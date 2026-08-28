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Real Madrid tepis pembicaraan soal menjual Trent Alexander-Arnold meski ada persaingan sengit dan kaitan dengan Liverpool
Berteguh soal masa depan Alexander-Arnold
Menurut teamtalk.com, Real Madrid dengan tegas menepis spekulasi seputar masa depan langsung Trent Alexander-Arnold saat jendela transfer mendekati penutupan. Terlepas dari rumor yang beredar tentang kepulangan mengejutkan ke Liverpool atau potensi kepindahan ke Newcastle United, sumber-sumber klub mengindikasikan bahwa kepergian sama sekali tidak masuk agenda. Real Madrid tetap sepenuhnya berkomitmen kepada pemain internasional Inggris itu, dengan menilai musim debutnya yang menantang di Spanyol sebagai hambatan sementara, bukan alasan untuk menjualnya.
- Getty Images Sport
Mendukung bek sayap itu melewati masa sulit
Setelah datang dari Merseyside musim panas lalu dengan kontrak enam tahun, Alexander-Arnold menjalani kampanye yang berat, yang diwarnai cedera dan penyesuaian taktik. Namun, petinggi klub meyakini bahwa kualitas yang membuatnya menjadi salah satu kreator permainan terbaik di Eropa pada akhirnya akan bersinar.
Orang dalam klub mencatat bahwa Real Madrid memandang kesulitan awal Alexander-Arnold sebagai bagian dari masa adaptasi yang diperlukan, bukan alasan untuk melepasnya demi keuntungan, seraya menambahkan bahwa sang pemain tetap merasa nyaman di ibu kota Spanyol.
Menavigasi kompetisi baru di bawah Mourinho
Tantangan bagi pemain 27 tahun itu semakin berat setelah kedatangan pelatih baru Jose Mourinho dan perekrutan bek kanan Denzel Dumfries dari Inter Milan. Dengan Dumfries saat ini mendapat tempat di starting XI, Alexander-Arnold kini harus berjuang untuk mengamankan menit bermain secara konsisten di Santiago Bernabeu. Real Madrid memberinya waktu untuk beradaptasi, meski sang pemain memahami bahwa ia harus meningkatkan standarnya untuk meyakinkan pelatih Portugal yang menuntut itu.
- AFP
Fokus pada perjalanan ke depan di Spanyol
Dengan jalur keluar menuju peminat dari Premier League kini tertutup rapat, diperkuat oleh struktur gaji yang rumit dan minimnya minat dari Madrid untuk menjual, fokus langsung sang bek adalah pemulihan di kompetisi domestik. Alexander-Arnold bertekad untuk berjuang memperebutkan tempatnya di bawah Mourinho demi menemukan kembali performa terbaiknya. Hal itu juga akan sangat penting untuk memaksakan jalan kembali ke persaingan di level internasional setelah absen dari skuad Inggris dalam pemanggilan terbaru.
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