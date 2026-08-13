Mengapa AC Milan juga mendapat pemasukan? Klub tersebut memang telah menyepakati dengan Manchester City sejumlah bonus yang terkait dengan transfer pemain Belanda itu ke Premier League.

Selain 54,9 juta euro, mantan CEO Giorgio Furlandi juga telah menyepakati bonus tambahan berikut:



- €5 juta: City lolos ke Liga Champions 2026/27

- €2 juta: Menjuarai Liga Champions 2025/26

- €1 juta: Menjuarai Premier League

- €1 juta: Penghargaan Pemain Terbaik Tahun Ini di Premier League

- €2 juta: Memenangi Ballon d'Or

- €3 juta: Terkait bertahan di City hingga setelah 2030 (1 juta per tahun)





Klausul terpenting adalah yang lain: jika City menjual Reijnders sebelum 2030, mereka harus menjamin kepada AC Milan seluruh nilai bonus tersebut, 14 juta euro, terlepas dari tercapai atau tidaknya target itu di lapangan. Dan itulah yang akan terjadi dengan kepindahannya ke Al-Qadsiah.