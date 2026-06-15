Real Madrid mundur dari negosiasi transfer karena mereka 'memperkirakan' Manchester United akan menyelesaikan perekrutan gelandang yang dihargai £80 juta

Madrid telah mengakui kekalahan dalam perburuan Fernandes, dengan juara Eropa tersebut memperkirakan United akan segera menuntaskan kesepakatan untuk bintang West Ham tersebut. Meskipun Jose Mourinho baru saja kembali ke Santiago Bernabeu, Los Blancos diperkirakan tidak akan mengajukan tawaran resmi untuk Fernandes karena negosiasi United sudah berada pada tahap lanjut, menurut The Sun.

Setan Merah telah muncul sebagai kandidat terdepan untuk mendapatkan talenta asal Portugal tersebut, terutama sekarang setelah Arsenal mengurangi minat mereka terhadap sang pemain. Fernandes dengan cepat naik ke puncak daftar incaran United untuk memperkuat lini tengah musim panas ini, terutama dengan Elliot Anderson yang hampir pindah ke Manchester City.