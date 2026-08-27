Bilbao menelan kekalahan 3-1 dari Sevilla di San Mamés pada laga pembuka mereka. Yuri Berchiche menerima kartu merah langsung setelah baru 11 menit, yang membuat sore itu menjadi sulit bagi tim Basque. Situasi juga tidak akan jauh lebih mudah, dengan bentrok melawan Barcelona di Nou Camp menjadi laga berikutnya bagi pasukan Edin Terzic. Gol-gol Sevilla dicetak oleh Oso, Chidera Ejuke, dan Isaac Romero. Mereka menjadi satu dari hanya tiga tim yang masih mencatat rekor kemenangan 100 persen setelah dua pertandingan, bersama rival sekota Betis dan Real Madrid.