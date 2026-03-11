Real Madrid vs Manchester City, Valverde dan anekdot dengan Seedorf: "Ingat apa yang aku katakan padamu? 'Apa yang kamu kurang dari Kroos?!'"

Selama wawancara, ada juga momen singkat dengan Clarence Seedorf, yang hadir di zona campuran untuk Prime Video: "Ketika kita bekerja bersama, aku pernah berkatapadamu—ingat mantan gelandang itu kepada Valverde—'Apa yang kurang darimu dibandingkan Kroos?!'. Kamu bermain di semua posisi di lapangan, malam ini adalah penghargaan atas segala yang telah kamu lakukan. Aku ingin memberitahumu bahwa aku tidak punya pertanyaan, tapi aku bangga dengan perjalananmu." Kemudian Seedorf melanjutkan ceritanya, bahkan setelah berpamitan dengan Valverde: "Dia bilang padaku bahwa dia tidak percaya bisa mencapai level Kroos, aku mengabaikannya dan berkata bahwa suatu hari nanti kita akan membicarakannya lagi."