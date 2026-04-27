Real Madrid merilis kabar terbaru mengenai cedera Kylian Mbappé di tengah kekhawatiran bahwa striker andalan tersebut mungkin absen dalam laga El Clásico yang krusial melawan Barcelona
Laporan medis resmi telah dirilis
Real Madrid mengeluarkan pernyataan resmi pada Senin pagi setelah serangkaian tes mendalam yang dilakukan di markas latihan klub. Hasil tes tersebut mengonfirmasi bahwa sang penyerang mengalami masalah otot.
Laporan medis tersebut menyatakan: "Setelah tes yang dilakukan hari ini terhadap pemain kami Kylian Mbappe oleh Tim Medis Real Madrid, ia didiagnosis mengalami cedera pada otot semitendinosus di kaki kirinya. Perkembangannya masih menunggu."
Menurut Marca, Mbappe akan absen dalam pertandingan liga Madrid berikutnya melawan Espanyol, namun ia berharap dapat kembali bermain pada pertandingan melawan Barcelona pada 10 Mei.
Ketidakpastian setelah Betis mundur
Kekhawatiran pertama kali muncul ketika Mbappé meminta diganti saat penampilannya yang ke-100 bersama Los Blancos. Meskipun awalnya ada optimisme setelah pemeriksaan ultrasonografi, pemeriksaan lanjutan diperlukan untuk memastikan apakah pemain asal Prancis itu akan fit untuk bulan terakhir musim domestik dan Piala Dunia yang akan datang di Amerika Utara.
Manajer Alvaro Arbeloa tidak dapat memberikan kejelasan yang memadai segera setelah peluit akhir berbunyi di Benito Villamarin. Mantan bek tersebut mengakui kepada wartawan: “Saya tidak tahu. Dia merasakan sedikit ketidaknyamanan. Kita lihat saja bagaimana perkembangannya dalam beberapa hari ke depan.” Striker tersebut dilaporkan langsung menuju ruang ganti untuk mendapatkan perawatan setelah diganti.
Pertarungan menuju El Clasico
Fokus utama tim medis kini beralih ke tanggal 10 Mei, saat Madrid bertandang ke Spotify Camp Nou untuk laga besar melawan Barcelona yang berpotensi menjadi penentu gelar juara. Meskipun Madrid tertinggal jauh dari raksasa Catalan itu di klasemen, prestise pertandingan ini tetap menjadi hal yang sangat penting bagi petinggi klub. Saat ini ada jeda dua minggu bagi Mbappe untuk pulih, yang memberikan secercah harapan bahwa ia dapat memimpin lini depan saat menghadapi tim asuhan Hansi Flick.
Kekhawatiran yang semakin meningkat di Prancis
Berita ini juga dipantau dengan cermat di Prancis, mengingat Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Mbappé menjadi ujung tombak lini serang Didier Deschamps, dan setelah musim di mana ia telah mencetak lebih dari 40 gol, kondisi kebugarannya sangat krusial bagi harapan Les Bleus untuk merebut kembali trofi di panggung dunia.
Dengan anggota skuad lain seperti Rodrygo yang sudah menghadapi masalah jangka panjang, sumber daya serangan Real Madrid sedang dipaksa bekerja hingga batas maksimal. Klub kemungkinan akan memanfaatkan laga melawan Espanyol untuk merotasi skuad, namun semua mata tetap tertuju pada perkembangan pemulihan Mbappe seiring dimulainya hitung mundur menuju El Clasico.