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Girona FC v Arsenal FC - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Diterjemahkan oleh

Reiss Nelson tinggalkan Arsenal! Arsenal sepakat mengakhiri kontrak secara mutual dengan lulusan akademi tersebut

R. Nelson
Arsenal
Premier League

Arsenal secara resmi mengumumkan bahwa Reiss Nelson telah meninggalkan klub setelah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri kontraknya atas persetujuan bersama. Winger berusia 26 tahun itu, yang menembus jajaran tim melalui akademi Hale End, kini berstatus bebas transfer saat ia berupaya menghidupkan kembali kariernya di tempat lain.

  • Perpisahan yang bersih untuk kedua belah pihak

    Keputusan untuk berpisah diambil ketika Nelson memasuki tahap penting dalam kariernya, dengan sang penyerang mencari waktu bermain yang lebih konsisten daripada yang bisa diberikan Mikel Arteta di Emirates Stadium. Meski ia memasuki tahun terakhir kontraknya, yang mencakup opsi klub untuk tambahan 12 bulan, Arsenal memilih melepasnya sekarang untuk memuluskan kepindahannya.

    Minat terhadap winger tersebut sudah tinggi, dengan beberapa klub di Premier League dan luar negeri memantau situasinya dengan saksama. West Ham United sebelumnya telah mengadakan pembicaraan dengan Arsenal terkait potensi transfer, dan Nelson diperkirakan akan meluangkan waktu untuk menilai secara menyeluruh semua proyek yang tersedia sebelum berkomitmen pada babak berikutnya dalam kariernya.

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    Kesulitan menjaga konsistensi dan masalah cedera

    Nelson menghabiskan musim 2025-26 sebagai pemain pinjaman di Brentford, tetapi itu menjadi kampanye yang diwarnai masalah fisik dan peluang yang terbatas. Ia hanya mencatatkan 13 penampilan di semua kompetisi untuk tim asuhan Keith Andrews, dengan hanya tiga kali menjadi starter, yang semuanya terjadi di kompetisi piala domestik.

    Sebelum pindah ke Brentford, mantan pemain internasional Inggris U-21 itu bergabung dengan Fulham dengan status pinjaman untuk kampanye 2024-25. Namun, peruntungannya tidak membaik di Craven Cottage, karena musimnya berakhir lebih cepat pada Desember 2024 akibat cedera hamstring yang signifikan.

  • Dari prospek Hale End menjadi langganan tim utama

    Perjalanan Nelson bersama Arsenal dimulai di akademi, tempat ia sejak lama dianggap sebagai salah satu talenta paling menjanjikan dari generasinya. Setelah menandatangani kontrak profesional pertamanya pada Desember 2016, ia menjalani debut seniornya pada Agustus 2017 sebagai pemain pengganti melawan Chelsea di Community Shield.

    Setelah sempat tampil secara sporadis di tim utama, ia menjalani masa peminjaman bersama klub Jerman Hoffenheim untuk musim 2018-19. Meski menunjukkan efisiensinya di Jerman dengan tiga gol dalam 22 pertandingan, kesempatan yang terbatas setibanya kembali di London pada 2020-21 mendorong kepindahan pinjaman ke Feyenoord pada Agustus 2021, ketika ia membantu klub Belanda itu mencapai final Liga Konferensi Europa. Setelah kembali ke London utara, kemampuannya yang sudah terbukti sebagai opsi skuad yang memberi dampak dari bangku cadangan membuatnya mendapat kontrak baru pada 2023.

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    Akhir dari babak panjang di London Utara

    Nelson meninggalkan Arsenal setelah mencatatkan tepat 90 penampilan untuk klub tersebut, dengan kontribusi delapan gol dan sembilan assist selama masa baktinya. Meski ia tidak pernah benar-benar menjadi superstar seperti yang banyak diprediksi saat masih di tim muda, kontribusinya, terutama gol kemenangan dramatis pada menit ke-97 melawan Bournemouth pada 2023, akan memastikan ia dikenang dengan penuh kasih oleh para pendukung setia Emirates.

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