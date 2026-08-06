Menurut Marca, Rodri telah mengambil langkah tegas untuk bergabung dengan Barcelona jelang musim depan dalam sebuah perkembangan dramatis yang mengguncang sepakbola Spanyol. Sosok kunci Manchester City itu dilaporkan telah memberi tahu direktur olahraga klub Catalan tersebut tentang keinginannya untuk bergabung dengan proyek Hansi Flick, sebuah keputusan yang pada dasarnya mengakhiri segala pembicaraan yang sedang berlangsung dengan Real Madrid.

Mulai saat ini, Barcelona telah bergerak cepat untuk menyiapkan logistik perekrutan tersebut. Raksasa Catalan itu telah mendapatkan izin dari sang pemain untuk membuka negosiasi resmi dengan Manchester City terkait biaya transfer. Namun, operasi ini tetap rumit dan mahal, dengan klub Inggris tersebut diperkirakan akan meminta tidak kurang dari €50 juta untuk jasanya.