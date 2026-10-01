UEFA secara resmi telah membuka kembali penyelidikan mereka terhadap kasus Negreira setelah menerima pengaduan besar dari Real Madrid. Klub ibu kota itu menerbitkan pernyataan resmi hari ini yang mengonfirmasi bahwa badan pengatur sepak bola Eropa itu telah menerima dokumentasi ekstensif terkait €8,4 juta yang dibayarkan Barcelona kepada José María Enríquez Negreira antara 2001 dan 2018.

Madrid menyatakan: "UEFA telah mengonfirmasi penerimaan pengaduan yang diajukan oleh Real Madrid C.F. dan kelanjutan penyelidikan terkait pembayaran yang dilakukan selama dua dekade terakhir oleh F.C. Barcelona kepada mantan wakil presiden Komite Teknis Wasit. Pengaduan yang diajukan oleh klub kami mencakup dokumentasi dan bukti ekstensif terkait peristiwa dengan tingkat keseriusan luar biasa, yang secara langsung memengaruhi integritas kompetisi dan kepercayaan terhadap sistem perwasitan."