Ini akan menjadi sepatu sepak bola modern pertama yang dirilis Reebok sejak tahun 2010, menandai momen penting dalam upaya mereka untuk kembali menjadi pemain utama di industri olahraga tim. "Sepak bola sangat erat kaitannya dengan warisan Reebok, dan hal ini menjadi inti dari masa depan kami," kata CEO Reebok, Todd Krinsky. "Seiring kami terus membangun kembali kehadiran kami di industri olahraga tim, berkolaborasi dengan talenta elit seperti Dusan menunjukkan komitmen kami untuk bersaing di level tertinggi. Ini tentang menghormati masa lalu kami sambil berani membentuk masa depan kami."

Pada masa jayanya, Reebok memiliki atlet-atlet seperti Giggs, Henry, Iker Casillas, dan Andriy Shevchenko dalam daftar atlet mereka, namun kondisi pasar dan pergeseran strategi membuat mereka menghentikan lini sepak bola mereka.

Mereka berharap dapat bersaing lagi dan mungkin terinspirasi oleh kesuksesan Skechers, yang secara perlahan membangun kelompok atlet sepak bola top mereka sejak masuk ke dunia sepak bola pada 2023, dipimpin oleh penyerang Bayern Munich dan Inggris, Harry Kane.