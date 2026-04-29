Real Madrid pasti gila kalau sampai menunjuk kembali Jose Mourinho! Kemungkinan kembalinya Mourinho ke Bernabeu merupakan bukti nyata betapa putus asanya Florentino Perez

Clasico pertamanya berakhir dengan kekalahan memalukan, namun Mourinho kemudian berhasil membuat Guardiola kesal dengan entah bagaimana memperparah ketegangan di sekitar salah satu pertandingan paling sarat politik dan penuh gairah dalam dunia sepak bola—hingga sejauh itu bahkan memicu perpecahan di dalam skuad Spanyol.

Suasana permusuhan itu sangat cocok dengan gaya permainan sinis Mourinho, dan ia mengakhiri puasa gelar Madrid selama tiga tahun yang menyakitkan dengan mengalahkan tim yang bisa dibilang terbaik dalam sejarah sepak bola di final Copa del Rey 2011, sebelum mengakhiri dominasi tiga tahun tim Catalan sebagai juara La Liga pada tahun berikutnya.

Namun, pada musim panas 2013, Mourinho sudah pergi - dan tak ada yang terlalu sedih melihat kepergiannya. Kecuali Perez. Selama masa jabatannya yang semakin bergejolak, Mourinho telah berselisih dengan hampir semua pihak yang terkait dengan klub - mulai dari pemain hingga media - namun Perez mempertimbangkan untuk menunjuk kembali pelatih asal Portugal itu pada 2015, 2016, 2018, 2023, dan kini, menurut The Athletic, ia kembali mempertimbangkannya dengan serius.

Jadi, apakah tepat bagi Mourinho untuk kembali ke Real? Atau apakah ini bencana yang menunggu untuk terjadi?