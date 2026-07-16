Uk Sports Pics Ltd
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Rekaman video terbaru tampaknya memperlihatkan alasan mengapa Jude Bellingham menampar Valentin Barco setelah pemain pengganti Argentina itu memprovokasi tim Three Lions dengan selebrasi yang berlebihan
Bellingham mengalahkan Barco
Rekaman terbaru yang beredar di media sosial telah memberikan konteks mengenai momen ketika Bellingham menampar bagian belakang kepala Barco. Bintang Real Madrid tersebut, yang sudah terlihat frustrasi setelah kekalahan Inggris 2-1, terlihat sedang berjabat tangan dengan kiper cadangan Argentina ketika Barco tampaknya mengatakan sesuatu yang terdengar olehnya. Bellingham, yang fasih berbahasa Spanyol berkat pengalamannya di La Liga, langsung bereaksi terhadap komentar tersebut dengan menampar mantan pemain Brighton itu.
Keributan itu dengan cepat memanas saat Barco mendorong Bellingham sebagai balasan, yang membuat bek veteran Nicolas Otamendi bergegas masuk ke tengah keributan. Kiper Inggris James Trafford dan Dean Henderson akhirnya bertindak sebagai penengah, sementara Ollie Watkins membawa Bellingham yang sedang marah menjauh dari lokasi kejadian.
- Bildbyran
Provokasi Barco terhadap Tiga Singa
Barco, yang diperkirakan akan bergabung dengan Chelsea dari Strasbourg musim panas ini, tidak diturunkan sebagai pemain cadangan dalam laga semifinal tersebut, namun memainkan peran sentral dalam memicu kemarahan skuad Inggris. Video dari tribun penonton memperlihatkan pemain muda itu berlari ke lapangan untuk merayakan gol secara langsung di hadapan para pemain Inggris setelah Enzo Fernandez mencetak gol penyama kedudukan.
Ketegangan telah memuncak sepanjang pertandingan di Mercedes-Benz Stadium, dengan Bellingham sering menjadi sasaran taktik fisik Argentina. Leandro Paredes sebelumnya lolos dari kartu kuning akibat tekel keras terhadap pemain berusia 23 tahun itu, sementara bek Spurs, Cristian Romero, juga terlihat merayakan keberhasilannya menghalau bola tepat di depan mantan pemain Borussia Dortmund tersebut. Provokasi berulang ini tampaknya memuncak begitu peluit akhir memastikan tersingkirnya Inggris.
Kegagalan taktis menimbulkan rasa frustrasi
Di luar perselisihan pribadi, rasa frustrasi di dalam skuad Inggris diperparah oleh kegagalan taktis. Anthony Gordon sempat membawa Three Lions unggul, namun manajer Thomas Tuchel memilih beralih ke formasi lima bek untuk mempertahankan keunggulan. Langkah tersebut justru berbalik merugikan, sehingga memungkinkan juara dunia itu mendapatkan kembali momentum dan akhirnya mencetak gol penentu kemenangan melalui sundulan Lautaro Martinez di masa tambahan waktu. Tuchel mengambil tanggung jawab penuh atas kekalahan tersebut, mengakui bahwa perubahan formasi itu membuat timnya menjadi "pasif" saat mereka merasa tidak punya apa-apa lagi untuk dikhawatirkan.
Bellingham sangat vokal mengungkapkan rasa sakit akibat kekalahan tersebut, menyampaikan penyesalannya yang mendalam kepada para suporter yang telah menanti selama 60 tahun untuk kembali melihat tim ini tampil di final Piala Dunia. “Saya rasa kami bisa mengambil banyak pelajaran dari ini, tapi rasanya sangat menyakitkan. Saya ingin menjadi bagian dari skuad Inggris yang akhirnya berhasil dan menuntaskan misi ini. Berada di sini, mengatakan hal yang sama kepada para penggemar seperti yang telah mereka dengar selama bertahun-tahun, sungguh sangat menyakitkan," kata gelandang tersebut dalam wawancara pasca-pertandingan yang penuh emosi.
- AFP
Tindakan disiplin yang mungkin dijatuhkan kepada Bellingham
Meskipun ada provokasi dari Barco, Bellingham tetap berisiko menghadapi sanksi retrospektif dari FIFA. Insiden tersebut tidak terdeteksi oleh ofisial pertandingan saat itu, namun munculnya rekaman video yang jelas dapat berujung pada denda atau skorsing. Jika badan pengatur memutuskan untuk campur tangan, Bellingham mungkin tidak bisa bermain dalam pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Prancis di Miami pada Sabtu ini.
Kehilangan pemain andalan mereka akan menjadi pukulan telak bagi Inggris yang sedang berupaya meraih hasil terbaik di Piala Dunia sejak 1966. Bellingham menutup turnamen ini sebagai salah satu pemain yang paling menonjol, namun kontroversi terbaru ini mengancam akan menutupi kontribusinya di lapangan. Untuk saat ini, The Three Lions harus menata kembali barisan mereka menjelang pertandingan perebutan medali perunggu, sementara Argentina bersiap untuk final yang sangat menentukan melawan Spanyol di MetLife Stadium.
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