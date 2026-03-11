Manchester City asuhan Pep Guardiola tumbang di tangan Real Madrid. Los Blancos menang 3-0 pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions, dan tanpa Kylian Mbappé serta Vinicius Junior yang gagal mengeksekusi penalti, Federico Valverde tampil sebagai pencetak gol: hattrick bagi gelandang Uruguay tersebut, menjadi pemain pertama yang mencetak tiga gol dalam satu pertandingan Liga Champions dalam sejarah Real Madrid. Di sisi lain, Erling Haaland absen, yang tidak mencetak gol selama sebulan dan malam ini tidak bermain dengan performa terbaiknya: 10 sentuhan dalam 82 menit hingga diganti, dan hanya 3 umpan yang berhasil.
Real Madrid vs Manchester City, angka-angka mengerikan Haaland: "Melihat seseorang seperti dia seperti itu memang mengesankan, rekan-rekannya menutup ruang geraknya."
ANALISIS ZOLA DAN MARSCHISIO TENTANG PERTANDINGAN HAALAND
"Tahukah kalian saat berada di tempat yang salah pada waktu yang salah?!". Begitu Claudio Marchisio mengomentari penampilan Erling Haaland di Bernabeu pada leg pertama babak 16 besar antara Real Madrid dan Manchester City: "Kita juga harus mengakui bahwa tidak banyak bola yang bisa dimainkan - lanjut Marchisio dalam analisanya kepada Prime Video - tapi melihat seorang pemain seperti dia yang tidak pernah benar-benar berbahaya memang mengesankan". Berbeda pendapat, Gianfranco Zola berpendapat bahwa tanggung jawab ada pada tim: "Tidak mudah bermain dalam kondisi seperti itu dan selalu dikelilingi oleh tiga atau empat lawan; selain itu, seringkali rekan-rekannya sendiri yang menutup ruang geraknya. Seluruh tim City tidak mampu menciptakan keunggulan, dan dalam kondisi seperti itu sulit bagi semua orang untuk bermain."