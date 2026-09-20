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'Real Madrid tidak bisa dibandingkan dengan siapa pun!' - Jose Mourinho balas sindiran perbandingan dengan Barcelona saat bos Madrid bersiap untuk derby melawan Atletico
Real Madrid tertinggal dari pemuncak klasemen awal
Real Madrid tertinggal tiga poin dari rival beratnya, Barcelona, pada tahap awal musim La Liga. Sementara raksasa Catalan itu telah membukukan 31 gol hanya dalam tujuh pertandingan, yang ditandai dengan penghancuran Racing Santander 7-2 pada Rabu, Madrid menjalani awal yang sedikit lebih bergejolak dalam kampanye domestik mereka.
Tim asuhan Mourinho menelan satu kekalahan, yaitu kalah tipis 1-0 dari Real Betis, dan berulang kali mengandalkan drama di menit-menit akhir untuk mengamankan poin penuh. Hal itu terlihat dalam laga terbaru mereka melawan Elche, ketika mereka menyia-nyiakan keunggulan 2-0 sebelum Carlos Espi mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-91 untuk menyelamatkan muka mereka.
- AFP
Mourinho mengabaikan performa Barcelona
Terlepas dari performa Barcelona yang sedang mengilap, Mourinho menolak membahas rival historis mereka. Ahli taktik asal Portugal itu menegaskan bahwa satu-satunya fokusnya tetap memperbaiki masalah taktik yang masih berlangsung di ruang ganti timnya sendiri.
"Secara historis, secara budaya, Real Madrid tidak bisa dibandingkan dengan siapa pun," kata Mourinho kepada wartawan. "Jadi saya tidak akan membandingkan kami dengan tim mana pun. Saya akan berbicara tentang kami, masalah kami, dan hal-hal yang harus kami tingkatkan. Dalam beberapa bulan sejak saya berada di sini, saya memahami bahwa semakin sulit setiap saat untuk mendengar sesuatu yang positif tentang Real Madrid."
Pelatih veteran itu juga menyoroti semangat juang para pemainnya, khususnya dalam laga-laga ketat. "Dalam tiga pertandingan saat kami memasuki menit-menit akhir dengan kebutuhan untuk mencetak gol, kami menuntaskannya dengan upaya, secara fisik dan psikologis, serta determinasi," tambahnya. "Selain kualitas, tim ini punya kekuatan sebagai sebuah grup. Ini adalah maraton. Liga tidak selalu seperti jalan tol lurus tanpa rintangan. Namun kami akan ada di sana."
Mempercayai proses di Bernabeu
Baru belum lama kembali menukangi Bernabeu, Mourinho cepat mengingatkan para pengkritik bahwa skuad barunya masih berada dalam fase transisi. Tim ini terlihat kesulitan mempertahankan dominasi sepanjang 90 menit penuh, sebuah kelemahan yang terekspos menyakitkan lewat kelengahan lini belakang mereka saat melawan Elche.
"Ini adalah sebuah proses," jelas Mourinho. "Jika pelatih bekerja selama dua, tiga, empat, lima, atau sepuluh tahun, lalu mereka berbicara tentang proses dan evolusi, bayangkan ketika kami baru bersama hanya beberapa bulan."
Ia juga melontarkan pujian untuk rekan sejawatnya di Atletico, Diego Simeone, sambil merefleksikan rivalitas panjang mereka di tepi lapangan. "Anda mengatakan begitu banyak hal bodoh sepanjang karier," akunya mengenai komentar-komentar di masa lalu. "Terkadang Anda dipengaruhi oleh momen dan terkadang itu strategis. Namun pada akhirnya, Anda menghormati, atau tidak ... Kami kembali menjadi rival, tetapi kami adalah rekan seperjuangan."
- Getty Images Sport
Duel di Metropolitano menanti
Real Madrid akan berusaha menjaga tekanan pada Barcelona saat mereka menempuh perjalanan singkat ke Metropolitano untuk menghadapi Atletico pada hari Minggu. Melewati sengitnya derby Madrid akan menjadi ujian berat bagi ketahanan yang tengah mereka bangun serta disiplin taktis mereka.
Mourinho tahu bahwa menghindari kehilangan poin lebih lanjut sangat penting untuk menjaga persaingan di papan atas Liga Spanyol, terutama ketika skuadnya terus beradaptasi dengan tuntutan ketatnya pada bulan-bulan awal yang krusial ini.
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