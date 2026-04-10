Real Madrid tampaknya akan mendapat kabar baik terkait kondisi kebugaran Thibaut Courtois tepat pada waktunya menjelang fase krusial La Liga dan Liga Champions
Jadwal kembalinya Courtois telah diklarifikasi
Courtois, kiper berusia 33 tahun, telah absen sejak mengalami cedera paha saat Real Madrid berhadapan dengan Manchester City pada 17 Maret. Evaluasi medis awal memperkirakan masa pemulihan tidak kurang dari enam minggu.
Namun, menurut The Athletic, pemain internasional Belgia ini menunjukkan kemajuan yang baik dalam program rehabilitasinya. Sumber yang mengetahui situasi tersebut mengindikasikan bahwa Courtois menargetkan untuk kembali bertanding pada akhir April. Jadwal ini akan bertepatan dengan semifinal Liga Champions—sekitar enam minggu setelah cedera—asalkan Real Madrid lolos ke babak tersebut.
Perburuan gelar Liga Champions terus berlanjut
Agar Courtois dapat kembali menorehkan prestasi di panggung Eropa, Real Madrid harus terlebih dahulu melewati rintangan besar. Los Blancos harus membalikkan kekalahan 2-1 pada leg pertama dari Bayern Munich jika mereka ingin melaju ke babak semifinal melawan Paris Saint-Germain atau Liverpool pada 28 April.
Arbeloa terpaksa mengandalkan formasi pertahanan saat ini untuk sementara waktu, namun prospek kembalinya salah satu penjaga gawang terbaik dunia untuk babak empat besar akan menjadi pembeda.
Madrid akan bertandang ke Allianz Arena untuk leg kedua pada Rabu, sementara Liverpool menjamu PSG di Anfield pada Selasa, dengan juara Eropa tersebut memimpin 2-0 secara agregat.
El Clásico yang sangat dinanti-nantikan akan segera digelar
Selain di kancah Eropa, kembalinya kiper asal Belgia ini akan memberikan dorongan bagi ambisi Madrid di kompetisi domestik saat mereka berupaya mengejar ketertinggalan di puncak klasemen. Kembalinya Courtois tepat pada waktunya untuk semifinal Liga Champions juga berarti ia akan siap tampil dalam laga El Clásico melawan Barcelona di Camp Nou pada 10 Mei.
Taruhannya tak bisa lebih tinggi lagi untuk laga di Catalonia tersebut, mengingat Madrid tertinggal sembilan poin dari Barcelona dalam perebutan gelar La Liga dengan delapan pertandingan tersisa.
Dampak dari absennya pemain asal Belgia tersebut
Courtois absen dalam empat pertandingan terakhir Madrid di semua kompetisi, dengan Andriy Lunin menggantikannya selama ia absen. Meskipun kiper asal Ukraina itu tampil solid saat dibutuhkan, kehadiran Courtois nyaris mustahil untuk digantikan mengingat reputasinya dan rekornya dalam pertandingan-pertandingan besar bagi klub.
Dia telah tampil dalam 41 pertandingan di semua kompetisi musim ini, dengan 15 kali menjaga gawangnya tetap bersih. Kembalinya dia akan menandai berakhirnya masa-masa sulit di ruang perawatan dan memberikan kepemimpinan yang dibutuhkan tim untuk menavigasi akhir musim yang berpotensi bersejarah.