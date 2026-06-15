Real Madrid secara resmi mengumumkan rekrutan ketiganya dalam bursa transfer musim panas ini (setelah Konaté dan Dumfries), yang ditambah dengan penunjukan José Mourinho sebagai pelatih serta kesepakatan yang dicapai dengan mantan pemain Manchester City, Bernardo Silva, yang berhasil direbut dari persaingan dengan Atlético Madrid dan Barcelona. Pada pagi hari ini, baik klub Spanyol tersebut maupun Chelsea telah mengumumkan secara resmi bahwa mereka telah mencapai kesepakatan.
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Real Madrid secara resmi telah merekrut Cucurella dari Chelsea. Ia dibeli seharga 60 juta euro dan telah menandatangani kontrak hingga tahun 2032
RINCIANNYA
“Real Madrid CF dan Chelsea FC telah mencapai kesepakatan terkait transfer pemain Marc Cucurella, yang akan bergabung dengan klub kami selama enam musim ke depan, hingga 30 Juni 2032,” demikian bunyi pernyataan yang dipublikasikan di situs resmi Los Blancos. Untuk Cucurella, Real Madrid telah mengeluarkan 55 juta euro sebagai pembayaran tetap ditambah 5 juta euro sebagai bonus, sementara sang pemain – yang telah menjalani sebagian pemeriksaan medis di kamp pelatihan timnas Spanyol di Amerika Serikat – telah menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2032.
KARIR CUCURELLA
Cucurella pun kembali ke negaranya setelah memulai kariernya di akademi muda Barcelona, klub di mana ia hanya tampil dalam satu pertandingan resmi di level senior. Eibar dan Getafe adalah klub-klub La Liga lain yang pernah ia bela – masing-masing dengan 33 dan 86 penampilan – sebelum pindah ke Inggris. Ia telah mencatatkan 38 penampilan bersama Brighton, sebelum bergabung dengan Chelsea, di mana ia mencatatkan 163 penampilan dan 9 gol.