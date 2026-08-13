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Grafica CM ReijndersGetty Images
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Reijnders telah mengatakan ya kepada Al Qadsiah: kesepakatan senilai €61 juta, AC Milan juga ikut menerima uang

AC Milan
Manchester City
Al Qadsiah
T. Reijnders

Setelah hanya satu tahun di Manchester City, gelandang Belanda itu meninggalkan Premier League untuk pindah ke Arab Saudi.

Masa depan mantan gelandang AC Milan, Tijjani Reijnders, tidak lagi berada di Manchester City. Gelandang tengah asal Belanda itu, hanya setahun setelah kepindahannya ke Citizens, meninggalkan Premier League untuk berlabuh di Arab Saudi.

Setelah musim yang sulit pada tahun terakhir Pep Guardiola di Etihad, Reijnders tidak mampu mengubah masa depannya bahkan dengan Enzo Maresca di bangku cadangan dan, sebagai konsekuensinya, ia mendengarkan godaan pasar transfer dan, khususnya, rayuan besar dari Al-Qadsiah (klub Mateo Retegui) yang dalam beberapa jam terakhir menuntaskan kesepakatan ekonomi yang juga membuat Milan senang.


  • Kesepakatan senilai Rp61 juta

    Hari ini Reijnders tidak berlatih dan saat ini, seperti dilaporkan Fabrizio Romano, ia memilih untuk mengatakan ya kepada klub Arab itu. Manchester City pagi ini menerima tawaran tertulis senilai 61 juta euro dari Al Qadsiah, dan menerimanya karena, pada kenyataannya, hal itu memungkinkan klub untuk tidak mencatat kerugian modal meskipun ada jumlah yang harus dijamin langsung kepada AC Milan.

    • Iklan

  • AC Milan meraup keuntungan

    Mengapa AC Milan juga mendapat pemasukan? Klub tersebut memang telah menyepakati dengan Manchester City sejumlah bonus yang terkait dengan transfer pemain Belanda itu ke Premier League.

    Selain 54,9 juta euro, mantan CEO Giorgio Furlandi juga telah menyepakati bonus tambahan berikut:

    - €5 juta: City lolos ke Liga Champions 2026/27
    - €2 juta: Menjuarai Liga Champions 2025/26
    - €1 juta: Menjuarai Premier League
    - €1 juta: Penghargaan Pemain Terbaik Tahun Ini di Premier League
    - €2 juta: Memenangi Ballon d'Or
    - €3 juta: Terkait bertahan di City hingga setelah 2030 (1 juta per tahun)


    Klausul terpenting adalah yang lain: jika City menjual Reijnders sebelum 2030, mereka harus menjamin kepada AC Milan seluruh nilai bonus tersebut, 14 juta euro, terlepas dari tercapai atau tidaknya target itu di lapangan. Dan itulah yang akan terjadi dengan kepindahannya ke Al-Qadsiah.



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