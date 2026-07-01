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Real Madrid 'takkan lolos begitu saja' - Presiden Barcelona mengecam 'tingkah kekanak-kanakan' Florentino Perez dan menegaskan bahwa UEFA berada di pihak juara La Liga
Laporta menampik keluhan Real Madrid
Dalam pidatonya setelah pelantikan sebagai presiden Barcelona, Laporta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menanggapi ketegangan yang sedang berlangsung dengan Real Madrid. Eskalasi terbaru ini terjadi setelah Perez menyerahkan berkas tebal kepada UEFA terkait skandal wasit Negreira, dengan tujuan agar klub Catalan tersebut dijatuhi sanksi berat.
Menurut Mundo Deportivo, Laporta sama sekali tidak terpengaruh oleh ancaman tersebut, dan menganggap langkah itu sebagai upaya pengalihan perhatian yang putus asa. Saat berbicara kepada media di Spotify Camp Nou, Laporta dengan percaya diri menyatakan: "Mereka tidak akan lolos begitu saja. Kami tahu apa yang dipikirkan UEFA mengenai masalah ini, terkait semua hal ini, dan mereka tidak akan lolos begitu saja. Ini hanyalah amukan lain dari mereka, upaya untuk memperpanjang masalah ini guna membenarkan tindakan yang tidak masuk akal dan tidak akan berhasil."
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Mengalihkan perhatian dari masalah internal klub
Ketua Barcelona itu sangat yakin bahwa Madrid memanfaatkan situasi hukum untuk menyembunyikan masalah struktural dan logistik mereka sendiri. Perez baru-baru ini memicu kemarahan dengan mengklaim bahwa 14 gelar liga telah dicuri, tetapi Laporta membalikkan narasi tersebut, dengan menyiratkan bahwa petinggi Madrid sedang kesulitan dalam proses transisi mereka menjadi perusahaan terbuka.
Laporta mengejek situasi di Santiago Bernabeu, dengan mengklaim bahwa pengaduan ke UEFA hanyalah sekadar pengalihan perhatian. Laporta menambahkan: "Mereka berhasil membuat keributan dan mengalihkan perhatian dari masalah-masalah lain: kekhawatiran mereka terkait transformasi menjadi perusahaan terbuka, serta masalah-masalah lain yang tidak berjalan dengan baik bagi mereka, seperti tidak adanya musik dan mereka tidak tahu di mana harus memarkir kendaraan."
Pimpinan Barca menuntut bukti
Ketegangan antara dua raksasa Spanyol ini telah mencapai titik terendah yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan Perez sebelumnya menyatakan bahwa hubungan keduanya telah benar-benar putus. Meskipun Madrid membanggakan dokumen setebal 500 halaman yang rencananya akan mereka ajukan ke badan pengatur sepak bola Eropa, Laporta menegaskan bahwa proses hukum yang sebenarnya menceritakan kisah yang sangat berbeda.
Presiden Barcelona itu menyoroti bahwa proses hukum tersebut belum menghasilkan bukti konkret apa pun dari pihak lawan. Laporta menjelaskan: "Kasus ini sedang diproses di pengadilan umum dan kami telah menangani masalah ini sejak lama. Dalam hal ini, kami telah memberikan bukti dalam proses hukum tersebut. Pihak lawan belum memberikan apa pun."
Barcelona telah mengancam akan mengambil tindakan hukum jika Perez tidak menarik kembali tuduhan-tuduhannya yang sensasional tersebut.
- AFP
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi kedua rival dalam El Clásico ini?
Barcelona kini akan menunggu tanggapan resmi UEFA terhadap dokumen yang diajukan oleh Madrid. Sementara itu, Laporta dan tim hukumnya tetap siap mengajukan gugatan pidana pencemaran nama baik terhadap Perez jika ia menolak menarik kembali tuduhan korupsi yang dilontarkannya. Perang di luar lapangan ini sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda, sehingga memastikan musim yang akan datang akan dibayangi oleh pertarungan sengit di ruang sidang dan permusuhan yang mendalam antara dua institusi terbesar di Spanyol.