Seperti dilaporkan surat kabar Prancis L'Equipe, semakin banyak pemain di tim Real Madrid yang merasa terganggu dengan perilaku bintang penyerang berusia 27 tahun tersebut.
Rekan setim tidak menyukai perilaku egoisnya: Kylian Mbappé tampaknya semakin terisolasi di Real Madrid
Menurut laporan tersebut, Mbappe belakangan ini menunjukkan sikap yang sangat "egois" baik di dalam maupun di luar lapangan, yang sangat tidak disukai oleh pihak klub. Selain itu, fakta bahwa pemain asal Prancis tersebut menikmati terlalu banyak keistimewaan di dalam tim juga tidak disambut baik.
Misalnya, ia dilaporkan bersikap tidak sopan terhadap seorang staf saat latihan dan juga terlambat 40 menit untuk makan siang bersama tim. Dalam kedua kejadian tersebut, ia lolos tanpa hukuman.
Sehubungan dengan dinamika tim, Mbappe pun semakin terisolasi. Ia hanya masih menjalin hubungan baik dengan para pemain Prancis di tim, seperti Ferland Mendy, Aurelien Tchouameni, dan Eduardo Camavinga.
Apakah Kylian Mbappe sengaja menjauhkan diri dari Real Madrid?
Baru-baru ini beredar laporan di Spanyol yang menyebutkan bahwa cedera yang dialami pemain berusia 27 tahun itu dalam laga imbang 1-1 melawan Betis Sevilla hanyalah dalih untuk menjauh dari Real Madrid dan rekan-rekan setimnya.
Di sana disebutkan bahwa Mbappe sudah "bosan" dengan Los Blancos dan karena itu mencari jarak. Dikabarkan telah terjadi beberapa perselisihan dengan Jude Bellingham, dan pemain Prancis itu juga memiliki sikap yang dipertanyakan terhadap pelatih Alvaro Arbeloa, karena kabarnya ia tidak senang bahwa tim lebih memilih Vinicius Junior daripada dirinya. Hubungan antara kedua superstar ini sudah lama digambarkan sebagai tegang.
Vinicius dilaporkan merasa jauh lebih dihargai di bawah asuhan Arbeloa. Namun, tampaknya kepergian Arbeloa sudah hampir pasti setelah musim yang kemungkinan besar tanpa gelar ini. Kabarnya, pencarian penggantinya sudah dilakukan di belakang layar, yang mungkin juga disambut baik oleh Mbappe.