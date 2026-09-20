Terlepas dari performa Barcelona yang sedang mengilap, Mourinho menolak membahas rival historis mereka. Ahli taktik asal Portugal itu menegaskan bahwa satu-satunya fokusnya tetap memperbaiki masalah taktik yang masih berlangsung di ruang ganti timnya sendiri.

"Secara historis, secara budaya, Real Madrid tidak bisa dibandingkan dengan siapa pun," kata Mourinho kepada wartawan. "Jadi saya tidak akan membandingkan kami dengan tim mana pun. Saya akan berbicara tentang kami, masalah kami, dan hal-hal yang harus kami tingkatkan. Dalam beberapa bulan sejak saya berada di sini, saya memahami bahwa semakin sulit setiap saat untuk mendengar sesuatu yang positif tentang Real Madrid."

Pelatih veteran itu juga menyoroti semangat juang para pemainnya, khususnya dalam laga-laga ketat. "Dalam tiga pertandingan saat kami memasuki menit-menit akhir dengan kebutuhan untuk mencetak gol, kami menuntaskannya dengan upaya, secara fisik dan psikologis, serta determinasi," tambahnya. "Selain kualitas, tim ini punya kekuatan sebagai sebuah grup. Ini adalah maraton. Liga tidak selalu seperti jalan tol lurus tanpa rintangan. Namun kami akan ada di sana."



