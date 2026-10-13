Reece James kembali terkendala cedera, kapten Chelsea absen latihan karena masalah lutut jelang lawatan ke Everton

James tidak terlihat dalam sesi latihan tim utama di Cobham pada Selasa saat Chelsea mulai bersiap untuk bertandang ke Goodison Park guna menghadapi Everton pada Sabtu. Pemain berusia 26 tahun itu tidak terlihat selama 15 menit pertama sesi latihan yang terbuka bagi pers, sehingga memicu spekulasi mengenai kapan ia akan pulih.

Setelah James absen dalam kemenangan 5-1 Chelsea atas Bournemouth di Liga Primer akhir pekan lalu, pelatih Xabi Alonso sebelumnya menjelaskan bahwa pemain timnas Inggris itu mengalami masalah pada lututnya. Pelatih asal Spanyol tersebut mengatakan masalah itu tidak serius dan menyebutnya sebagai salah satu dari sejumlah “masalah kecil” yang saat ini mengganggu ritme skuad. Namun, staf medis klub diperkirakan akan memantau kondisi James dari pekan ke pekan untuk menentukan kapan ia dapat kembali bertanding dengan aman tanpa risiko memperparah kondisinya.