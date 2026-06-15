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Real Madrid mundur dari negosiasi transfer karena mereka 'memperkirakan' Man Utd akan menyelesaikan perekrutan gelandang yang dihargai £80 juta
Madrid harus mengalah kepada United
Madrid telah mengakui kekalahan dalam perburuan Fernandes, dengan juara Eropa tersebut memperkirakan United akan segera menuntaskan kesepakatan untuk bintang West Ham tersebut. Meskipun Jose Mourinho baru saja kembali ke Santiago Bernabeu, Los Blancos diperkirakan tidak akan mengajukan tawaran resmi untuk Fernandes karena negosiasi United sudah berada pada tahap lanjut, menurut The Sun.
Setan Merah telah muncul sebagai kandidat terdepan untuk mendapatkan talenta asal Portugal tersebut, terutama sekarang setelah Arsenal mengurangi minat mereka terhadap sang pemain. Fernandes dengan cepat naik ke puncak daftar incaran United untuk memperkuat lini tengah musim panas ini, terutama dengan Elliot Anderson yang hampir pindah ke Manchester City.
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Nilai pasar West Ham dan gejolak internal
West Ham dikabarkan mematok harga Fernandes sebesar £80 juta, angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan £38 juta yang mereka bayarkan kepada Southampton tahun lalu. Namun, menyusul degradasi The Hammers ke Championship, United berharap dapat menegosiasikan biaya transfer yang lebih rendah untuk mendatangkan pemain muda tersebut ke Manchester. Namun, kesepakatan apa pun mungkin memerlukan kesabaran, mengingat situasi yang masih tidak menentu di London Stadium saat ini.
West Ham sedang menghadapi gejolak yang signifikan setelah pengunduran diri wakil ketua David Sullivan. Investigasi oleh BBC Panorama dan The Times merinci tuduhan perilaku predator terhadap pria berusia 77 tahun itu, meskipun Sullivan menyatakan bahwa ia “secara tegas” membantah tuduhan tersebut. Dengan Daniel Kretinsky yang akan menjadi pemegang saham mayoritas, masa depan manajer Nuno Espirito Santo juga tetap tidak pasti.
Hubungan dengan Jason Wilcox
Upaya United untuk mendatangkan Fernandes merupakan bukti nyata kepercayaan terhadap direktur sepak bola Jason Wilcox. Wilcox memiliki sejarah panjang dengan gelandang tersebut, setelah memantau perkembangannya selama menjabat sebagai kepala departemen perekrutan di Southampton. Wilcox-lah yang mengawasi perkembangan sang pemain sebelum ia sendiri pindah ke Old Trafford pada April 2024.
Sejarah antara kedua klub menambah dimensi lain pada cerita ini; jika transfer ini terwujud, Fernandes akan menjadi pemain pertama yang dijual West Ham ke United sejak Paul Ince melakukan transfer kontroversial pada 1989. Meskipun United sebelumnya dikaitkan dengan Declan Rice, mereka tidak pernah mengajukan tawaran resmi sebelum ia bergabung dengan Arsenal seharga £105 juta pada 2023.
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Mendes dan perombakan lini tengah
Pengaruh agen top Jorge Mendes juga sangat terasa dalam kesepakatan ini. Mendes mewakili Fernandes, dan gelandang tersebut berpotensi menjadi klien ketiganya yang bergabung dengan United dalam dua tahun terakhir, menyusul kedatangan Leny Yoro dan Manuel Ugarte yang cukup mencuri perhatian. Menariknya, United sebelumnya berhasil mengalahkan Madrid dalam perburuan Yoro dengan menawarkan paket senilai hampir £60 juta.
Perekrutan Fernandes terjadi di tengah restrukturisasi lini tengah yang lebih luas di bawah kepemimpinan baru. Meskipun klub telah menyepakati kesepakatan senilai £35 juta untuk Ederson dari Atalanta, mereka dilaporkan berencana untuk menjual Ugarte pada musim panas ini.