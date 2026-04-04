Kejutan pada pekan ke-30 Liga Spanyol datang dari Estadi de Son Moix di Mallorca, di mana tim asuhan pelatih asal Argentina, Martin Demichelis, menang 2-1 atas Real Madrid. Bagi tim tuan rumah, ini adalah tiga poin yang sangat penting dalam upaya menghindari degradasi; dengan kemenangan ini, mereka naik ke 31 poin, menyalip Elche, dan keluar dari zona degradasi (peringkat ke-17 dengan selisih +2 dari peringkat ke-19). Los Merengues tetap berada di posisi kedua dengan 69 poin, empat poin di belakang Barcelona yang memimpin klasemen dan dengan satu pertandingan lebih sedikit: malam ini pukul 21.00, mereka akan bertandang ke markas Atletico Madrid asuhan Cholo Simeone.
Real Madrid terpuruk di Liga: Arbeloa cedera saat bertandang ke Mallorca, gol Muriqi pada menit ke-91 menjadi penentu
Hampir sepanjang pertandingan, Mallorca tetap memimpin berkat gol yang dicetak oleh gelandang sayap kelahiran 1999, Manu Morlanes, yang memecah kebuntuan pada menit-menit akhir babak pertama. Dua menit menjelang akhir pertandingan, Eder Militao, yang masuk menggantikan Huijsen setengah jam sebelum akhir, mencetak gol penyama kedudukan; dan dengan Real Madrid yang menyerang habis-habisan untuk mencari gol kemenangan, mantan penyerang Lazio, Vedat Muriqi, menjadi penentu pertandingan pada menit ke-91. Dalam beberapa hari ke depan di Spanyol, keputusan Arbeloa untuk menempatkan Vinicius Junior di bangku cadangan menjelang laga Liga Champions Selasa depan melawan Bayern Munich mungkin akan menjadi perbincangan. Pemain Brasil itu masuk pada babak kedua, sementara Brahim Diaz bermain sejak menit pertama bersama Mbappé.