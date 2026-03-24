Kepada FAZ, penyerang BVB itu mengajukan usulan mengejutkan terkait perubahan peraturan.
Diterjemahkan oleh
"Rekan-rekan saya pasti akan mengutuk saya karena ini": Bintang BVB berharap ada perubahan aturan yang kontroversial
"Rekan-rekan saya di lini belakang pasti akan mengutuk saya karena ini, tapi saya akan menghapus aturan offside – murni dari sudut pandang egois," katanya sambil menjelaskan: "Mungkin akan tercipta lebih banyak gol, dan permainan pun akan menjadi sedikit lebih dinamis. Tapi saya juga senang menang tanpa kebobolan, jadi begitulah!"
Aturan offside sudah ada hampir selama sepak bola terorganisir itu sendiri. Ketentuan pertama sudah ada sejak 1863. Pada 1925, aturan tersebut dimodernisasi, sehingga hanya dua pemain lawan (termasuk kiper) yang harus berada di antara penyerang dan garis gawang. Pada tahun 1990, aturan dilonggarkan sehingga pemain yang berada pada ketinggian yang sama tidak lagi dianggap offside. Sementara itu, offside pasif diperkenalkan pada tahun 2005.
- Getty Images Sport
Beier meniru Torres — dan memiliki seorang ikon Bayern sebagai panutannya
Selain itu, Beier memuji seorang rekan setimnya yang tampaknya kurang menyukai usulan aturannya: Waldemar Anton, yang—berbeda dengannya—termasuk dalam skuad bulan Maret yang dipimpin pelatih timnas Julian Nagelsmann untuk pertandingan persahabatan melawan Swiss dan Ghana pada akhir bulan ini. Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyebut Grischa Prömel dari klub lamanya, TSG Hoffenheim, yang juga tidak masuk dalam daftar. Menurutnya, keduanya "akan sedikit terabaikan dan tidak mendapatkan pengakuan yang sebenarnya pantas mereka dapatkan."
Keputusan tidak memasukkan Beier ke dalam skuad baru-baru ini menimbulkan keheranan di kalangan tertentu, mengingat pemain serang tersebut telah tampil dalam performa yang sangat baik bersama BVB selama beberapa minggu terakhir. Dalam 13 pertandingan Bundesliga terakhir, ia mencetak lima gol dan memberikan lima assist, serta tampil gemilang sebagai pencetak gol pada leg pertama babak playoff Liga Champions melawan Atalanta Bergamo. Oleh karena itu, bagi kiper legendaris Dortmund, Roman Weidenfeller, tidak masuk akal bahwa Beier tidak masuk dalam skuad Nagelsmann. Didi Hamann juga tidak begitu memahami keputusan tersebut dan justru tidak akan menominasikan Leroy Sane.
Sementara itu, di posisinya, Beier mengidolakan Fernando Torres. "Dia memang pemain yang luar biasa," kata pemain berusia 23 tahun itu dan menekankan: "Dia benar-benar memiliki semua yang dibutuhkan seorang penyerang top: penyelesaian akhir, penguasaan bola, pemahaman permainan, dan insting." Selain itu, ikon Bayern, Arjen Robben, pernah menjadi salah satu panutannya.
Timnas Jerman, Jadwal: Pertandingan-pertandingan berikutnya Timnas Jerman
Tanggal Kompetisi Pertandingan Jumat, 27 Maret, pukul 20.45 Pertandingan Persahabatan Swiss vs. Jerman Senin, 30 Maret, pukul 20.45 Pertandingan Persahabatan Jerman vs. Ghana Minggu, 31 Mei, pukul 20.45 Pertandingan persahabatan Jerman vs. Finlandia Sabtu, 6 Juni, pukul 20.30 Pertandingan persahabatan AS vs. Jerman Minggu, 14 Juni, pukul 19.00 Piala Dunia 2026 Jerman vs. Curacao Sabtu, 20 Juni, pukul 22.00 Piala Dunia 2026 Jerman vs. Pantai Gading Kamis, 25 Juni, pukul 22.00 Piala Dunia 2026 Jerman vs. Ekuador