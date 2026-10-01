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Real Madrid merilis pernyataan resmi saat UEFA membuka kembali penyelidikan kasus Negreira menyusul keluhan terkait pembayaran Barcelona
Real Madrid konfirmasi investigasi UEFA
UEFA secara resmi telah membuka kembali penyelidikan mereka terhadap kasus Negreira setelah menerima pengaduan besar dari Real Madrid. Klub ibu kota itu menerbitkan pernyataan resmi hari ini yang mengonfirmasi bahwa badan pengatur sepak bola Eropa itu telah menerima dokumentasi ekstensif terkait €8,4 juta yang dibayarkan Barcelona kepada José María Enríquez Negreira antara 2001 dan 2018.
Madrid menyatakan: "UEFA telah mengonfirmasi penerimaan pengaduan yang diajukan oleh Real Madrid C.F. dan kelanjutan penyelidikan terkait pembayaran yang dilakukan selama dua dekade terakhir oleh F.C. Barcelona kepada mantan wakil presiden Komite Teknis Wasit. Pengaduan yang diajukan oleh klub kami mencakup dokumentasi dan bukti ekstensif terkait peristiwa dengan tingkat keseriusan luar biasa, yang secara langsung memengaruhi integritas kompetisi dan kepercayaan terhadap sistem perwasitan."
- Getty Imges
Tindakan mendesak dituntut
Madrid secara terbuka menuntut penyelesaian cepat dari badan pengatur untuk melindungi integritas olahraga ini. Pengumuman resmi mereka melanjutkan: "Real Madrid C.F. menganggap penting bahwa, sekarang UEFA telah memiliki dokumentasi ini, penyelidikan berjalan dengan urgensi setinggi-tingginya hingga tuntas sepenuhnya, dan bahwa badan-badan yang berwenang mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan tingkat keseriusan fakta-fakta yang telah terverifikasi."
Selain itu, klub tersebut berjanji akan tetap terlibat, dengan menambahkan: "Klub kami akan terus secara aktif bekerja sama dengan UEFA dan mengambil semua tindakan yang ada dalam kewenangannya untuk memperjelas peristiwa yang dianggapnya tidak sesuai dengan prinsip integritas, transparansi, dan fair play yang seharusnya mengatur sepakbola Eropa."
Ceferin menyoroti situasi serius
Presiden UEFA Aleksander Ceferin sebelumnya menyoroti beratnya tindakan Barcelona terkait mantan wakil presiden Komite Teknis Wasit.
Berbicara mengenai pengungkapan awal seputar pembayaran bersejarah tersebut, Ceferin menyatakan: "Saya tidak bisa mengomentari ini secara langsung karena dua alasan. Pertama, karena kami memiliki komite disiplin independen yang menanganinya. Kedua, karena saya belum menangani masalah ini secara rinci. Namun, saya bisa mengatakan satu hal. Saya telah diberi tahu dan situasinya sangat serius. Sangat serius, menurut pandangan saya, sampai ini menjadi salah satu yang paling serius yang pernah saya lihat dalam sepak bola. Di level LaLiga, tentu saja, perkara ini sudah kedaluwarsa dan tidak bisa menimbulkan konsekuensi kompetitif, tetapi proses masih berlangsung di kantor jaksa perdata di Spanyol. Sejauh menyangkut UEFA, tidak ada yang kedaluwarsa." Selain itu, seorang juru bicara resmi mengonfirmasi badan pengatur tersebut telah menerima dokumen-dokumen terkait "kasus yang disebut Negreira".
- Getty Images Sport
Apa langkah berikutnya untuk Barcelona?
UEFA kini akan menganalisis secara menyeluruh bukti yang diberikan dan mengumpulkan pernyataan langsung dari semua pihak yang terlibat, termasuk pengajuan resmi dari Barcelona. Komite disiplin memiliki kewenangan regulasi untuk melarang sebuah tim tampil di kompetisi Eropa jika mereka menemukan bukti konkret adanya upaya untuk merusak integritas kompetisi, sehingga kubu Catalan itu menghadapi potensi sanksi olahraga yang belum pernah terjadi sebelumnya.
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