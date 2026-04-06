Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Real Madrid tak pernah mati... 5 rahasia di balik keyakinan Madrid untuk menyingkirkan Bayern Munich

Malam Eropa yang baru di Bernabéu

Real Madrid bersiap menghadapi laga berat melawan Bayern Munich pada leg kedua semifinal Liga Champions di Stadion Santiago Bernabéu, dalam salah satu pertandingan yang paling dinantikan di Benua Eropa.

Meskipun tim Bavaria ini memasuki pertandingan dengan semangat tinggi berkat hasil-hasil gemilangnya di level domestik dan Eropa, sejarah dan kenyataan membuktikan bahwa Real Madrid tidak bisa diukur dengan logika ketika berhadapan dengan Liga Champions.

Klub ini selalu bangkit ketika semua orang mengira mereka sudah tamat, dan mengubah hal yang mustahil menjadi kenyataan.

Sejarah pertemuan kedua tim memperkuat perasaan ini, karena mereka telah bertemu 27 kali di kompetisi Eropa, dengan Real Madrid menang dalam 12 pertandingan, Bayern 11 kali, dan imbang 4 kali, menjadikan laga ini salah satu pertarungan paling seimbang dan mendebarkan dalam sejarah kompetisi.

Berikut adalah 5 alasan, menurut situs "Defensa Central" Spanyol, yang membuat para penggemar Real Madrid yakin bahwa tim mereka mampu melaju ke final Eropa sekali lagi:

    DNA Real Madrid di Liga Champions

    Tidak ada tim di dunia yang memiliki ikatan emosional dengan Liga Champions seperti Real Madrid.

    DNA kompetitif klub Kerajaan ini di turnamen ini sangat unik, karena tim ini terbiasa tampil dengan performa terbaiknya di Eropa bahkan pada musim-musim di mana mereka mengalami kesulitan di kompetisi domestik.

    Sejak tahun 1950-an hingga saat ini, Real Madrid telah membuktikan bahwa mereka tidak perlu menjadi yang terbaik secara teknis untuk menjadi pemenang, cukup bertahan hidup hingga dapat melancarkan serangan penentu pada saat yang tepat.

    Di turnamen ini, semangat yang sama terus berjuang, dan para pemain berubah menjadi pejuang yang tahu cara menghadapi tekanan, serta bangkit dari keterpurukan.

    Riyal menjadi paling berbahaya ketika dianggap sudah mati

    Ketika semua orang mengira Real Madrid sudah tamat, klub ini justru mulai menulis bab-bab baru dalam sejarahnya. Los Blancos bagaikan singa yang tertidur, yang hanya akan menyerang dengan kekuatan berlipat ganda jika dipancing.

    Bayern Munich sendiri merasakan pahitnya hal itu dua musim lalu, ketika mereka hanya berjarak beberapa menit dari lolos ke final, sebelum Joselu membalikkan keadaan dengan dua gol mematikan di menit-menit terakhir.

    Hal yang sama terulang saat menghadapi Paris Saint-Germain, Chelsea, dan Manchester City, di mana Real Madrid tampak akan tersingkir, lalu bangkit dari ketertinggalan untuk menciptakan keajaiban. Kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan inilah yang membuat Real Madrid berbeda dari klub mana pun di dunia.

    Real Madrid memiliki barisan penyerang yang mampu menghancurkan pertahanan mana pun di Eropa. Duet Kylian Mbappé dan Vinícius Júnior mewakili kecepatan, keterampilan, dan ketajaman yang tak tertandingi, dan dengan adanya pemain seperti Fede Valverde dan Bellingham di belakang mereka, tim ini mampu membalikkan keadaan dalam sekejap.

    Di Liga Champions, logika tidak selalu berlaku, dan Real Madrid telah berulang kali membuktikan bahwa momen individu dapat membuat perbedaan.

    Valverde sendiri, yang belum pernah mencetak hat-trick sepanjang kariernya, melakukannya saat melawan Manchester City di babak sebelumnya, menegaskan bahwa segalanya mungkin terjadi ketika para pemain mengenakan seragam putih di malam-malam Eropa.

    Dia tahu bagaimana harus berjuang untuk menang

    Penderitaan merupakan bagian dari identitas Real Madrid di kancah Eropa. Tim ini tidak takut pada tekanan, justru justru semakin termotivasi olehnya.

    Dalam dua gelar Eropa terakhir (2022 dan 2024), Los Blancos berhasil melewati situasi yang tampak mustahil, namun mereka bertahan hingga akhir dan keluar sebagai pemenang.

    Para pemain tahu cara bertahan, dan tahu cara menunggu momen yang tepat untuk melancarkan serangan. Di Liga Champions, kemampuan untuk bertahan sama berharganya dengan emas, dan Real Madrid telah menjadi ahli dalam hal ini selama puluhan tahun.

    Bayern Munich memberikan kesempatan

    Meskipun Bayern Munich memiliki serangan yang kuat, tim asal Jerman ini meninggalkan ruang kosong yang luas di belakang barisan pertahanan mereka yang maju, dan hal ini dapat dimanfaatkan dengan cerdas oleh Real Madrid. Gaya permainan Bayern yang mengandalkan tekanan tinggi memberi pemain seperti Vinícius dan Mbappé peluang untuk menerobos ke ruang terbuka, sebuah skenario yang ideal bagi tim yang mengandalkan kecepatan dan pergerakan.

    Pelatih Álvaro Arbeloa menyadari hal ini dengan baik, dan mungkin akan menyusun rencana yang mengandalkan penyerapan tekanan lalu menyerang kedalaman pertahanan Jerman, seperti yang dilakukannya saat menghadapi Manchester City di babak sebelumnya.

    Pada akhirnya, Real Madrid tidak membutuhkan keajaiban, melainkan hanya perlu menjadi diri mereka sendiri.

    Mereka adalah raja Eropa, tim yang tak pernah mati, yang selalu bangkit ketika semua orang mengira mereka sudah tamat.

    Dan jika Bayern Munich menganggap tugas ini sudah pasti, sejarah menunjukkan bahwa versi Real Madrid yang paling berbahaya adalah yang dianggap sudah tamat.

LaLiga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Girona crest
Girona
GIR
Bundesliga
St. Pauli crest
St. Pauli
FCP
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB