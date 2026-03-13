Reece James 'sangat gembira' karena kapten Chelsea itu bertekad untuk menghabiskan 'masa-masa puncak' kariernya di Stamford Bridge setelah menandatangani kontrak baru

Chelsea telah secara resmi mengonfirmasi bahwa James telah mengamankan masa depannya dalam jangka panjang di London Barat dengan menandatangani kontrak baru yang luar biasa yang berlaku hingga tahun 2032. Lulusan akademi klub ini, yang pertama kali bergabung dengan klub saat berusia enam tahun, telah mengukuhkan posisinya sebagai pilar utama dalam proyek olahraga klub.

Bek berusia 26 tahun ini kini dipastikan akan tetap menjadi bagian inti tim utama selama hampir satu dekade lagi. Setelah meniti karier dari jenjang junior hingga ke level tertinggi, perpanjangan kontraknya ini menjadi dorongan signifikan bagi visi pemilik klub dalam membangun skuad yang berpusat pada kepemimpinan pemain binaan sendiri dan talenta elit.