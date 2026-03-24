"Real Madrid? Sebentar lagi aku harus melatih Atlético secara bersamaan, sudah cukup omong kosongnya": kemarahan Klopp atas masa depan yang masih harus ditulis

Jurgen Klopp tak tinggal diam dan memutuskan untuk angkat bicara mengenai masa depannya, sekaligus mengklarifikasi secara tegas posisinya terkait petualangan barunya di dunia sepak bola.

Pelatih asal Jerman ini, yang kini menjabat sebagai kepala dan pengawas teknis di dunia sepak bola RedBull, dalam beberapa pekan terakhir dikaitkan dengan sejumlah klub papan atas di seluruh Eropa: mulai dari Real Madrid untuk menggantikan Alvaro Arbeloa, hingga memimpin Tim Nasional Jerman jika Julian Nagelsmann memutuskan untuk mengakhiri masa jabatannya setelah Piala Dunia 2026.

Rumor-rumor tersebut telah menyebar ke seluruh dunia, dan sang mantan pelatih Borussia Dortmund dan Liverpool itu sendiri dengan tegas membantah setiap spekulasi tersebut, bahkan menunjukkan rasa kesal dan marah terhadap semua berita yang beredar dalam beberapa hari terakhir: "Jerman? Saat ini saya sama sekali tidak memikirkannya dan tidak ada alasan untuk melakukannya. Saya belum pensiun, belum mencapai usia pensiun, dan siapa tahu apa yang akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Untuk saat ini, tidak ada rencana apa pun."