Menurut laporan tersebut, Mbappe belakangan ini menunjukkan sikap yang sangat "egois" baik di dalam maupun di luar lapangan, yang sangat tidak disukai oleh pihak klub. Selain itu, fakta bahwa pemain asal Prancis tersebut menikmati terlalu banyak keistimewaan di dalam tim juga tidak disambut baik.

Misalnya, ia dilaporkan bersikap tidak sopan terhadap seorang staf saat latihan dan juga terlambat 40 menit untuk makan siang bersama tim. Dalam kedua kejadian tersebut, ia lolos tanpa hukuman.

Sehubungan dengan dinamika tim, Mbappe pun semakin terisolasi. Ia hanya masih menjalin hubungan baik dengan para pemain Prancis di tim, seperti Ferland Mendy, Aurelien Tchouameni, dan Eduardo Camavinga.