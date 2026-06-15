Real Madrid secara resmi telah merekrut Cucurella dari Chelsea. Ia dibeli seharga 60 juta euro dan telah menandatangani kontrak hingga tahun 2032

“Real Madrid CF dan Chelsea FC telah mencapai kesepakatan terkait transfer pemain Marc Cucurella, yang akan bergabung dengan klub kami selama enam musim ke depan, hingga 30 Juni 2032,” demikian bunyi pernyataan yang dipublikasikan di situs resmi Los Blancos. Untuk Cucurella, Real Madrid telah mengeluarkan 55 juta euro sebagai pembayaran tetap ditambah 5 juta euro sebagai bonus, sementara sang pemain – yang telah menjalani sebagian pemeriksaan medis di kamp pelatihan timnas Spanyol di Amerika Serikat – telah menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2032.