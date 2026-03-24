Gabriele Stragapede

"Real Madrid? Sebentar lagi aku harus melatih Atlético secara bersamaan, sudah cukup omong kosongnya": kemarahan Klopp atas masa depan yang masih harus ditulis

Apa yang beredar mengenai kembalinya pelatih asal Jerman itu ke bangku cadangan.

Jurgen Klopp tak tinggal diam dan memutuskan untuk angkat bicara mengenai masa depannya, sekaligus mengklarifikasi secara tegas posisinya terkait petualangan barunya di dunia sepak bola.

Pelatih asal Jerman ini, yang kini menjabat sebagai kepala dan pengawas teknis di dunia sepak bola RedBull, dalam beberapa pekan terakhir dikaitkan dengan sejumlah klub papan atas di seluruh Eropa: mulai dari Real Madrid untuk menggantikan Alvaro Arbeloa, hingga memimpin Tim Nasional Jerman jika Julian Nagelsmann memutuskan untuk mengakhiri masa jabatannya setelah Piala Dunia 2026.

Rumor-rumor tersebut telah menyebar ke seluruh dunia, dan sang mantan pelatih Borussia Dortmund dan Liverpool itu sendiri dengan tegas membantah setiap spekulasi tersebut, bahkan menunjukkan rasa kesal dan marah terhadap semua berita yang beredar dalam beberapa hari terakhir: "Jerman? Saat ini saya sama sekali tidak memikirkannya dan tidak ada alasan untuk melakukannya. Saya belum pensiun, belum mencapai usia pensiun, dan siapa tahu apa yang akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Untuk saat ini, tidak ada rencana apa pun."

  • BELUM PERNAH DIHUBUNGI

    Klopp menanggapi dengan nada yang sangat kritis semua rumor seputar Real Madrid: "Siapa pun yang mengatakan itu tidak mengerti sepak bola. Mereka tidak pernah menghubungi saya maupun agen saya. Itu semua hanya isapan jempol. Saya sangat puas dengan pekerjaan saya. Tapi kapan sebuah berita bisa dianggap berita? Jika seseorang mengambil secarik kertas dan menulis sesuatu di atasnya, apakah itu otomatis menjadi benar? Bagaimana mungkin ada situasi di mana Real Madrid menelepon saya dan berkata: ‘Jürgen, bisakah kamu percaya ini?’ dengan Perez di telepon?”.

  • KLOPP TANPA BASA-BASI

    Pelatih asal Jerman itu tidak berbelit-belit dalam menggambarkan perasaannya terkait semua rumor tentang masa depannya: “Saya tidak tahu apakah di balik semua ini ada kecerdasan buatan atau orang-orang, tapi sekarang ini orang bisa menulis apa saja dan kemudian saya yang harus membantahnya. Kalian harus disiplin, buat aturan sendiri, dan berhenti menulis omong kosong. Jika Real Madrid menelepon, kita pasti tahu. Mereka tidak pernah menelepon sekali pun, dan agen saya pun tidak menerima apa-apa. Kisah ini sudah berlangsung terlalu lama. Kalian juga menyertakan kursi pelatih Atlético pada saat yang sama. Beri saya ruang, karena terkadang sepertinya hal-hal tertentu ditulis hanya untuk menjadi bahan pembicaraan.”

  • APAKAH ISU-ISU ITU AKAN MEREDUP?

    Pernyataan Klopp membawa sedikit ketenangan ke dalam lingkaran RedBull, setelah beberapa bulan terakhir diwarnai oleh perasaan ketidakpuasan yang meluas dan saling berbalas terkait peran dan tanggung jawab sang pelatih asal Jerman.

    Musim ini bagi berbagai klub di dunia RedBull memang tidak memuaskan dari segi hasil, namun - menurut kabar yang beredar - tampaknya masih ada landasan dan kemauan untuk melanjutkan perjalanan ini bersama-sama, mencari solusi yang dapat membawa hasil terbaik menjelang musim olahraga berikutnya.


  • KEBENARAN TENTANG MASA DEPAN

    Jadi, pada dasarnya, bagaimana masa depan kariernya nanti?

    Pernyataannya tidak meninggalkan ruang untuk interpretasi yang luas: Jurgen Klopp ingin melanjutkan masa jabatannya - yang secara resmi dimulai pada 1 Januari 2025 - sebagai Kepala Sepak Bola Global di RedBull. Tugasnya sebagai direktur olahraga global untuk klub-klub di bawah naungan RedBull (Bragantino, Leipzig, New York, Omiya, Leeds, dan Paris FC) baru saja dimulai dan diperkirakan akan berlangsung - menurut beberapa rumor - setidaknya hingga 2029.

    Dengan demikian, rumor yang mengaitkan sang pelatih asal Jerman sebagai calon pengganti di berbagai klub di Eropa mulai mereda: kinerja Arbeloa di Real Madrid akan dievaluasi pada akhir musim ini, begitu pula dengan Arne Slot di Liverpool, di mana posisi akhir di Liga Premier dan sejauh mana mereka melaju di Liga Champions akan menjadi penentu.

    Sedangkan untuk Jerman, semuanya akan bergantung pada keinginan Nagelsmann dan Piala Dunia mendatang yang akan diselenggarakan di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko: baru setelah itu, keputusan akhir mengenai masa depan akan diambil.