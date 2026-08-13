Masa depan mantan gelandang AC Milan, Tijjani Reijnders, tidak lagi berada di Manchester City. Gelandang tengah asal Belanda itu, hanya setahun setelah kepindahannya ke Citizens, meninggalkan Premier League untuk berlabuh di Arab Saudi.
Setelah musim yang sulit pada tahun terakhir Pep Guardiola di Etihad, Reijnders tidak mampu mengubah masa depannya bahkan dengan Enzo Maresca di bangku cadangan dan, sebagai konsekuensinya, ia mendengarkan godaan pasar transfer dan, khususnya, rayuan besar dari Al-Qadsiah (klub Mateo Retegui) yang dalam beberapa jam terakhir menuntaskan kesepakatan ekonomi yang juga membuat Milan senang.