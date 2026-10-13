Getty Images Sport
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Reece James kembali terkendala cedera, kapten Chelsea absen latihan karena masalah lutut jelang lawatan ke Everton
Kekhawatiran baru soal kebugaran sang kapten
James tidak terlihat dalam sesi latihan tim utama di Cobham pada Selasa saat Chelsea mulai bersiap untuk bertandang ke Goodison Park guna menghadapi Everton pada Sabtu. Pemain berusia 26 tahun itu tidak terlihat selama 15 menit pertama sesi latihan yang terbuka bagi pers, sehingga memicu spekulasi mengenai kapan ia akan pulih.
Setelah James absen dalam kemenangan 5-1 Chelsea atas Bournemouth di Liga Primer akhir pekan lalu, pelatih Xabi Alonso sebelumnya menjelaskan bahwa pemain timnas Inggris itu mengalami masalah pada lututnya. Pelatih asal Spanyol tersebut mengatakan masalah itu tidak serius dan menyebutnya sebagai salah satu dari sejumlah “masalah kecil” yang saat ini mengganggu ritme skuad. Namun, staf medis klub diperkirakan akan memantau kondisi James dari pekan ke pekan untuk menentukan kapan ia dapat kembali bertanding dengan aman tanpa risiko memperparah kondisinya.
- Getty Images Sport
Penguatan lini tengah memberi opsi taktis tambahan
Kehilangan pemain sekaliber James selalu menjadi pukulan, tetapi performa Chelsea belakangan ini memberi Alonso sedikit kelegaan. Jordan Henderson tampil paling menonjol dalam kemenangan atas Bournemouth, dengan mencetak dua gol, termasuk satu gol spektakuler lewat tendangan bebas di pengujung laga, serta menyumbang satu assist. Kepemimpinan gelandang veteran itu membantu mengisi kekosongan yang ditinggalkan sang kapten, sehingga tim tetap fokus di tengah masa transisi dan ketidakpastian akibat cedera.
Alonso juga memiliki keuntungan berupa kedalaman skuad untuk melewati periode sulit ini. Kembalinya Moises Caicedo ke kondisi bugar sepenuhnya memperkuat lini tengah, sementara Romeo Lavia dan Valentin Barco tetap siap menjadi opsi alternatif untuk posisi di tengah.
Laga-laga krusial di depan mata
Desakan agar James segera kembali bermain muncul karena Chelsea, tim asal London Barat, menghadapi rangkaian pertandingan berat. Setelah melawan Everton, Chelsea akan menghadapi Tottenham Hotspur dalam derbi London yang krusial. Berikutnya, mereka akan bertemu Liverpool di putaran keempat Carabao Cup dan Manchester United di Liga Primer Inggris. Dalam pertandingan-pertandingan itu, perpaduan kekuatan fisik dan kemampuan teknik James akan sangat penting untuk meraih hasil positif.
Selain masalah kebugaran sang kapten, kondisi skuad Chelsea relatif baik, dengan Jamie Gittens menjadi satu-satunya pemain penting lain yang absen. Winger muda itu mengalami cedera pergelangan kaki saat membela timnas Inggris U-21 pada jeda internasional.
- Getty Images Sport
Masalah cedera dan posisi di klasemen liga
James telah tampil dalam enam pertandingan di semua kompetisi untuk Chelsea sejauh musim ini, tetapi sudah absen dalam dua laga. Selain melewatkan kemenangan atas Bournemouth, James juga absen saat Chelsea kalah 0-3 dari Brentford di Premier League tepat sebelum jeda internasional terakhir.
Chelsea saat ini menempati posisi keenam klasemen Premier League dengan 10 poin dari enam pertandingan pembuka. Mereka tertinggal delapan poin dari pemuncak klasemen Manchester City, yang masih mencatatkan rekor sempurna.
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