Reece James 'sangat gembira' karena kapten Chelsea itu bertekad untuk menghabiskan 'masa-masa puncak' kariernya di Stamford Bridge setelah menandatangani kontrak baru
Komitmen seumur hidup di Stamford Bridge
Chelsea telah secara resmi mengonfirmasi bahwa James telah mengamankan masa depannya dalam jangka panjang di London Barat dengan menandatangani kontrak baru yang luar biasa yang berlaku hingga tahun 2032. Lulusan akademi klub ini, yang pertama kali bergabung dengan klub saat berusia enam tahun, telah mengukuhkan posisinya sebagai pilar utama dalam proyek olahraga klub.
Bek berusia 26 tahun ini kini dipastikan akan tetap menjadi bagian inti tim utama selama hampir satu dekade lagi. Setelah meniti karier dari jenjang junior hingga ke level tertinggi, perpanjangan kontraknya ini menjadi dorongan signifikan bagi visi pemilik klub dalam membangun skuad yang berpusat pada kepemimpinan pemain binaan sendiri dan talenta elit.
Dari talenta akademi hingga kapten
Setelah menandatangani kontrak barunya, James mengaku sangat gembira, dan mengatakan kepada situs web resmi klub: "Saya sangat senang bisa memperpanjang kontrak saya — Chelsea sangat berarti bagi saya. Saya selalu mengatakan bahwa saya ingin menghabiskan masa-masa puncak karier saya di sini, dan saya benar-benar yakin kami memiliki semua yang dibutuhkan untuk melanjutkan kesuksesan kami sebelumnya."
Perasaan sang bek tersebut disuarakan pula oleh direktur olahraga Paul Winstanley dan Laurence Stewart, yang menyoroti betapa pentingnya perannya bagi identitas klub. "Dia adalah pemimpin tim ini, baik di dalam maupun di luar lapangan. Reece tahu arti mengenakan lambang ini dan kami menantikan untuk melanjutkan perjalanan bersama."
Rencana ambisius untuk masa depan
James telah membawa tim ini meraih gelar di UEFA Conference League dan FIFA Club World Cup, membuktikan dirinya sebagai poros taktis bagi skuad. Keputusannya untuk memperpanjang kontrak hingga 2032 merupakan salah satu komitmen terpanjang di Liga Premier, yang menunjukkan kepercayaan penuh terhadap staf kepelatihan dan strategi perekrutan saat ini.
Pemain internasional Inggris ini telah memenuhi janji yang ia tunjukkan saat masih remaja ketika ia memenangkan penghargaan Pemain Akademi Terbaik Musim Ini pada 2018. Dengan mengabdikan masa-masa terbaiknya untuk The Blues, ia memastikan bahwa mantra "Made in Cobham" tetap menjadi denyut nadi klub selama periode transisi yang signifikan.
Memimpin Chelsea dalam tugas berat
Chelsea saat ini berada di peringkat kelima klasemen Liga Premier sambil terus berjuang untuk meraih tiket ke Liga Champions. James tetap menjadi pemain kunci bagi The Blues musim ini, dengan mencatatkan 35 penampilan di semua kompetisi, mencetak dua gol, dan memberikan tujuh assist.
Laga berikutnya The Blues adalah pertandingan liga melawan Newcastle, sebelum menghadapi tantangan berat melawan PSG pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions – leg pertama berakhir dengan kemenangan 5-2 bagi tim asal Paris tersebut.
