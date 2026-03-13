Perjanjian sebelumnya dari bek andalan tersebut akan berakhir pada tahun 2028, namun menurut The Athletic, perpanjangan baru ini membuatnya sejalan dengan struktur gaji berbasis insentif yang diterapkan oleh kelompok kepemilikan saat ini. James adalah anggota terakhir skuad tim utama yang masih bermain berdasarkan ketentuan yang ditetapkan selama masa kepemimpinan sebelumnya, dan perkembangan ini memastikan bahwa semua pemain inti kini sejalan dengan model keuangan baru klub. Setelah mewarisi kapten tim setelah kepergian Cesar Azpilicueta pada 2023, keputusan untuk mengamankan masa jayanya di Stamford Bridge menjadi dorongan besar bagi hierarki The Blues.