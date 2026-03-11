"Tahukah kalian saat berada di tempat yang salah pada waktu yang salah?!". Begitu Claudio Marchisio mengomentari penampilan Erling Haaland di Bernabeu pada leg pertama babak 16 besar antara Real Madrid dan Manchester City: "Kita juga harus mengakui bahwa tidak banyak bola yang bisa dimainkan - lanjut Marchisio dalam analisanya kepada Prime Video - tapi melihat seorang pemain seperti dia yang tidak pernah benar-benar berbahaya memang mengesankan". Berbeda pendapat, Gianfranco Zola berpendapat bahwa tanggung jawab ada pada tim: "Tidak mudah bermain dalam kondisi seperti itu dan selalu dikelilingi oleh tiga atau empat lawan; selain itu, seringkali rekan-rekannya sendiri yang menutup ruang geraknya. Seluruh tim City tidak mampu menciptakan keunggulan, dan dalam kondisi seperti itu sulit bagi semua orang untuk bermain."