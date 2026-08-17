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Real Madrid putus tradisi karena klub meniadakan presentasi di Bernabeu dan konferensi pers untuk rekrutan baru
Sambutan intim lebih disukai daripada tontonan publik
Dalam perubahan signifikan dari tradisi era "Galactico", Real Madrid memutuskan tidak akan ada presentasi publik di Bernabeu maupun konferensi pers resmi untuk para rekrutan terbarunya, menurut Marca.
Klub memilih format yang jauh lebih tertutup, dengan acara institusional dan privat di mana Florentino Perez akan secara langsung menyambut enam rekrutan musim panas bersama manajer baru Jose Mourinho.
Klub menggambarkan pengaturan baru ini sebagai "acara yang sederhana dan berorientasi keluarga" yang memungkinkan presiden bertemu langsung dengan orang-orang terdekat para pemain. Yang terpenting, tidak akan ada kehadiran pers atau akses media dalam pertemuan-pertemuan ini, yang berarti tidak satu pun dari para rekrutan anyar akan menggelar konferensi pers perkenalan tradisional.
- Getty Images
Memasuki era baru
Keputusan untuk menghapus presentasi besar-besaran mencerminkan perubahan yang lebih luas dalam cara klub beroperasi di bawah administrasi saat ini. Dengan menghilangkan sorotan media dari kedatangan pemain secara individual, klub berharap dapat membangun lingkungan tim yang lebih menyatu sejak hari pertama.
Langkah itu juga memiliki tujuan praktis, karena renovasi yang masih berlangsung dan jadwal padat di Bernabeu membuat acara publik berskala besar lebih sulit dikoordinasikan dibandingkan pada dekade-dekade sebelumnya. Meski para suporter mungkin akan merindukan kemeriahan presentasi tradisional, jajaran direksi meyakini bahwa penyambutan yang "berorientasi pada keluarga" ini memberikan fondasi yang lebih baik untuk kesuksesan jangka panjang.
Mourinho fokus pada laga pembuka La Liga
Pergeseran jadwal ini memungkinkan skuad untuk tetap fokus pada urusan sepakbola saat mereka bersiap menyambut musim domestik. Setelah kemenangan meyakinkan 3-0 atas Schalke 04 di Jerman, skuad menikmati satu hari libur sebelum kembali berlatih untuk mempersiapkan debut liga melawan Espanyol.
Meski tanpa gegap gempita di hadapan publik, klub tetap aktif di bursa transfer di bawah arahan Mourinho. Taktikus asal Portugal itu dilaporkan telah memberi lampu hijau untuk merekrut salah satu bintang Arsenal, Martin Zubimendi, guna menambah opsi di lini tengahnya.
Namun, dewan klub bersikap tegas bahwa tidak akan ada pemain lain yang datang kecuali anggota skuad saat ini dilepas lebih dulu, yang menegaskan pendekatan yang lebih terukur dalam membangun tim pada musim panas ini.
- Getty Images Sport
Pencarian keseimbangan di lini tengah
Kedatangan Mourinho memicu sorotan intens terkait pengaturan taktiknya, terutama setelah gagal mendapatkan target-target kunci. Mantan bos Chelsea dan Inter itu terpaksa mencari solusi internal setelah Rodri menolak kepindahan ke ibu kota Spanyol demi beralih ke rival, Barcelona.
Dalam laga-laga persahabatan pramusim, sang manajer menggunakan formasi 4-2-3-1, sambil menguji berbagai kombinasi untuk menggantikan profil yang hilang ketika Rodri memilih Nou Camp. Bernardo Silva, yang didatangkan dari Manchester City, muncul sebagai kandidat terdepan untuk mengisi peran ini berkat fleksibilitas taktis dan kemampuannya mengatur tempo.
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