu, ada pengingat dari Chicago bahwa melepas Hugo Cuypers mungkin bukan keputusan terburuk, bagaimanapun juga. GOAL melihat sejumlah alur cerita terbesar dari rangkaian laga MLS pada Sabtu malam...

  • Tak ada magis Messi untuk Miami

    Menjelang akhir babak kedua, momen itu datang untuk Lionel Messi. Crew mampu menjaganya dengan baik sepanjang sebagian besar cameo lebih dari 40 menitnya dari bangku cadangan, nyaris tak memberi pemain Argentina itu ruang satu yard pun. Lalu, ketika skor masih imbang 2-2 pada masa injury time babak kedua, mereka lengah. Messi punya beberapa yard ruang, dan waktu untuk mengukur tembakan. Ia melihat sudut, mengangkat kaki kanan lemahnya... lalu menghajar bola jauh melambung di atas mistar.

    Itu menjadi akhir yang sedikit mengecewakan dari sesuatu yang seharusnya bisa menjadi comeback gemilang bagi bintang Miami tersebut, yang masuk dari bangku cadangan saat menghadapi Crew pada Sabtu malam. Miami memang tampil mengecewakan pada hari itu. Luis Suarez mencetak gol indah. Noah Allen menambah satu lagi. Namun gol bunuh diri dari Casemiro yang goyah, disusul gol penyama kedudukan lewat tendangan bebas telat Brais Méndez, menunjukkan bahwa tim ini masih memiliki banyak kelemahan.

    Biasanya, Messi mampu membereskan hal-hal seperti ini, atau setidaknya menutupinya. Namun saat melawan Crew, ia tidak bisa melakukannya. Hasil yang mengecewakan bagi sang GOAT...

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  • Son Heung MinGetty

    Vancouver dan LAFC bertarung habis-habisan di Wilayah Barat

    Ini benar-benar menjadi laga paling bergengsi pekan ini. LAFC dan Vancouver menempati peringkat pertama dan kedua di Wilayah Barat, dan juga cukup nyaman menjadi tim paling komplet. Whitecaps benar-benar tidak kehilangan ritme sejak mencapai final MLS Cup tahun lalu, dan meski harus menghadapi kepergian Sebastian Berhalter, mereka tetap akan menjadi penantang gelar. Sementara itu, LAFC sedang berada dalam performa terbaiknya, sebagian besar berkat fakta bahwa Son Heung-Min kembali rajin mencetak gol.



    Laga hari Sabtu itu jelas bukan sebuah klasik. LAFC sedikit bermain bertahan. Vancouver mengalirkan bola, menciptakan banyak peluang setengah matang, tetapi tidak pernah benar-benar mendapatkan peluang bersih. Selalu ada kesan bahwa LAFC bisa menghantam lewat serangan balik. Dan mereka melakukan tepat itu. Kemitraan Denis Bouanga-Son membuahkan hasil, memberi Son gol dalam laga keempat beruntun. Vancouver mendapatkan gol penyeimbang yang pantas di akhir laga, dengan Thomas Muller mencetak gol dari titik penalti.

    Dan memang hanya itu. Lembar statistik menunjukkan Vancouver mendominasi. Tes mata membuktikan LAFC bertahan dengan cukup baik. Jika ini menjadi final Wilayah Barat, dan mungkin memang seharusnya begitu, maka mungkin akan ada sedikit lebih banyak jual beli serangan.

  • Kai WagnerGetty

    Keajaiban Kai Wagner berlanjut

    Wagner tampak sebagai rekrutan cerdas bagi Union, hanya enam bulan setelah mereka melepasnya ke Birmingham City. Memang, Philadelphia adalah tim yang suka membangun dari dalam. Namun, mengejar kembali pemain sepenting itu yang mengenal klub dan merupakan pemimpin assist sepanjang masa klub memang masuk akal. Dan, sejujurnya, Union yang sudah kesulitan juga rasanya tidak mungkin menjadi lebih buruk lagi.

    Meski begitu, hanya sedikit yang bisa memprediksi betapa signifikan perubahan haluan ini. Harus diakui, ada sedikit dari segalanya yang terlibat. Ryan Richter memberi tim kebebasan bermain yang lebih besar. Cavan Sullivan kini menjadi pemain reguler. Saudaranya, Quinn, mulai menemukan performa setelah cedera panjang. Milan Iloski kini sudah mencetak gol dalam enam laga MLS beruntun, sebuah rekor klub.

    Namun, kaki kiri Wagner yang begitu mematikan telah menjadi arsitek banyak gol. Begitulah yang terjadi pada Sabtu malam. Philadelphia, secara cukup sulit dijelaskan, sempat tertinggal 2-0 dari Atlanta United yang bermain dengan 10 orang. Namun mereka bangkit dan mencetak dua gol pada masa injury time babak kedua untuk menang 3-2. Wagner menyumbang assist untuk dua dari tiga gol tersebut. Itu berarti tiga kemenangan dari tiga pertandingan, dengan wajah yang tidak terlalu baru memimpin laju tim.

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  • Robert LewandowskiGetty

    Lewandowski pecah telur

    Jadi, apakah kita masih memikirkan Hugo Cuypers? Tentu saja tanda-tandanya sudah terlihat ketika Chicago merekrut Robert Lewandowski. Tidak masalah bahwa Cuypers mencetak 13 gol dalam 11 pertandingan untuk Fire sebelum Piala Dunia. Terkadang pesepakbola yang bagus memang sangat bagus. Maka, Fire pun merekrut Lewandowski, lalu dengan cukup cepat melepas Cuypers ke Monterrey.

    Itu adalah dua pertandingan yang sulit bagi Lewandowski, yang gagal mencetak gol saat Chicago kalah dalam laga tandang berat melawan NYCFC dan Inter Miami. Namun, bermain di kandang sendiri jauh lebih bersahabat untuknya pada Sabtu malam. Ia mencetak dua gol dalam laga kandang perdananya, keduanya penyelesaian khas penyerang kelas atas, untuk membawa Chicago meraih kemenangan susah payah atas Charlotte.



    Namun, yang mungkin lebih penting adalah fakta bahwa semuanya begitu efisien. Lewandowski tidak membutuhkan banyak peluang. Ia bahkan tidak perlu terlalu sering menguasai bola. Tentu, ia menghubungkan permainan dan memberikan umpan yang tepat. Namun, ia bukan penyerang yang menuntut bola. Sebaliknya, ia adalah pemain yang sangat efisien, dan itu sangat membantu tim asuhan Gregg Berhalter.

  • CF Montreal v New England RevolutionGetty Images Sport

    Montreal menunjukkan sedikit perlawanan

    Satu catatan untuk CF Montreal, yang benar-benar kesulitan tahun ini. Bukan berarti ini tim yang buruk. Ya, mereka berada dekat dasar klasemen Wilayah Timur. Ya, mereka punya banyak masalah dalam bertahan. Mereka hanya sedikit datar. Tidak banyak hal yang bisa membuat antusias di sini. Itu disayangkan, karena para suporter Montreal sangat bersemangat. Mereka mencintai tim ini.

    Dan pada Sabtu, tim ini memberi mereka sepotong keajaiban. Pertahanan yang cukup buruk membuat mereka tertinggal 2-0 dari New England Revolution. Dari situ, laga ini bisa saja berakhir dengan skor telak. Revolution sedang tampil mulus. Montreal tidak banyak menciptakan peluang. Lalu, Brayan Vera, yang hanya mencetak enam gol selama hampir empat musim penuh di MLS, melepaskan tembakan keras dari jarak 40 yard. Prince Owusu kemudian menambahnya dengan penyelesaian yang rapi. Dan Montreal mengamankan hasil imbang 2-2 yang susah payah melawan tim yang bagus.



    Hal itu pasti sedikit membuat frustrasi bagi pelatih Philippe Eullaffroy karena mengetahui timnya bisa menampilkan permainan pada level seperti ini. Konsistensi sulit didapatkan. Meski begitu, ini adalah malam yang bagus untuk tim yang tidak terlalu sering mendapatkannya.