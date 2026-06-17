Pemain timnas Spanyol ini kesulitan mendapatkan waktu bermain yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Musim lalu, Ceballos hanya bermain selama 826 menit dalam total 23 penampilan, termasuk 16 pertandingan di La Liga dan empat di Liga Champions. Masa baktinya di Madrid juga diwarnai dengan masa peminjaman yang menonjol, di mana Arsenal memanfaatkan bakatnya.

Ia menghabiskan dua musim di Liga Premier Inggris, tampil dalam 77 pertandingan dan mencetak dua gol untuk klub asal London tersebut, sekaligus memenangkan Piala FA pada tahun 2020. Meskipun telah mengoleksi 15 gelar utama bersama klub induknya, kurangnya kesempatan untuk menjadi starter secara reguler pada akhirnya menjadi faktor penentu dalam keputusannya untuk hengkang secara permanen.