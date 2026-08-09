Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Orlando City SC v Leon - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Rekap Leagues Cup: Orlando City milik Antoine Griezmann tak mampu membendung Leon, sementara FC Dallas membuat kejutan besar atas Chivas

FEATURES
Analysis
Inter Miami CF vs Monterrey
Inter Miami CF
Monterrey
Leagues Cup
CD Guadalajara vs Dallas
CD Guadalajara
Dallas
Orlando City vs Leon
Orlando City
Leon
Toluca vs Los Angeles FC
Toluca
Los Angeles FC
A. Griezmann
L. Messi
R. De Paul

Meski MLS telah mendominasi turnamen Piala Liga sebelumnya, edisi tahun ini menunjukkan perlawanan dari tim-tim Liga MX setelah Inter Miami dan Orlando City sama-sama menelan kekalahan.

Tim-tim MLS telah memenangi masing-masing dari tiga edisi pertama Leagues Cup yang diperbarui, tetapi pekan pembuka turnamen 2026 menunjukkan bahwa Liga MX mungkin akhirnya siap melancarkan tantangan serius. Jika Leagues Cup ingin meraih tingkat kredibilitas yang sama seperti CONCACAF Champions Cup, kompetisi ini membutuhkan klub Meksiko untuk mencapai final, sesuatu yang belum terjadi sejak kompetisi ini diperbarui pada 2023.

Sejauh ini, MLS unggul tipis 9-8 atas liga rivalnya dalam 17 pertandingan pada edisi 2026. Ini juga menjadi turnamen pertama dengan format saat ini yang menghadirkan pertandingan fase grup di Meksiko, yang akhirnya memberi klub-klub Liga MX keuntungan kandang yang sesungguhnya.

Pada Sabtu, León dan Monterrey menumbangkan dua lawan bertabur bintang, yakni Orlando City SC milik Antoine Griezmann dan Inter Miami yang tampil tanpa Lionel Messi setelah ayahnya, Jorge, meninggal dunia. Namun, tidak semua kabar buruk datang untuk kasta tertinggi Amerika Serikat dan Kanada, karena FC Dallas secara mengejutkan mengalahkan Chivas.

GOAL melihat rangkaian cerita terbesar dari pertandingan Leagues Cup pada Sabtu malam...



  • Orlando City SC v Leon - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport

    Malam sial bagi Griezmann

    Awalnya berjalan baik bagi Orlando City. Lalu semuanya berantakan.

    Bintang Orlando, Marco Pašalić, mencetak gol spektakuler pada menit ke-38, dan Orlando tampak bisa melaju mulus menuju kemenangan kedua beruntun di Leagues Cup. Kemudian León bangkit.

    Juan Guevara menyamakan kedudukan lewat sundulan yang akan terasa seharusnya bisa diselamatkan Maxime Crépeau, dengan kiper Orlando itu sempat menyentuh bola dengan ujung jarinya tetapi gagal mencegahnya masuk. Daniel Arcila kemudian meliuk melewati tiga bek di dalam kotak penalti sebelum mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-72.

    Manajer Orlando, Martín Perelman, kemungkinan besar akan kehilangan tidur karena dua gol yang sebenarnya bisa dihindari. Antoine Griezmann mungkin akan merasakan hal yang sama setelah menciptakan empat peluang bersih dan melepaskan lima tembakan berbahaya tanpa berhasil mencetak gol.

    • Iklan
  • imago-sport-1080813688.jpgIcon Sportswire

    Akhir dramatis di Texas

    Setelah bertahun-tahun bergulat dengan kesulitan dan kekacauan, Chivas kembali menjadi salah satu kekuatan besar Meksiko setelah finis di posisi kedua Clausura 2026. Rojiblancos memulai Apertura dengan lambat, meraih empat poin dari tiga pertandingan pembuka, tetapi mereka tetap diperkirakan akan bersaing di Leagues Cup. FC Dallas, bagaimanapun, memberi pengingat yang tepat waktu: itu tidak akan mudah.

    Jangan salah, Chivas mendominasi dan mungkin seharusnya menang. Mereka menguasai 72 persen penguasaan bola dan melepaskan lebih banyak tembakan daripada "tim tamu" itu, pertandingan dimainkan di PayPal Park, San Jose, bukan di stadion kandang Chivas, dengan skor tembakan 19-10. Namun, Dallas yang keluar sebagai pemenang berkat gol telat dari seorang penyerang, hanya saja bukan sosok yang paling banyak diperkirakan orang.

    Petar Musa tampil efektif, tetapi pemain pengganti Logan Farrington menghadirkan momen penentu dengan mencetak gol pada menit ke-73 untuk memberi Dallas kemenangan.

    Jonathan Sirois juga layak mendapat sorotan, karena ia mungkin menampilkan salah satu performa terbaik dalam kariernya pada Sabtu. Kiper 25 tahun itu, yang tampil sebagai starter menggantikan Daniel yang cedera, melakukan lima penyelamatan untuk mengamankan kemenangan. Setelah menghabiskan musim 2024 dan 2025 sebagai starter bagi tim Montreal yang sedang kesulitan, Sirois menunjukkan apa yang bisa ia lakukan dengan pertahanan dan tim yang lebih kuat di sekelilingnya. Jika ia terus tampil seperti saat menghadapi Chivas, hal-hal yang lebih besar bisa menantinya di masa depan bagi kiper Kanada itu.

  • Inter Miami CF v CF Monterrey - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport

    Gol De Paul tidak cukup

    Messi dicoret pada saat-saat terakhir dari skuad Inter Miami setelah ayahnya, Jorge, meninggal dunia, jadi Guillermo Hoyos dan para pemainnya patut mendapat pujian karena memberikan perlawanan gigih melawan salah satu klub terbesar Liga MX. Namun, tanpa Messi, Luis Suárez, yang sedang menjalani skorsing imbas Leagues Cup tahun lalu, dan Germán Berterame, tantangan itu terbukti terlalu besar bagi Inter Miami dalam kekalahan kandang 2-1.

    Rodrigo De Paul memberi Miami keunggulan cepat lewat roket dari luar kotak penalti sebelum mengangkat jersey Messi sebagai tribut untuk rekan setimnya yang sedang berduka. Namun, Monterrey merespons pada babak kedua.

    Hugo Cuypers, mantan pemain menonjol MLS yang baru direkrut, menyamakan kedudukan pada menit ke-47 sebelum mantan bintang MLS lainnya, Diego Rossi, mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-90. Dalam pertandingan yang berlangsung ketat, tim yang memiliki bukan satu melainkan dua penyerang terbukti di lapangan pada akhirnya keluar sebagai pemenang.

    Belum ada jadwal pasti untuk kembalinya Messi atau Berterame, tetapi Miami kemungkinan akan membutuhkan setidaknya salah satu dari mereka saat menghadapi León untuk memastikan lolos dari fase grup. Jika tidak, Inter Miami bisa kembali menelan kekecewaan di turnamen kontinental lain setelah tersingkir dari Concacaf Champions Cup lebih cepat dari perkiraan pada musim semi ini.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • Los Angeles Football Club v Deportivo Toluca FC - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport

    LAFC selamat dari laga ulang Piala Champions

    Berbicara soal tim yang kiprahnya di Champions Cup berakhir lebih cepat dari perkiraan, LAFC memasuki turnamen itu sebagai salah satu kandidat kuat sebelum akhirnya runtuh melawan Toluca di semifinal. Sabtu memberi kesempatan untuk membalas dendam, dan LAFC memanfaatkannya sebaik mungkin.

    Son Heung-min menjalani malam yang tenang, tetapi lini tengah dan pertahanan LAFC tetap kukuh. Tim tuan rumah mencatatkan 18 sentuhan di dalam kotak penalti Toluca, tetapi tak mampu menemukan gol pemecah kebuntuan, dan pertandingan tampak akan ditentukan lewat adu penalti sampai sedikit keajaiban datang dari sumber yang tak terduga.

    Bek kiri Eddie Segura benar-benar tak terkawal setelah sebuah bola berbahaya masuk ke kotak penalti, dan ia melepaskan tembakan melengkung yang luar biasa ke gawang untuk memastikan kemenangan.

    Ini menjadi musim yang naik turun bagi LAFC di bawah manajer baru Marc Dos Santos. Klub itu berada di peringkat kedua Wilayah Barat, tetapi melihat talenta yang ada dalam skuadnya, tetap terasa seolah tim ini belum benar-benar mencapai performa terbaiknya. Menjuarai Leagues Cup bisa memberi percikan yang dibutuhkan LAFC. Setelah kemenangan meyakinkan atas dua klub top Meksiko, LAFC seharusnya sangat difavoritkan saat menghadapi Querétaro.