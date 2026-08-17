Dalam perubahan signifikan dari tradisi era "Galactico", Real Madrid memutuskan tidak akan ada presentasi publik di Bernabeu maupun konferensi pers resmi untuk para rekrutan terbarunya, menurut Marca.

Klub memilih format yang jauh lebih tertutup, dengan acara institusional dan privat di mana Florentino Perez akan secara langsung menyambut enam rekrutan musim panas bersama manajer baru Jose Mourinho.

Klub menggambarkan pengaturan baru ini sebagai "acara yang sederhana dan berorientasi keluarga" yang memungkinkan presiden bertemu langsung dengan orang-orang terdekat para pemain. Yang terpenting, tidak akan ada kehadiran pers atau akses media dalam pertemuan-pertemuan ini, yang berarti tidak satu pun dari para rekrutan anyar akan menggelar konferensi pers perkenalan tradisional.