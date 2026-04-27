Real Madrid merilis kabar terbaru mengenai cedera Kylian Mbappé di tengah kekhawatiran bahwa striker andalan tersebut mungkin absen dalam laga El Clásico yang krusial melawan Barcelona

Real Madrid mengeluarkan pernyataan resmi pada Senin pagi setelah serangkaian tes mendalam yang dilakukan di markas latihan klub. Hasil tes tersebut mengonfirmasi bahwa sang penyerang mengalami masalah otot.

Laporan medis tersebut menyatakan: "Setelah tes yang dilakukan hari ini terhadap pemain kami Kylian Mbappe oleh Tim Medis Real Madrid, ia didiagnosis mengalami cedera pada otot semitendinosus di kaki kirinya. Perkembangannya masih menunggu."

Menurut Marca, Mbappe akan absen dalam pertandingan liga Madrid berikutnya melawan Espanyol, namun ia berharap dapat kembali bermain pada pertandingan melawan Barcelona pada 10 Mei.