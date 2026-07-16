Rekaman video terbaru tampaknya memperlihatkan alasan mengapa Jude Bellingham menampar Valentin Barco setelah pemain pengganti Argentina itu memprovokasi tim Three Lions dengan selebrasi yang berlebihan

Di luar perselisihan pribadi, rasa frustrasi di dalam skuad Inggris diperparah oleh kegagalan taktis. Anthony Gordon sempat membawa Three Lions unggul, namun manajer Thomas Tuchel memilih beralih ke formasi lima bek untuk mempertahankan keunggulan. Langkah tersebut justru berbalik merugikan, sehingga memungkinkan juara dunia itu mendapatkan kembali momentum dan akhirnya mencetak gol penentu kemenangan melalui sundulan Lautaro Martinez di masa tambahan waktu. Tuchel mengambil tanggung jawab penuh atas kekalahan tersebut, mengakui bahwa perubahan formasi itu membuat timnya menjadi "pasif" saat mereka merasa tidak punya apa-apa lagi untuk dikhawatirkan.

Bellingham sangat vokal mengungkapkan rasa sakit akibat kekalahan tersebut, menyampaikan penyesalannya yang mendalam kepada para suporter yang telah menanti selama 60 tahun untuk kembali melihat tim ini tampil di final Piala Dunia. “Saya rasa kami bisa mengambil banyak pelajaran dari ini, tapi rasanya sangat menyakitkan. Saya ingin menjadi bagian dari skuad Inggris yang akhirnya berhasil dan menuntaskan misi ini. Berada di sini, mengatakan hal yang sama kepada para penggemar seperti yang telah mereka dengar selama bertahun-tahun, sungguh sangat menyakitkan," kata gelandang tersebut dalam wawancara pasca-pertandingan yang penuh emosi.