AFP
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Real Madrid setuju untuk mengakhiri kontrak sang bintang, gelandang tersebut memilih menolak tawaran Ajax demi tetap bertahan di La Liga
Akhir sebuah era bagi gelandang asal Spanyol di Madrid
Real Madrid telah mencapai kesepakatan dengan Ceballos terkait kepindahannya secara gratis pada musim panas ini. Gelandang berusia 29 tahun itu sering dikaitkan dengan kemungkinan hengkang sejak bergabung dengan klub tersebut dari Real Betis pada 2017. Ceballos dilaporkan bersedia melepaskan gajinya untuk tahun terakhir kontraknya, yang memungkinkannya meninggalkan ibu kota Spanyol tanpa biaya transfer. Selama berkarier bersama Los Blancos, ia mencatatkan 215 penampilan dan mencetak tujuh gol, serta membantu tim meraih tiga gelar Liga Champions dan dua gelar La Liga. Meskipun kepergiannya tampaknya sudah tak terelakkan saat ini, masa baktinya yang penuh prestasi meninggalkan warisan yang abadi.
- Getty Images Sport
Ajax menghadapi persaingan ketat dari pahlawan yang kembali
Ajax telah menunjukkan minat yang sungguh-sungguh untuk mendatangkan gelandang pengatur serangan berpengalaman tersebut, namun laporan menunjukkan bahwa hatinya sudah tertuju pada Real Betis. Klub yang berbasis di Sevilla itu telah menanti pemutusan kontrak resmi untuk mengamankan jasanya. Bagi Ceballos, kepindahan kembali ke Betis merupakan kembalinya ke rumah. Ia meniti kariernya melalui akademi muda klub tersebut, melakukan debut profesionalnya di sana sebelum pindah ke Madrid. Sebelumnya, ia telah tampil dalam 105 pertandingan dan mencetak tujuh gol untuk tim yang telah ia dukung sejak kecil. Media lokal menyebutkan bahwa Betis siap bergerak begitu kontraknya saat ini secara resmi berakhir. Prospek untuk kembali ke akar-akarnya tampaknya jauh lebih menarik daripada mencoba peruntungannya di liga Belanda.
Jumlah menit bermain yang terbatas dan masa peminjaman membentuk perjalanan kariernya
Pemain timnas Spanyol ini kesulitan mendapatkan waktu bermain yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Musim lalu, Ceballos hanya bermain selama 826 menit dalam total 23 penampilan, termasuk 16 pertandingan di La Liga dan empat di Liga Champions. Masa baktinya di Madrid juga diwarnai dengan masa peminjaman yang menonjol, di mana Arsenal memanfaatkan bakatnya.
Ia menghabiskan dua musim di Liga Premier Inggris, tampil dalam 77 pertandingan dan mencetak dua gol untuk klub asal London tersebut, sekaligus memenangkan Piala FA pada tahun 2020. Meskipun telah mengoleksi 15 gelar utama bersama klub induknya, kurangnya kesempatan untuk menjadi starter secara reguler pada akhirnya menjadi faktor penentu dalam keputusannya untuk hengkang secara permanen.
- Getty Images Sport
Bagaimana kelanjutan karier Ceballos?
Betis diperkirakan akan secara resmi mengumumkan perekrutan Ceballos dalam beberapa hari ke depan begitu proses pembatalan kontraknya selesai. Meskipun Ajax telah kehilangan peluang yang menguntungkan, gelandang tersebut kini akan fokus untuk membangkitkan kembali kariernya di lingkungan yang sudah dikenalnya. Pengalaman bertingkat elit yang dimilikinya tak diragukan lagi akan memberikan dorongan besar bagi ambisi tim asal Andalusia tersebut musim ini.