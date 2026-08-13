Gambaran besarnya akhirnya mulai terlihat. Leagues Cup punya format yang kacau, dengan pertandingan tersebar dalam terlalu banyak hari dan segudang skenario rumit yang harus diikuti. Ada dua cara untuk melihatnya. Pertama, sangat menarik melihat sebuah kompetisi berkembang secara langsung. Kedua, ini bisa membingungkan. Kenyataannya, ini adalah kombinasi dari keduanya.

Namun, hasil akhirnya? Drama berlimpah. Kisah utama dari matchday kedua adalah kembalinya Lionel Messi. Setelah ayahnya meninggal dunia, kurang dari 12 jam sebelumnya ia sempat berspekulasi bahwa akan sulit untuk bermain sepak bola lagi. Namun, ia tetap tampil untuk Inter Miami dan bermain 45 menit dalam kekalahan kacau bagi Inter Miami. Mereka jelas difavoritkan untuk menjuarai ajang ini, tetapi kini sudah tersingkir dari kompetisi.

Jika dilihat lebih luas, kini tampaknya tim-tim Liga MX mungkin memang berada dalam posisi yang lebih baik ketimbang rival-rival MLS mereka. Leon akan sulit dikalahkan. Monterrey, jika mereka tetap bertahan, akan mampu memberi perlawanan kepada siapa pun. Cruz Azul, Club America, bahkan Toluca pun merupakan ancaman nyata. Ini adalah edisi paling kompetitif dari kompetisi ini dalam beberapa tahun terakhir. Itu hanya bisa menjadi hal yang baik.

GOAL mengulas momen-momen utama di Leagues Cup dari pekan ini sejauh ini...







