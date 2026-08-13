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Inter Miami CF v Leon - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Rekap Leagues Cup: Lionel Messi kembali, tetapi Inter Miami tersingkir secara mengejutkan di fase grup saat Columbus tetap bertahan dan tim-tim Liga MX tampil mengesankan

FEATURES
Analysis
Inter Miami CF vs Leon
Inter Miami CF
Leon
Leagues Cup
Monterrey vs Nashville SC
Monterrey
Nashville SC
Charlotte FC vs Pachuca
Charlotte FC
Pachuca
FC Cincinnati vs Atlas
FC Cincinnati
Atlas
Major League Soccer

Ada kekecewaan besar bagi tim-tim MLS yang dijagokan, dan bisa saja klub Liga MX yang akhirnya merebut Leagues Cup.

Gambaran besarnya akhirnya mulai terlihat. Leagues Cup punya format yang kacau, dengan pertandingan tersebar dalam terlalu banyak hari dan segudang skenario rumit yang harus diikuti. Ada dua cara untuk melihatnya. Pertama, sangat menarik melihat sebuah kompetisi berkembang secara langsung. Kedua, ini bisa membingungkan. Kenyataannya, ini adalah kombinasi dari keduanya.

Namun, hasil akhirnya? Drama berlimpah. Kisah utama dari matchday kedua adalah kembalinya Lionel Messi. Setelah ayahnya meninggal dunia, kurang dari 12 jam sebelumnya ia sempat berspekulasi bahwa akan sulit untuk bermain sepak bola lagi. Namun, ia tetap tampil untuk Inter Miami dan bermain 45 menit dalam kekalahan kacau bagi Inter Miami. Mereka jelas difavoritkan untuk menjuarai ajang ini, tetapi kini sudah tersingkir dari kompetisi.

Jika dilihat lebih luas, kini tampaknya tim-tim Liga MX mungkin memang berada dalam posisi yang lebih baik ketimbang rival-rival MLS mereka. Leon akan sulit dikalahkan. Monterrey, jika mereka tetap bertahan, akan mampu memberi perlawanan kepada siapa pun. Cruz Azul, Club America, bahkan Toluca pun merupakan ancaman nyata. Ini adalah edisi paling kompetitif dari kompetisi ini dalam beberapa tahun terakhir. Itu hanya bisa menjadi hal yang baik.

GOAL mengulas momen-momen utama di Leagues Cup dari pekan ini sejauh ini...



  • Lionel MessiGetty

    Inter Miami gagal memaksimalkan kembalinya Messi

    Taruhannya sangat tinggi bagi Miami. Mereka tidak hanya harus menang, tetapi juga menang besar atas Leon. Ini memang selalu akan menjadi tugas yang sulit. Leon memenangi kedua laga Leagues Cup mereka menjelang pertandingan Rabu malam, dengan mengalahkan Orlando dan Nashville. Sementara itu, Miami berada dalam situasi yang pelik. German Berterame belum sepenuhnya pulih dari cedera. Luis Suarez terkena skorsing.

    Namun, ada kabar baik dengan kembalinya Messi secara mengejutkan. Legenda Argentina itu sempat berspekulasi bahwa ia tidak yakin bisa terus bermain sepak bola setelah wafatnya sang ayah secara tragis, tak lama setelah Piala Dunia. Messi tidak berlatih sepanjang pekan, tetapi ia tiba di stadion dan menyatakan dirinya siap bermain.

    Keadaannya tampak cukup baik untuk dimasukkan. Miami unggul 1-0, dan membutuhkan beberapa gol lagi untuk mendongkrak selisih gol mereka. Namun, Miami justru kolaps dan kalah 3-2. Messi sendiri tampil hidup dan penuh ide dalam menyerang. Namun, tidak akan ada gelar Leagues Cup tahun ini.

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  • FC Cincinnati Getty

    FC Cincinnati gagal di rintangan terakhir

    FC Cincinnati mendapatkan jadwal Leagues Cup yang benar-benar seperti mimpi buruk.

    Sistem unggulannya memang rumit, tetapi pada intinya, idenya adalah memastikan ada sebanyak mungkin pertandingan bergengsi di ajang ini. Dan dalam dua laga, Cincinnati melewatinya dengan sangat baik. Pachuca dan Pumas disingkirkan dengan agregat 5-1. Evander, yang seusai jeda Piala Dunia tampil dengan salah satu performa terbaiknya dalam beberapa tahun terakhir, memimpin laju tim dengan kontribusi gol di masing-masing pertandingan.

    Selasa malam seharusnya menjadi kelanjutan dari semua hal positif itu. Namun yang terjadi justru kolaps. Evander mencetak gol sesaat sebelum turun minum, dan Cincinnati sepenuhnya mengendalikan keadaan di kandang. Tetapi kemudian, situasinya berubah. Pada menit ke-79, kiper veteran Evan Louro gagal menangkap bola hasil tembakan. Folrian Monzon menyambarnya menjadi gol. Ia membuat kesalahan yang sangat mirip lima menit kemudian. Kesempatan untuk menebusnya nyaris datang lewat potensi penalti pada masa injury time, tetapi pemeriksaan VAR yang panjang membuat klaim itu dibatalkan. Cincy kini membutuhkan serangkaian kejutan di sekitar mereka agar tetap punya peluang lolos ke delapan besar.

  • Columbus CrewGetty

    Columbus Crew menuntaskan tugasnya

    Di bagian lain Ohio, situasinya jauh lebih sukses, meski sama-sama menegangkan. Pumas kesulitan dalam kampanye Leagues Cup mereka dan secara matematis sudah tersingkir saat memasuki matchday terakhir. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan melawan Crew adalah merusak pesta. Dan mereka nyaris, nyaris sekali melakukannya. Columbus unggul 1-0 lewat Tarun Karumanchi setelah baru sembilan menit. Namun gol penyama kedudukan dari Alvaro Angulo tepat menjelang turun minum membuat situasi menjadi menegangkan. Lalu Keylor Navas mulai menepis semuanya. Ia melakukan tiga penyelamatan besar untuk tim Meksiko itu pada babak kedua, cukup untuk membawa laga ke adu penalti.

    Delapan poin jelas tampaknya menjadi batas yang harus dilewati untuk memastikan kelolosan ke babak berikutnya, sehingga adu penalti menjadi sangat krusial bagi Columbus. Pumas gagal mengeksekusi dua penalti mereka, dan Nicolas Hagen menggagalkan satu penalti lainnya. Tak pernah hasil imbang 2-2 terasa sebagus ini.

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  • Hugo Cuypers Getty

    Liga MX menikmati malam mereka

    Jika MLS bisa dibilang menghadirkan hasil yang beragam, Liga MX terlihat lebih jelas terbelah antara para penantang dan tim pelengkap. Sepuluh timnya sudah tersingkir setelah matchday 2, dengan beberapa di antaranya menelan kekalahan telak. Di sisi lain, Leon, Club America, dan Cruz Azul tampak nyaris sudah mengamankan tempat mereka di delapan besar.

    Monterrey juga menjalankan tugasnya pada laga kickoff larut malam Rabu. Rayados membutuhkan kemenangan dalam waktu normal atas tim Nashville yang banyak melakukan perubahan untuk tetap bertahan, meski kelolosan mereka masih belum sepenuhnya ada di tangan sendiri. Wajah yang familiar bagi MLS menjadi penentunya, dengan Hugo Cuypers mencetak gol voli indah pada masa injury time babak kedua untuk memastikan kemenangan 2-1. Monterrey kini harus menunggu hasil lain, tetapi setidaknya kemenangan atas salah satu tim terkuat MLS menjaga asa mereka tetap hidup.

  • Tim ReamGetty

    Charlotte FC runtuh di akhir laga

    Charlotte berada di posisi yang nyaman selama 90 menit saat menghadapi Pachuca. Dan memang seharusnya begitu. Ada beberapa tim Liga MX yang sangat bagus di sini, di antaranya Toluca, Tigres, Cruz Azul, dan Club America. Pachuca berada satu tingkat di bawah, dipimpin penyerang cerdas Salomon Rondon, tetapi tidak memiliki kualitas pembeda seperti yang dimiliki beberapa tim terbaik di Liga MX. Pada dasarnya, mereka adalah tim papan tengah yang cukup solid.

    Itu seharusnya membuat mereka cukup bisa dikalahkan oleh tim seperti Charlotte. Mereka mungkin sedikit kurang menggigit dalam serangan, tetapi perekrutan Allan Saint-Maximin tampak cerdik, dan secara defensif ada cukup kualitas untuk setidaknya mengamankan hasil imbang setidaknya melawan tim Meksiko medioker yang tidak punya kepentingan apa pun dalam laga itu.

    Namun Charlotte tidak menawarkan banyak hal. Dan pada menit ke-91, Alan Bautista membuat mereka membayar mahal. Golnya bukan yang paling indah. Pertahanan Charlotte runtuh dan Bautista dengan mudah menceploskan bola. Gol itu bisa saja membuat kiprah mereka berakhir lebih cepat.