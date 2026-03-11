Manchester City asuhan Pep Guardiola tumbang di tangan Real Madrid. Los Blancos menang 3-0 pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions, dan tanpa Kylian Mbappé serta Vinicius Junior yang gagal mengeksekusi penalti, Federico Valverde tampil sebagai pencetak gol: hattrick bagi gelandang Uruguay tersebut, menjadi pemain pertama yang mencetak tiga gol dalam satu pertandingan Liga Champions dalam sejarah Real Madrid. Dalam malam yang (hampir) sempurna bagi Los Blancos, Valverde sekali lagi membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia dengan tiga gol yang membuat kiper "kami" Donnarumma tak berdaya.
Real Madrid vs Manchester City, Valverde dan anekdot dengan Seedorf: "Ingat apa yang aku katakan padamu? 'Apa yang kamu kurang dari Kroos?!'"
KATA-KATA VALVERDE
Setelah pertandingan, gelandang Uruguay itu menceritakan perasaannya setelah mencetak hat-trick di Liga Champions: "Saya senang dan bangga, saya selalu bermimpi untuk mengalami momen-momen seperti ini dan bermain dalam pertandingan-pertandingan penting - kata Valverde kepada Prime Video - Tapi saya senang menjadi pria yang sedang saya bangun, terus berkembang dan meningkatkan diri,termasuk dalam peran sebagai ayah, agar bisa menceritakan malam-malam seperti ini kepada anak-anak saya dan mengajarkan banyak hal kepada mereka."
SIPARIETTO DENGAN SEEDORF
Selama wawancara, ada juga momen singkat dengan Clarence Seedorf, yang hadir di zona campuran untuk Prime Video: "Ketika kita bekerja bersama, aku pernah berkatapadamu—ingat mantan gelandang itu kepada Valverde—'Apa yang kurang darimu dibandingkan Kroos?!'. Kamu bermain di semua posisi di lapangan, malam ini adalah penghargaan atas segala yang telah kamu lakukan. Aku ingin memberitahumu bahwa aku tidak punya pertanyaan, tapi aku bangga dengan perjalananmu." Kemudian Seedorf melanjutkan ceritanya, bahkan setelah berpamitan dengan Valverde: "Dia bilang padaku bahwa dia tidak percaya bisa mencapai level Kroos, aku mengabaikannya dan berkata bahwa suatu hari nanti kita akan membicarakannya lagi."