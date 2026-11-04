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JJ Gabriel(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Real Madrid selangkah lebih maju dalam upaya mendapatkan JJ Gabriel, pemain Manchester United kelahiran 2010 yang digadang-gadang menjadi bintang sepak bola masa depan

Real Madrid
J. Gabriel
Transfers
Barcelona

Namun, Barcelona, Bayern Munich, dan Paris Saint-Germain tidak menyerah.

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ATM

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08 Nov 2026

BAR

BAR

Perburuan JJ Gabriel memasuki fase penentuan dan Real Madrid tampaknya telah meraih keunggulan penting atas para pesaingnya. Talenta berusia 16 tahun milik Manchester United itu, yang menjadi incaran sejumlah klub besar Eropa, bisa melanjutkan kariernya di Spanyol bersama klub pimpinan Florentino Pérez.

Menurut laporan Fabrizio Romano, Real Madrid disebut telah mengambil langkah penentu dengan mencapai kesepakatan lisan mengenai ketentuan kontrak bersama talenta kelahiran 2010 tersebut. Jika terkonfirmasi, kesepakatan itu akan membuat Real Madrid mampu mengungguli para pesaingnya dan mendapatkan salah satu pemain muda paling menjanjikan di sepakbola internasional. Hingga kini, kesepakatan akhir belum tercapai, tetapi negosiasi tampaknya sudah mengarah ke satu tujuan yang jelas. Transfer tersebut direncanakan berlangsung pada Juni 2027, setelah musim berakhir.

  • Namun, persaingan memperebutkan JJ Gabriel belum sepenuhnya usai. Talenta muda itu dan orang-orang di sekelilingnya telah dihubungi oleh sejumlah klub paling bergengsi di dunia sepakbola. Barcelona, Bayern Munich, dan Paris Saint-Germain masih memantau situasi, sembari menunggu kepastian apakah kesepahaman dengan Real Madrid benar-benar akan menjadi kesepakatan final. Beberapa bulan ke depan akan menentukan masa depan salah satu nama yang paling banyak diperbincangkan di antara talenta muda Eropa.

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Pertandingan berikutnya
AEK

AEK

Champions League

04 Nov 2026

RMA

RMA

ATM

ATM

LaLiga

08 Nov 2026

BAR

BAR