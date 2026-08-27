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EspiGetty Images

Diterjemahkan oleh

Rekap hasil menonjol LaLiga 2026-27: Bintang kejutan menyelamatkan Real Madrid dari situasi sulit

LaLiga
Real Madrid
Barcelona
Atletico Madrid
K. Mbappe
L. Yamal

Rekap komprehensif momen-momen terbaik dari LaLiga Spanyol. Kami menyoroti hasil pertandingan, alur cerita utama, penampilan individu yang menonjol, dan banyak lagi.

Musim LaLiga 2026-27 telah dimulai dengan sedikit tidak menentu, dengan Real Madrid dan Barcelona kembali lebih lambat daripada tim-tim lain, serta beberapa tim tampil di kualifikasi Liga Konferensi Europa. Meski begitu, berikut rangkuman sorotan terbesar dari kasta teratas Spanyol sejauh musim ini.

  • Anthony GordonGetty

    Elche 0-5 Barcelona

    Pelatih Barcelona Hansi Flick memberi kesempatan tampil sejak awal kepada Adami, Raphinha, Fermin Lopez, Lamine Yamal, dan Espart dalam tugas pembuka sang juara melawan Elche, dan Barcelona terlalu tangguh bagi tuan rumah dengan menutup laga lewat kemenangan 5-0. Raphinha dan Fermin masing-masing mencetak dua gol, pemain baru Karim Adeyemi ikut mencatatkan namanya di papan skor, dan rekrutan anyar lainnya, Anthony Gordon, menyumbang dua assist setelah masuk dari bangku cadangan.

  • MbappeGetty Images

    Real Madrid 4-1 Real Sociedad

    Madrid, di bawah asuhan Jose Mourinho untuk kali kedua, membutuhkan gol pada menit ke-90 dari pemain pengganti Carlos Espi, rekrutan baru senilai £22 juta dari Levante, untuk meraih kemenangan tandang 2-1 atas Espanyol pada laga pembuka musim mereka. Jude Bellingham mencetak gol pembuka mereka, dengan assist dari playmaker Turki berbakat Arda Guler. Mereka jauh lebih mudah menang 4-1 atas Real Sociedad pada Rabu, berkat hat-trick dari Kylian Mbappe dan satu gol dari Vinicius Jr.

  • FBL-ESP-LIGA-ALVAREZAFP

    Atletico Madrid 2-2 Villarreal

    Tim Atletico asuhan Diego Simeone membutuhkan gol telat dari putra sang pelatih, Giuliano, untuk menyelamatkan satu poin melawan Villarreal di Wanda Metropolitano. Mereka akan melihatnya sebagai poin yang bagus, mengingat mereka memainkan 15 menit terakhir dengan 10 orang setelah Robin Le Normand mendapat kartu merah. Masa depan striker Argentina Julian Alvarez tetap tidak jelas, dengan mantan pemain Manchester City itu tertarik pindah ke Barcelona.

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  • Valencia CF v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Valencia 0-1 Real Betis

    Valencia memulai musim ini dengan performa yang biasa saja, dengan hasil imbang 0-0 melawan Celta dan kekalahan 0-1 dari Real Betis. Bermain 180 menit di kandang tanpa mencetak gol akan membuat para suporter di Mestalla mulai sedikit gelisah.

  • Malaga CF v RC Deportivo de A Coruna - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Malaga 1-1 Deportivo La Coruna

    Málaga yang baru promosi memulai musim dengan sulit, kalah 2-0 dari Atlético Madrid lalu bermain imbang 1-1 dengan sesama tim promosi, Deportivo La Coruña. Ini adalah laga yang menghadirkan kenangan lama dalam banyak hal, karena kedua tim sama-sama terdegradasi dari LaLiga pada 2018 dan akhirnya kembali ke kasta tertinggi sepak bola Spanyol.

  • Athletic Club v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Athletic Bilbao 1-3 Sevilla

    Bilbao menelan kekalahan 3-1 dari Sevilla di San Mamés pada laga pembuka mereka. Yuri Berchiche menerima kartu merah langsung setelah baru 11 menit, yang membuat sore itu menjadi sulit bagi tim Basque. Situasi juga tidak akan jauh lebih mudah, dengan bentrok melawan Barcelona di Nou Camp menjadi laga berikutnya bagi pasukan Edin Terzic. Gol-gol Sevilla dicetak oleh Oso, Chidera Ejuke, dan Isaac Romero. Mereka menjadi satu dari hanya tiga tim yang masih mencatat rekor kemenangan 100 persen setelah dua pertandingan, bersama rival sekota Betis dan Real Madrid.