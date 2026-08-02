Rekap MLS: Lionel Messi kembali, tetapi tak bisa menyelamatkan Inter Miami saat Robert Lewandowski mencetak dua gol pada debut kandangnya bersama Chicago Fire

Kembalinya Lionel Messi mencuri sorotan, tetapi laga MLS paling berkonsekuensi pada Sabtu justru terjadi di Wilayah Barat.

Inter Miami merahasiakan ketersediaan Messi. Setelah kembali berlatih pada pertengahan pekan, ia masuk dalam daftar pemain cadangan pada Sabtu. Ketika ia masuk pada menit ke-52 saat Miami unggul 2-1, panggung tampak siap untuk akhir yang sudah akrab. Kenyataannya justru sangat berbeda.

Di tempat lain, dalam laga yang mungkin lebih menentukan, tim-tim paling komplet di Wilayah Barat, LAFC dan Vancouver, menunjukkan mengapa mereka memiliki jumlah poin yang sama. Lalu, ada pengingat dari Chicago bahwa melepas Hugo Cuypers mungkin bukan keputusan terburuk, bagaimanapun juga. GOAL melihat sejumlah alur cerita terbesar dari rangkaian laga MLS pada Sabtu malam...