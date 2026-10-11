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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Diterjemahkan oleh

Real Madrid sepenuhnya mendukung keputusan Jose Mourinho memboikot konferensi pers terkait Villarreal menyusul kontroversi perwasitan

J. Mourinho
Real Madrid
Real Madrid vs Villarreal
Villarreal
LaLiga
Roma vs Real Madrid
Roma
Champions League

Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, memilih tidak menghadiri konferensi pers seusai kemenangan kontroversial atas Villarreal demi menghindari larangan mendampingi tim dari pinggir lapangan. Klub mendukung penuh keputusannya menjelang laga-laga penting melawan Sevilla dan Barcelona. Mourinho frustrasi dengan keputusan wasit, tetapi memilih bungkam agar tetap bisa mendampingi tim.

  • Real Madrid dukung sikap bungkam Mourinho terhadap media

    Real Madrid memberikan dukungan penuh kepada Mourinho setelah sang pelatih menolak berbicara kepada media seusai kemenangan tipis 1-0 atas Villarreal. Menurut MARCA, Mourinho tidak menghadiri konferensi pers karena sangat khawatir kemarahannya terhadap kepemimpinan wasit, jika diungkapkan, dapat berujung pada skorsing.

    Laga itu diwarnai sejumlah momen kontroversial, termasuk kartu merah untuk Vinicius setelah perselisihan dengan Nathan Saliba, serta gol pemain asal Brasil itu yang dianulir setelah tinjauan VAR. Mourinho sebelumnya telah melontarkan kritik keras terhadap wasit menyusul kekalahan dari Atletico Madrid baru-baru ini.


  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-VILLARREALAFP

    Mourinho prioritaskan pertandingan domestik krusial

    Mourinho menegaskan niatnya kepada orang-orang di sekitarnya segera setelah peluit akhir berbunyi. Khawatir luapan emosi di depan umum akan membuatnya tidak bisa mendampingi tim dari tepi lapangan dalam laga-laga penting mendatang, Mourinho menyatakan: "Saya tidak akan bicara karena saya ingin berada di bangku cadangan saat menghadapi Sevilla dan Barcelona."

    Keputusan itu menunjukkan betapa pentingnya laga-laga tersebut bagi Mourinho. Meski Yan Diomande memastikan kemenangan lewat gol pada babak kedua, Mourinho memilih untuk tetap bisa mendampingi tim ketimbang meluapkan kekesalannya terhadap keputusan wasit yang membayangi penampilan di lapangan.

  • Masalah taktik masih membayangi Real Madrid

    Meski meraih tiga poin, Real Madrid masih menghadapi tantangan taktis besar yang harus segera diatasi. Kemenangan tipis atas Villarreal memperlihatkan kembali kelemahan mereka saat menguasai bola: tim kesulitan mengalirkan bola melalui lini tengah dan menciptakan peluang bersih.

    Masalah-masalah ini harus diatasi Mourinho, terutama jika Vinicius terkena skorsing untuk El Clasico mendatang. Mourinho harus menentukan cara terbaik menempatkan Diomande dalam susunan pemain utama dan menilai apakah Arda Guler mampu mengemban peran kreatif yang lebih sentral untuk mengatasi persoalan struktur permainan yang terus dihadapi tim.

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  • Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Apa langkah Real Madrid selanjutnya?

    Real Madrid kini akan mengalihkan fokus ke kompetisi Eropa. Mourinho dijadwalkan menghadapi media pada Selasa menjelang laga krusial mereka melawan Roma di Liga Champions. Ia harus segera menemukan solusi taktis untuk memperbaiki performa timnya sebelum menghadapi Sevilla dan Barcelona pada akhir bulan ini.

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