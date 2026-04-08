Rekaman yang mengejutkan... Penangkapan legenda Ekuador atas tuduhan perampokan bersenjata

Mantan bintang sepak bola Ekuador, Christian Lara, yang dikenal dengan julukan "Diablito", dalam sekejap berubah dari seorang legenda lokal menjadi tersangka dalam kasus perampokan bersenjata.

Pemain yang menginspirasi seluruh generasi dengan keterampilan luar biasa dan partisipasinya di Piala Dunia 2006 ini, tiba-tiba mendapati dirinya dikelilingi oleh kerumunan yang marah yang menghujani dirinya dengan tendangan dan pukulan, dalam sebuah adegan dramatis di depan toko elektronik di jantung ibu kota Quito.

Pemain yang pernah dianggap sebagai salah satu talenta terkemuka dalam sejarah sepak bola Ekuador, yang berkontribusi pada kemenangan bersejarah atas Argentina, kini berada dalam cengkeraman polisi setelah upaya perampokan bersenjata yang gagal, di tengah video-video mengharukan yang memperlihatkan penangkapannya di tengah kekacauan dan kemarahan publik.

Baca juga:

