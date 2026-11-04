Perburuan JJ Gabriel memasuki fase penentuan dan Real Madrid tampaknya telah meraih keunggulan penting atas para pesaingnya. Talenta berusia 16 tahun milik Manchester United itu, yang menjadi incaran sejumlah klub besar Eropa, bisa melanjutkan kariernya di Spanyol bersama klub pimpinan Florentino Pérez.

Menurut laporan Fabrizio Romano, Real Madrid disebut telah mengambil langkah penentu dengan mencapai kesepakatan lisan mengenai ketentuan kontrak bersama talenta kelahiran 2010 tersebut. Jika terkonfirmasi, kesepakatan itu akan membuat Real Madrid mampu mengungguli para pesaingnya dan mendapatkan salah satu pemain muda paling menjanjikan di sepakbola internasional. Hingga kini, kesepakatan akhir belum tercapai, tetapi negosiasi tampaknya sudah mengarah ke satu tujuan yang jelas. Transfer tersebut direncanakan berlangsung pada Juni 2027, setelah musim berakhir.