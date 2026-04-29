Jose Mourinho Real Madrid
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Real Madrid pasti gila kalau sampai menunjuk kembali Jose Mourinho! Kemungkinan kembalinya Mourinho ke Bernabeu merupakan bukti nyata betapa putus asanya Florentino Perez

Espanyol vs Real Madrid

Real Madrid sedang dalam masalah. Dan ketika Real Madrid dalam masalah, Florentino Perez selalu bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, "Apakah ada alasan untuk memanggil kembali Jose Mourinho?" Mengapa? Karena merekrut Mourinho pernah berhasil sebelumnya. Agak-agak begitu. Pada tahun 2010, Madrid berada dalam posisi yang tak tertahankan akibat Barcelona. Mereka tidak hanya dikalahkan oleh rival yang paling dibenci, tetapi juga dipermalukan oleh mereka. Maka, Perez pun beralih ke Mourinho, sang 'The Special One' yang baru saja mengacaukan tim penguasa umpan Pep Guardiola - dalam segala hal - dalam perjalanannya meraih gelar Liga Champions bersama Inter.

Clasico pertamanya berakhir dengan kekalahan memalukan, namun Mourinho kemudian berhasil membuat Guardiola kesal dengan entah bagaimana memperparah ketegangan di sekitar salah satu pertandingan paling sarat politik dan penuh gairah dalam dunia sepak bola—hingga sejauh itu bahkan memicu perpecahan di dalam skuad Spanyol.

Suasana permusuhan itu sangat cocok dengan gaya permainan sinis Mourinho, dan ia mengakhiri puasa gelar Madrid selama tiga tahun yang menyakitkan dengan mengalahkan tim yang bisa dibilang terbaik dalam sejarah sepak bola di final Copa del Rey 2011, sebelum mengakhiri dominasi tiga tahun tim Catalan sebagai juara La Liga pada tahun berikutnya.

Namun, pada musim panas 2013, Mourinho sudah pergi - dan tak ada yang terlalu sedih melihat kepergiannya. Kecuali Perez. Selama masa jabatannya yang semakin bergejolak, Mourinho telah berselisih dengan hampir semua pihak yang terkait dengan klub - mulai dari pemain hingga media - namun Perez mempertimbangkan untuk menunjuk kembali pelatih asal Portugal itu pada 2015, 2016, 2018, 2023, dan kini, menurut The Athletic, ia kembali mempertimbangkannya dengan serius.

Jadi, apakah tepat bagi Mourinho untuk kembali ke Real? Atau apakah ini bencana yang menunggu untuk terjadi?

  Jose Mourinho Benfica 2025-26

    Sepuluh tahun kemunduran

    Perez jelas merasa ada kesamaan antara situasi saat ini dan tahun 2010 — dan sejujurnya, memang ada beberapa kesamaan. Madrid sekali lagi tampaknya akan menutup musim kedua berturut-turut tanpa trofi besar — sesuatu yang sama sekali tidak dapat diterima di Bernabeu — dan telah dikalahkan oleh tim Barcelona yang brilian yang dipimpin oleh seorang penyerang bertubuh mungil dan berkaki kiri.

    Namun, Mourinho bukan lagi sosok yang memiliki sentuhan Midas. Ia terus memicu kontroversi, tetapi kini tanpa meraih trofi. Ia belum memenangkan gelar liga selama 11 tahun, dan trofi terakhirnya dari segala jenis adalah Conference League 2022 - yang cukup menggambarkan level sang pemenang Liga Champions dua kali saat ini.

  FBL-EUR-C1-SCHALKE-REAL MADRID

    Cara mengelola Madrid

    Perez pasti akan berargumen bahwa Mourinho justru adalah jenis pelatih yang dibutuhkan Madrid, sosok karismatik yang mampu memikat rasa hormat dari skuad penuh bintang-bintang top, dan terlepas dari segala keraguan mengenai filosofi sepak bolanya yang kuno, Kylian Mbappe dkk. jelas membutuhkan pemimpin yang kuat di pinggir lapangan. Seperti yang pernah dikatakan Sergio Ramos, "Di Real, mengelola ruang ganti lebih penting daripada pengetahuan taktis sang pelatih."

    Namun, Mourinho sama sekali tidak mirip dengan dua pelatih Madrid yang pernah memenangkan Liga Champions sebelumnya: Carlo Ancelotti dan Zinedine Zidane. Dia jauh lebih agresif dan suka berkonfrontasi - dan intensitasnya yang tiada henti pada akhirnya menyebabkan berakhirnya masa jabatannya yang pertama di Bernabeu lebih awal.

  FBL-FRA-FIFA-CONGRESS

    Perceraian yang rumit

    Mourinho sering kali suka mengklaim—tanpa diminta—bahwa dia adalah salah satu dari sedikit pelatih dalam sejarah Madrid yang pergi atas kemauannya sendiri, dan kisah itu selalu didukung oleh Perez.

    "Tidak ada yang dipecat, ini adalah kesepakatan bersama," tegas Perez pada tahun 2013. "Kami telah memutuskan untuk mengakhiri hubungan kami." Namun, ini bukanlah perpisahan yang damai. Kurang dari setahun setelah menandatangani perpanjangan kontrak hingga 2016, posisi Mourinho menjadi tidak dapat dipertahankan.

    Pada Januari 2013, Perez mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan mengadakan konferensi pers untuk membantah laporan MARCA bahwa sejumlah pemain senior, termasuk legenda klub Iker Casillas dan Ramos, telah mengancam akan hengkang dari klub kecuali Mourinho dipecat. Namun, sudah jelas jauh sebelum kepergiannya akhirnya dikonfirmasi empat bulan kemudian bahwa sang pelatih telah kehilangan dukungan dari ruang ganti.

  FBL-EUR-C1-REALMADRID

    Kehilangan ruang ganti

    Pada dasarnya, metode-metode yang telah membawa Mourinho meraih kesuksesan besar di Porto, Chelsea, dan Inter justru menjadi penyebab kegagalannya di Madrid. "Mentalitas bertahan" yang sangat ia sukai itu hanya efektif untuk sementara waktu. Suasana ketidakpercayaan dan ketidakhormatan yang terus-menerus, yang diciptakan Mourinho di lingkungan klub, pada akhirnya—dan bisa dibilang tak terhindarkan—menyebar ke dalam skuad, sehingga para pemain pun berbalik melawan sang pelatih.

    Casillas diam saja soal dipindahkan ke bangku cadangan selama musim 2012-13, tapi Pepe secara terbuka mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap cara kiper itu diperlakukan oleh sesama warga negaranya. Tanggapan Mourinho adalah menyindir bahwa Pepe hanya kesal karena posisinya di tim telah diambil alih oleh Raphael Varane yang masih remaja.

    Sementara itu, Ramos dilaporkan mengejek kemampuan sepak bola Mourinho di belakang layar sebelum membuat komentar yang sangat tajam tentang Ancelotti ketika mantan gelandang Italia itu mengambil alih pada Juni 2013: "Kamu bisa tahu dia adalah pemain top."


  FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-REAL MADRID

    Merevisi sejarah?

    Ramos-lah yang juga menentang pandangan yang dikemukakan oleh Mourinho dan Perez bahwa pelatih asal Portugal itu telah meletakkan fondasi bagi kesuksesan Madrid selanjutnya di Liga Champions. Menurut Mourinho, Perez bahkan memohon kepadanya agar tetap bertahan di Madrid pada tahun 2013. "Jangan pergi sekarang," kata presiden Los Blancos itu, menurut laporan. "Kamu sudah melewati bagian yang sulit, dan bagian terbaiknya masih akan datang."

    Namun, Ramos menolak memberikan pujian kepada Mourinho atas empat gelar Liga Champions yang diraih Madrid antara tahun 2014 dan 2018. "Saya tidak berpikir dia ada hubungannya dengan itu," kata sang bek. "Justru sebaliknya..."

    Sinyal bahwa Mourinho mungkin justru menghambat Madrid mungkin berlebihan - tetapi jelas bahwa skuad mendapat manfaat besar dari kedatangan sosok yang menenangkan dan mempersatukan seperti Ancelotti.

    Juga sulit untuk melihat bagaimana kembalinya Mourinho dapat memulihkan stabilitas, setelah musim yang penuh gejolak di mana Xabi Alonso digantikan tanpa ampun oleh pelatih pemula Alvaro Arbeloa hanya enam bulan setelah dimulainya proyek jangka panjang di bawah mantan bos Bayer Leverkusen tersebut.


  Real Madrid CF v CA Osasuna - La Liga

    Saatnya melangkah maju

    Mbappe mungkin menyukai sebuah postingan Instagram yang menyebut Mourinho sebagai manajer Madrid berikutnya, tetapi bisa dibayangkan bahwa Vinícius Jr. kurang antusias dengan gagasan dilatih oleh seseorang yang secara efektif menuduhnya memicu pelecehan memalukan yang dialaminya di Lisbon awal musim ini—insiden yang bahkan memaksa penundaan pertandingan dalam laga playoff Liga Champions Madrid melawan Benfica asuhan Mourinho.

    Dilaporkan juga bahwa kembalinya Mourinho tidak didukung oleh seluruh dewan direksi - tetapi itu tidak berarti hal itu tidak akan terjadi. Perez masih memegang kendali di Bernabeu dan keyakinannya yang sudah lama bahwa para pemain membutuhkan seorang pemimpin tim daripada seorang taktik akan semakin diperkuat oleh kegagalan eksperimen Jose Angel Sanchez dengan Alonso.

    Namun, fakta bahwa Mourinho masih berada di puncak daftar keinginannya merupakan bukti yang menyedihkan akan keputusasaannya—dan kurangnya ide yang mengkhawatirkan. Seperti yang ditunjukkan dengan sangat menarik oleh pertandingan Liga Champions antara Paris Saint-Germain dan Bayern Munich di Parc des Princes pada Selasa, permainan telah bergerak maju tanpa Mourinho.

    Jelas, Perez belum, yang berarti Madrid benar-benar berada dalam masalah besar kali ini, karena meskipun mempekerjakan kembali Mourinho pada tahun 2015 akan menjadi keputusan yang mengerikan, hal itu akan menjadi lebih buruk lagi sekarang.


