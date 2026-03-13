Getty Images Sport
Reece James mengikat masa depannya secara jangka panjang dengan Chelsea melalui kontrak baru
Kapten berkomitmen pada visi jangka panjang selama sepuluh tahun.
Perjanjian sebelumnya dari bek andalan tersebut akan berakhir pada tahun 2028, namun menurut The Athletic, perpanjangan baru ini membuatnya sejalan dengan struktur gaji berbasis insentif yang diterapkan oleh kelompok kepemilikan saat ini. James adalah anggota terakhir skuad tim utama yang masih bermain berdasarkan ketentuan yang ditetapkan selama masa kepemimpinan sebelumnya, dan perkembangan ini memastikan bahwa semua pemain inti kini sejalan dengan model keuangan baru klub. Setelah mewarisi kapten tim setelah kepergian Cesar Azpilicueta pada 2023, keputusan untuk mengamankan masa jayanya di Stamford Bridge menjadi dorongan besar bagi hierarki The Blues.
Kesetiaan terhadap lambang tetap menjadi yang terpenting
Proses negosiasi dilaporkan berlangsung cepat, mencerminkan ikatan yang kuat antara pemain dan klub masa kecilnya. James secara konsisten telah mengungkapkan keinginannya untuk tetap bersama Chelsea sepanjang kariernya, sebelumnya menyatakan bahwa ia akan "senang" melakukannya. Selain masa pinjaman pengembangan di Wigan Athletic pada musim 2018-19, ia tetap menjadi bagian tetap dalam skuad Chelsea. Dengan 225 penampilan, 16 gol, dan 31 assist yang telah ia catat, perannya sebagai pemimpin baik di dalam maupun di luar lapangan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari identitas klub.
Ambisi internasional dan lemari trofi
Selain pengaruhnya di level domestik, James semakin dianggap sebagai pilihan utama manajer Inggris Thomas Tuchel untuk posisi bek kanan dalam Piala Dunia mendatang. Meskipun memiliki riwayat cedera yang mengganggu, bek ini telah tampil dalam 35 pertandingan di semua kompetisi musim ini, menunjukkan nilainya ketika menit bermainnya dikelola dengan baik. Masa jabatannya telah diwarnai dengan trofi, termasuk Liga Champions 2021 dan UEFA Super Cup 2022. Chelsea bertaruh pada James untuk membawa mereka kembali ke level elit, menambah lima trofi yang telah ia bantu raih.
Pertandingan krusial di liga dan kompetisi Eropa
Berita ini datang pada saat yang tepat bagi Chelsea, yang saat ini menduduki peringkat kelima di Liga Premier. James akan memimpin timnya dalam laga kandang krusial melawan Newcastle United pada Sabtu ini dengan tujuan memperkuat harapan mereka untuk mengamankan satu tempat di Liga Champions. Tantangan sesungguhnya akan muncul pada pertengahan pekan, saat The Blues menghadapi Paris Saint-Germain dalam leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Setelah mengalami kekalahan 5-2 di leg pertama pada Rabu lalu, James harus memimpin comeback historis jika Chelsea ingin melaju ke babak berikutnya di Liga Champions.
