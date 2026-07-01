Real Madrid 'takkan lolos begitu saja' - Presiden Barcelona mengecam 'tingkah kekanak-kanakan' Florentino Perez dan menegaskan bahwa UEFA berada di pihak juara La Liga

Dalam pidatonya setelah pelantikan sebagai presiden Barcelona, Laporta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menanggapi ketegangan yang sedang berlangsung dengan Real Madrid. Eskalasi terbaru ini terjadi setelah Perez menyerahkan berkas tebal kepada UEFA terkait skandal wasit Negreira, dengan tujuan agar klub Catalan tersebut dijatuhi sanksi berat.

Menurut Mundo Deportivo, Laporta sama sekali tidak terpengaruh oleh ancaman tersebut, dan menganggap langkah itu sebagai upaya pengalihan perhatian yang putus asa. Saat berbicara kepada media di Spotify Camp Nou, Laporta dengan percaya diri menyatakan: "Mereka tidak akan lolos begitu saja. Kami tahu apa yang dipikirkan UEFA mengenai masalah ini, terkait semua hal ini, dan mereka tidak akan lolos begitu saja. Ini hanyalah amukan lain dari mereka, upaya untuk memperpanjang masalah ini guna membenarkan tindakan yang tidak masuk akal dan tidak akan berhasil."