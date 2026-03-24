"Rekan-rekan saya pasti akan mengutuk saya karena ini": Bintang BVB berharap ada perubahan aturan yang kontroversial

Selain itu, Beier memuji seorang rekan setimnya yang tampaknya kurang menyukai usulan aturannya: Waldemar Anton, yang—berbeda dengannya—termasuk dalam skuad bulan Maret yang dipimpin pelatih timnas Julian Nagelsmann untuk pertandingan persahabatan melawan Swiss dan Ghana pada akhir bulan ini. Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyebut Grischa Prömel dari klub lamanya, TSG Hoffenheim, yang juga tidak masuk dalam daftar. Menurutnya, keduanya "akan sedikit terabaikan dan tidak mendapatkan pengakuan yang sebenarnya pantas mereka dapatkan."

Keputusan tidak memasukkan Beier ke dalam skuad baru-baru ini menimbulkan keheranan di kalangan tertentu, mengingat pemain serang tersebut telah tampil dalam performa yang sangat baik bersama BVB selama beberapa minggu terakhir. Dalam 13 pertandingan Bundesliga terakhir, ia mencetak lima gol dan memberikan lima assist, serta tampil gemilang sebagai pencetak gol pada leg pertama babak playoff Liga Champions melawan Atalanta Bergamo. Oleh karena itu, bagi kiper legendaris Dortmund, Roman Weidenfeller, tidak masuk akal bahwa Beier tidak masuk dalam skuad Nagelsmann. Didi Hamann juga tidak begitu memahami keputusan tersebut dan justru tidak akan menominasikan Leroy Sane.

Sementara itu, di posisinya, Beier mengidolakan Fernando Torres. "Dia memang pemain yang luar biasa," kata pemain berusia 23 tahun itu dan menekankan: "Dia benar-benar memiliki semua yang dibutuhkan seorang penyerang top: penyelesaian akhir, penguasaan bola, pemahaman permainan, dan insting." Selain itu, ikon Bayern, Arjen Robben, pernah menjadi salah satu panutannya.