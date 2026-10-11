Real Madrid sepenuhnya mendukung keputusan Jose Mourinho memboikot konferensi pers terkait Villarreal menyusul kontroversi perwasitan

Real Madrid memberikan dukungan penuh kepada Mourinho setelah sang pelatih menolak berbicara kepada media seusai kemenangan tipis 1-0 atas Villarreal. Menurut MARCA, Mourinho tidak menghadiri konferensi pers karena sangat khawatir kemarahannya terhadap kepemimpinan wasit, jika diungkapkan, dapat berujung pada skorsing.

Laga itu diwarnai sejumlah momen kontroversial, termasuk kartu merah untuk Vinicius setelah perselisihan dengan Nathan Saliba, serta gol pemain asal Brasil itu yang dianulir setelah tinjauan VAR. Mourinho sebelumnya telah melontarkan kritik keras terhadap wasit menyusul kekalahan dari Atletico Madrid baru-baru ini.



