Reece James menerima pesan 'luar biasa' dari rivalnya di timnas Inggris, Tino Livramento, di tengah persaingan memperebutkan posisi bek kanan
Berjuang untuk Inggris
Livramento telah memanfaatkan sepenuhnya kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya di panggung internasional. Dengan James yang saat ini absen karena cedera otot paha belakang dan tidak ikut dalam pemusatan latihan bulan ini, bek sayap Newcastle ini sangat ingin mengukuhkan posisinya sebagai pemain inti. Inggris memiliki banyak pilihan di lini belakang, namun hasil imbang 1-1 dalam laga persahabatan melawan Uruguay baru-baru ini menjadi panggung yang sempurna bagi pemain berusia 23 tahun ini untuk menunjukkan kemampuan defensifnya. Meskipun ia menghormati rekan setimnya, ia menyadari bahwa membuktikan kemampuannya kepada manajer baru sangat penting bagi impiannya untuk tampil di Piala Dunia.
Pujian tinggi untuk seorang pesaing
Meskipun bersaing langsung untuk memperebutkan posisi starter, pemain Newcastle ini telah menunjukkan sikap yang sangat mulia terhadap rekan senegaranya yang sedang cedera. Ketika ditanya mengenai pola pikirnya dan persaingan tersebut, ia menjawab dengan sangat jujur mengenai situasi tersebut, dengan menyatakan: "Reece adalah pemain yang luar biasa dan saya harap ia segera pulih."
Berebut tempat di Piala Dunia
Intensitas di dalam pemusatan latihan tim nasional tentu saja meningkat seiring para pemain berebut tiket ke turnamen musim panas. Menyadari suasana yang semakin memanas ini, sang bek mengatakan bahwa semua orang sangat ingin mengamankan tempat mereka. "Dalam beberapa hal, pertandingan-pertandingan bulan ini terasa lebih menegangkan, karena semua orang ingin bermain di Piala Dunia," jelas Livramento. "Senang rasanya dipanggil, tapi lebih menyenangkan lagi bisa turun ke lapangan. Saya sudah berkali-kali menunggu kesempatan ini di masa lalu. Yang menjadi fokus saya hanyalah kesempatan untuk menunjukkan kemampuan terbaik."
Apa langkah selanjutnya bagi Inggris?
Inggris memiliki jeda yang singkat sebelum pertandingan uji coba berikutnya. Tim asuhan Thomas Tuchel akan menjamu Jepang pada Selasa ini untuk menutup rangkaian pertandingan internasional mereka saat ini. Menjelang musim panas, The Three Lions tergabung di Grup L pada Piala Dunia yang sangat dinantikan. Mereka akan memulai kampanye fase grup melawan Kroasia pada 17 Juni, dilanjutkan dengan laga yang tidak mudah melawan Ghana enam hari kemudian. Babak penyisihan grup akan ditutup dengan pertandingan melawan Panama pada 27 Juni.