Reebok
Reebok kembali! Ikon era 2000-an siap comeback dengan sepatu bola, setelah bintang Juventus menandatangani kontrak sebagai duta merek
Setelah lama sekali absen dari dunia sepak bola, sepatu Reebok akan kembali ke lapangan rumput pada musim panas ini, seiring dengan pengumuman merek pakaian olahraga asal Inggris yang dimiliki oleh Amerika Serikat ini untuk "mengambil kembali posisinya" di industri sepak bola. Dusan Vlahovic akan membantu mereka mencapai hal tersebut, dengan striker Juventus tersebut menandatangani perjanjian jangka panjang untuk menjadi wajah dari kebangkitan merek tersebut di dunia sepak bola.
Vlahovic akan mengenakan seragam Sidewinder baru.
Vlahovic akan mengenakan sepatu Reebok Sidewinder terbaru mulai musim depan, saat Reebok kembali memasuki pasar sepatu sepak bola, serta mengenakan pakaian Reebok lainnya di luar lapangan sebagai duta merek. Pemain internasional Serbia ini telah mencoba sepatu Sidewinder di lapangan, setelah terlihat mengenakannya dalam sesi latihan Juventus baru-baru ini. Warna peluncuran sepatu ini memiliki dasar putih, garis zig-zag tebal berwarna hitam, dan logo Reebok berwarna emas di bagian tumit. Saat kita melihatnya digunakan dalam pertandingan untuk pertama kalinya, itu akan menjadi momen nostalgia murni dari era 2000-an.
Reebok memiliki warisan yang luar biasa.
Belum banyak detail teknis tentang sepatu bola baru ini, dengan informasi lebih lanjut kemungkinan akan diumumkan pada musim panas, tetapi Vlahovic merasa antusias menjadi bagian dari kebangkitan sepak bola merek ini.
"Saya bangga bergabung dengan Reebok saat merek ini kembali ke lapangan dan merebut kembali posisinya di dunia sepak bola," katanya. "Reebok memiliki warisan yang luar biasa dalam olahraga, dan saya antusias melihat apa yang dapat kita lakukan bersama untuk mengangkat Reebok Football bagi generasi baru atlet."
Reebok bertekad untuk memulihkan posisinya.
Ini akan menjadi sepatu sepak bola modern pertama yang dirilis Reebok sejak tahun 2010, menandai momen penting dalam upaya mereka untuk kembali menjadi pemain utama di industri olahraga tim. "Sepak bola sangat erat kaitannya dengan warisan Reebok, dan hal ini menjadi inti dari masa depan kami," kata CEO Reebok, Todd Krinsky. "Seiring kami terus membangun kembali kehadiran kami di industri olahraga tim, berkolaborasi dengan talenta elit seperti Dusan menunjukkan komitmen kami untuk bersaing di level tertinggi. Ini tentang menghormati masa lalu kami sambil berani membentuk masa depan kami."
Pada masa jayanya, Reebok memiliki atlet-atlet seperti Giggs, Henry, Iker Casillas, dan Andriy Shevchenko dalam daftar atlet mereka, namun kondisi pasar dan pergeseran strategi membuat mereka menghentikan lini sepak bola mereka.
Mereka berharap dapat bersaing lagi dan mungkin terinspirasi oleh kesuksesan Skechers, yang secara perlahan membangun kelompok atlet sepak bola top mereka sejak masuk ke dunia sepak bola pada 2023, dipimpin oleh penyerang Bayern Munich dan Inggris, Harry Kane.
