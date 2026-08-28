Setelah datang dari Merseyside musim panas lalu dengan kontrak enam tahun, Alexander-Arnold menjalani kampanye yang berat, yang diwarnai cedera dan penyesuaian taktik. Namun, petinggi klub meyakini bahwa kualitas yang membuatnya menjadi salah satu kreator permainan terbaik di Eropa pada akhirnya akan bersinar.

Orang dalam klub mencatat bahwa Real Madrid memandang kesulitan awal Alexander-Arnold sebagai bagian dari masa adaptasi yang diperlukan, bukan alasan untuk melepasnya demi keuntungan, seraya menambahkan bahwa sang pemain tetap merasa nyaman di ibu kota Spanyol.