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Real Madrid terkejut! Rodri memberi lampu hijau untuk kepindahan sensasional ke Barcelona saat operasi Frenkie de Jong membuka jalan bagi serbuan senilai €50 juta dari Manchester City
Barcelona kantongi persetujuan Rodri
Menurut Marca, Rodri telah mengambil langkah tegas untuk bergabung dengan Barcelona jelang musim depan dalam sebuah perkembangan dramatis yang mengguncang sepakbola Spanyol. Sosok kunci Manchester City itu dilaporkan telah memberi tahu direktur olahraga klub Catalan tersebut tentang keinginannya untuk bergabung dengan proyek Hansi Flick, sebuah keputusan yang pada dasarnya mengakhiri segala pembicaraan yang sedang berlangsung dengan Real Madrid.
Mulai saat ini, Barcelona telah bergerak cepat untuk menyiapkan logistik perekrutan tersebut. Raksasa Catalan itu telah mendapatkan izin dari sang pemain untuk membuka negosiasi resmi dengan Manchester City terkait biaya transfer. Namun, operasi ini tetap rumit dan mahal, dengan klub Inggris tersebut diperkirakan akan meminta tidak kurang dari €50 juta untuk jasanya.
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Cedera Frenkie de Jong membuka peluang
Percepatan mendadak dalam upaya Barcelona mengejar Rodri didorong oleh kondisi kebugaran Frenkie de Jong yang terus memburuk. Gelandang Belanda itu saat ini sedang menjalani perawatan konservatif untuk cedera yang tak kunjung pulih, tetapi laporan menyebut hasilnya kurang meyakinkan. Kini sangat besar kemungkinan De Jong akan dipaksa menjalani operasi untuk menangani masalah tersebut dengan tepat.
Mengingat riwayat De Jong yang absen dalam laga-laga krusial selama beberapa musim terakhir, petinggi Barcelona memutuskan mereka tidak bisa lagi hanya mengandalkan ketersediaannya. Pencarian mereka untuk pengganti kelas dunia pun langsung mengarah kepada Rodri, yang baru saja menjuarai Piala Dunia bersama Spanyol. Setelah membangun karier gemilang di Manchester City sejak bergabung dari Atlético Madrid pada 2019, yang ditandai dengan empat gelar Premier League dan satu trofi Liga Champions di antara banyak penghargaan lainnya, pemain Spanyol itu dipandang sebagai sosok yang paling ideal secara taktik untuk skema Hansi Flick.
Real Madrid dibiarkan gigit jari
Tugas untuk mendatangkan Rodri memang tidak akan pernah mudah, terutama dengan Real Madrid yang membayangi di latar belakang. Florentino Pérez dan jajaran petinggi Madrid sangat tertarik pada gelandang City itu dan bahkan sudah menjalin kesepakatan awal dengan perwakilan sang pemain. Namun, transfer itu mulai berlarut-larut tanpa tanda tangan final, penundaan yang dimanfaatkan Barcelona dengan efisiensi yang sangat klinis.
Bagi Real Madrid, gagal mendapatkan Rodri merupakan pukulan besar secara citra publik, sama besarnya dengan dari sisi olahraga. Setelah menjalani musim tanpa trofi, klub meluncurkan perombakan besar di bawah Jose Mourinho yang kembali ditunjuk, dengan lebih dulu mengamankan Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Bernardo Silva, Denzel Dumfries, dan Yan Diomande. Perekrutan Rodri dimaksudkan untuk menyempurnakan revolusi musim panas ini, sekaligus menjawab kritik yang diterima Florentino Pérez terkait pemilihan skuad dan representasi pemain Spanyol setelah ia terpilih kembali sebagai presiden klub.
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Kendala finansial dan pemulihan
Meski Rodri telah memberikan persetujuannya, kesepakatan ini masih jauh dari kata rampung karena negosiasi antara Barcelona dan Manchester City masih berada pada tahap awal. Setelah sudah melakukan langkah berani pada bursa transfer kali ini dengan merekrut Anthony Gordon dari Newcastle dan Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund, klub Catalan itu sepenuhnya menyadari komitmen finansial yang dibutuhkan, memahami bahwa kubu Inggris tersebut tidak akan menerima kurang dari valuasi €50 juta yang mereka pasang.
Situasi ini juga makin menarik karena kondisi fisik Rodri saat ini, mengingat ia sedang memulihkan diri setelah menjalani operasi punggung yang sukses seusai Piala Dunia. Ia diperkirakan akan absen dalam laga Community Shield melawan Arsenal dan pertandingan pembuka musim Premier League saat ia melanjutkan rehabilitasinya.
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