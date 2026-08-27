Keputusan untuk berpisah diambil ketika Nelson memasuki tahap penting dalam kariernya, dengan sang penyerang mencari waktu bermain yang lebih konsisten daripada yang bisa diberikan Mikel Arteta di Emirates Stadium. Meski ia memasuki tahun terakhir kontraknya, yang mencakup opsi klub untuk tambahan 12 bulan, Arsenal memilih melepasnya sekarang untuk memuluskan kepindahannya.

Minat terhadap winger tersebut sudah tinggi, dengan beberapa klub di Premier League dan luar negeri memantau situasinya dengan saksama. West Ham United sebelumnya telah mengadakan pembicaraan dengan Arsenal terkait potensi transfer, dan Nelson diperkirakan akan meluangkan waktu untuk menilai secara menyeluruh semua proyek yang tersedia sebelum berkomitmen pada babak berikutnya dalam kariernya.