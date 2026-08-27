Getty Images Sport
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Reiss Nelson tinggalkan Arsenal! Arsenal sepakat mengakhiri kontrak secara mutual dengan lulusan akademi tersebut
Perpisahan yang bersih untuk kedua belah pihak
Keputusan untuk berpisah diambil ketika Nelson memasuki tahap penting dalam kariernya, dengan sang penyerang mencari waktu bermain yang lebih konsisten daripada yang bisa diberikan Mikel Arteta di Emirates Stadium. Meski ia memasuki tahun terakhir kontraknya, yang mencakup opsi klub untuk tambahan 12 bulan, Arsenal memilih melepasnya sekarang untuk memuluskan kepindahannya.
Minat terhadap winger tersebut sudah tinggi, dengan beberapa klub di Premier League dan luar negeri memantau situasinya dengan saksama. West Ham United sebelumnya telah mengadakan pembicaraan dengan Arsenal terkait potensi transfer, dan Nelson diperkirakan akan meluangkan waktu untuk menilai secara menyeluruh semua proyek yang tersedia sebelum berkomitmen pada babak berikutnya dalam kariernya.
- Getty Images Sport
Kesulitan menjaga konsistensi dan masalah cedera
Nelson menghabiskan musim 2025-26 sebagai pemain pinjaman di Brentford, tetapi itu menjadi kampanye yang diwarnai masalah fisik dan peluang yang terbatas. Ia hanya mencatatkan 13 penampilan di semua kompetisi untuk tim asuhan Keith Andrews, dengan hanya tiga kali menjadi starter, yang semuanya terjadi di kompetisi piala domestik.
Sebelum pindah ke Brentford, mantan pemain internasional Inggris U-21 itu bergabung dengan Fulham dengan status pinjaman untuk kampanye 2024-25. Namun, peruntungannya tidak membaik di Craven Cottage, karena musimnya berakhir lebih cepat pada Desember 2024 akibat cedera hamstring yang signifikan.
Dari prospek Hale End menjadi langganan tim utama
Perjalanan Nelson bersama Arsenal dimulai di akademi, tempat ia sejak lama dianggap sebagai salah satu talenta paling menjanjikan dari generasinya. Setelah menandatangani kontrak profesional pertamanya pada Desember 2016, ia menjalani debut seniornya pada Agustus 2017 sebagai pemain pengganti melawan Chelsea di Community Shield.
Setelah sempat tampil secara sporadis di tim utama, ia menjalani masa peminjaman bersama klub Jerman Hoffenheim untuk musim 2018-19. Meski menunjukkan efisiensinya di Jerman dengan tiga gol dalam 22 pertandingan, kesempatan yang terbatas setibanya kembali di London pada 2020-21 mendorong kepindahan pinjaman ke Feyenoord pada Agustus 2021, ketika ia membantu klub Belanda itu mencapai final Liga Konferensi Europa. Setelah kembali ke London utara, kemampuannya yang sudah terbukti sebagai opsi skuad yang memberi dampak dari bangku cadangan membuatnya mendapat kontrak baru pada 2023.
- Getty Images Sport
Akhir dari babak panjang di London Utara
Nelson meninggalkan Arsenal setelah mencatatkan tepat 90 penampilan untuk klub tersebut, dengan kontribusi delapan gol dan sembilan assist selama masa baktinya. Meski ia tidak pernah benar-benar menjadi superstar seperti yang banyak diprediksi saat masih di tim muda, kontribusinya, terutama gol kemenangan dramatis pada menit ke-97 melawan Bournemouth pada 2023, akan memastikan ia dikenang dengan penuh kasih oleh para pendukung setia Emirates.
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