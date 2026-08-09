Rekap Leagues Cup: Orlando City milik Antoine Griezmann tak mampu membendung Leon, sementara FC Dallas membuat kejutan besar atas Chivas

Tim-tim MLS telah memenangi masing-masing dari tiga edisi pertama Leagues Cup yang diperbarui, tetapi pekan pembuka turnamen 2026 menunjukkan bahwa Liga MX mungkin akhirnya siap melancarkan tantangan serius. Jika Leagues Cup ingin meraih tingkat kredibilitas yang sama seperti CONCACAF Champions Cup, kompetisi ini membutuhkan klub Meksiko untuk mencapai final, sesuatu yang belum terjadi sejak kompetisi ini diperbarui pada 2023.

Sejauh ini, MLS unggul tipis 9-8 atas liga rivalnya dalam 17 pertandingan pada edisi 2026. Ini juga menjadi turnamen pertama dengan format saat ini yang menghadirkan pertandingan fase grup di Meksiko, yang akhirnya memberi klub-klub Liga MX keuntungan kandang yang sesungguhnya.

Pada Sabtu, León dan Monterrey menumbangkan dua lawan bertabur bintang, yakni Orlando City SC milik Antoine Griezmann dan Inter Miami yang tampil tanpa Lionel Messi setelah ayahnya, Jorge, meninggal dunia. Namun, tidak semua kabar buruk datang untuk kasta tertinggi Amerika Serikat dan Kanada, karena FC Dallas secara mengejutkan mengalahkan Chivas.

GOAL melihat rangkaian cerita terbesar dari pertandingan Leagues Cup pada Sabtu malam...







