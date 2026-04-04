Hampir sepanjang pertandingan, Mallorca tetap memimpin berkat gol yang dicetak oleh gelandang sayap kelahiran 1999, Manu Morlanes, yang memecah kebuntuan pada menit-menit akhir babak pertama. Dua menit menjelang akhir pertandingan, Eder Militao, yang masuk menggantikan Huijsen setengah jam sebelum akhir, mencetak gol penyama kedudukan; dan dengan Real Madrid yang menyerang habis-habisan untuk mencari gol kemenangan, mantan penyerang Lazio, Vedat Muriqi, menjadi penentu pertandingan pada menit ke-91. Dalam beberapa hari ke depan di Spanyol, keputusan Arbeloa untuk menempatkan Vinicius Junior di bangku cadangan menjelang laga Liga Champions Selasa depan melawan Bayern Munich mungkin akan menjadi perbincangan. Pemain Brasil itu masuk pada babak kedua, sementara Brahim Diaz bermain sejak menit pertama bersama Mbappé.