Ecuadorean footballer Christian Lara durAFP

Rekaman yang mengejutkan... Penangkapan legenda Ekuador atas tuduhan perampokan bersenjata

C. Enriquez Lara
Christian Lara meninggalkan sorotan Piala Dunia dan terjerat dalam jerat kejahatan

Mantan bintang sepak bola Ekuador, Christian Lara, yang dikenal dengan julukan "Diablito", dalam sekejap berubah dari seorang legenda lokal menjadi tersangka dalam kasus perampokan bersenjata.

Pemain yang menginspirasi seluruh generasi dengan keterampilan luar biasa dan partisipasinya di Piala Dunia 2006 ini, tiba-tiba mendapati dirinya dikelilingi oleh kerumunan yang marah yang menghujani dirinya dengan tendangan dan pukulan, dalam sebuah adegan dramatis di depan toko elektronik di jantung ibu kota Quito.

Pemain yang pernah dianggap sebagai salah satu talenta terkemuka dalam sejarah sepak bola Ekuador, yang berkontribusi pada kemenangan bersejarah atas Argentina, kini berada dalam cengkeraman polisi setelah upaya perampokan bersenjata yang gagal, di tengah video-video mengharukan yang memperlihatkan penangkapannya di tengah kekacauan dan kemarahan publik.

Baca juga:

Pérez lebih memilih Vinícius daripada Mbappé.. Pernyataan mengejutkan yang mengubah peta bintang Real Madrid

  • Rincian kejadian dan upaya perampokan

    Mantan pemain internasional Christian Lara, yang dikenal dengan julukan "Si Iblis Kecil", ditangkap secara kontroversial setelah dituduh terlibat dalam upaya perampokan bersenjata di sebuah toko elektronik di ibu kota Quito.

    Polisi Ekuador merespons laporan darurat pada Selasa pagi, setelah enam orang bersenjata memasuki toko elektronik "Technomiga" di kawasan La Magdalena (daerah Villa Flora) di selatan Quito, dengan tujuan melakukan perampokan.

    Operasi tersebut disertai baku tembak dengan para tersangka, yang memaksa polisi untuk bertindak tegas. Petugas keamanan berhasil menggagalkan kejahatan tersebut dan menangkap empat pelaku, sementara dua lainnya melarikan diri.

    Tiga senjata api disita, termasuk senapan rakitan, serta amunisi dan sejumlah perangkat elektronik.

  • Momen penangkapan dan penyerangan yang terekam oleh para pejalan kaki

    Rekaman video yang mengharukan yang disiarkan oleh stasiun televisi nasional memperlihatkan Lara (45 tahun), yang tangan-tangannya diborgol di depan toko, diserang dengan brutal oleh sekelompok pejalan kaki yang marah dengan tendangan dan pukulan ke kepalanya.

    Polisi yang bersenjata lengkap terpaksa melindungi Lara dari para pejalan kaki hingga mereka berhasil membawanya ke mobil patroli, di mana salah satu video menunjukkan para polisi menyerbu ke arahnya di dalam mobil yang sedang dikemudikan di luar toko.

    Baca juga:

    Vinícius mengancam pemain Argentina dengan pembunuhan... dan responsnya mengejutkan


  • Karier sepak bolanya dan latar belakangnya

    Christian Lara adalah pemain terpendek yang berpartisipasi dalam Piala Dunia 2006 di Jerman, turnamen kedua yang berhasil diraih oleh tim nasional Ekuador.

    Ia telah membela timnas negaranya dalam 28 pertandingan internasional sejak debutnya pada tahun 2001, dan mencetak satu gol serta memberikan satu assist dalam kemenangan bersejarah atas Argentina (2-0) selama kualifikasi Piala Dunia 2006.

    Christian menghabiskan sebagian besar kariernya bersama klub Deportivo El Nacional di Quito, dan juga bermain di liga-liga Qatar, Kolombia, dan Meksiko.

    Menurut polisi, Lara adalah satu-satunya di antara keempat tersangka yang tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya. Kepala Polisi Pablo Lastra mengonfirmasi penangkapan empat orang, termasuk Christian, sambil mencatat bahwa keputusan akhir mengenai penuntutan berada di tangan Kejaksaan Agung.