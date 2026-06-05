Getty Images
Diterjemahkan oleh
Real Madrid merencanakan transfer Vitinha senilai €150 juta, dengan agen Jose Mourinho yang tengah berupaya mendatangkan bintang PSG tersebut menyusul janji Florentino Perez
Vitinha muncul sebagai target utama Perez dalam pemilihan ini
Persaingan untuk kursi presiden Real Madrid semakin mendekati akhir, dengan Perez dilaporkan siap mengumumkan perekrutan pemain bintang menjelang pemilihan pada hari Minggu. Menurut Cadena SER, Vitinha kini menjadi kandidat terkuat untuk menjadi bintang utama dalam janji tersebut.
Pemain internasional Portugal ini telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain terpenting PSG dan masih terikat kontrak selama tiga tahun ke depan. Meskipun kesepakatan apa pun akan sulit tercapai, Vitinha semakin dikaitkan dengan kepindahan ke Santiago Bernabeu karena Perez ingin membuat pernyataan sebelum pemungutan suara.
Setiap transfer akan membutuhkan komitmen finansial yang signifikan. Laporan menunjukkan bahwa Perez siap menginvestasikan hingga €150 juta untuk kedatangan pemain bintang, menjadikan Vitinha salah satu target termahal yang pernah dipertimbangkan oleh klub.
- (C)Getty Images
Transfer sebagai faktor penentu dalam pemilihan
Jurnalis Spanyol Pacojo Delgado meyakini bahwa pengumuman kepindahan Vitinha akan secara efektif menentukan hasil pemilihan presiden bahkan sebelum pemungutan suara dimulai. Ia juga menyoroti potensi pengaruh agen Jorge Mendes dalam memfasilitasi negosiasi.
"Jika Florentino ingin mengakhiri pemilihan ini, pengumuman Vitinha akan menjadi pukulan terakhir. Sebuah KO tanpa harus menunggu hingga Minggu," kata Delgado. "Apakah Anda benar-benar berpikir Jorge Mendes tidak akan menyediakan pemain terbaiknya untuk Jose Mourinho jika hal itu memungkinkan?"
Kabar seputar Mourinho menambah dimensi baru dalam rencana Madrid
Upaya untuk mendatangkan Vitinha yang dilaporkan tersebut merupakan bagian dari proyek yang lebih besar yang terkait dengan kedatangan Mourinho yang diperkirakan ke Real Madrid. Gelandang asal Portugal itu dipandang sebagai pemain yang mampu menjadi poros lini tengah yang diperbarui di bawah asuhan rekan senegaranya tersebut.
Laporan juga menyebutkan bahwa Madrid telah bergerak untuk memperkuat lini lain dalam skuad. Ibrahima Konate dilaporkan akan bergabung dengan status bebas transfer, sementara Denzel Dumfries diperkirakan akan tiba setelah klub mengaktifkan klausul pelepasannya sebesar €20 juta. Kesepakatan untuk Vitinha akan sangat bergantung pada kemampuan Madrid dalam bernegosiasi dengan PSG, di mana gelandang tersebut tetap menjadi sosok kunci. Hubungan jangka panjang Mendes dengan baik Mourinho maupun Los Blancos dianggap sebagai faktor penting dalam setiap potensi terobosan.
- Getty Images
Perhatian kini tertuju pada hasil pemilu dan negosiasi serah terima kekuasaan
Menjelang pemilihan presiden, perhatian akan tertuju pada apakah Perez mampu mewujudkan transfer besar yang kabarnya telah dijanjikannya kepada para pendukung. Vitinha masih terikat kontrak dengan PSG dan hal ini akan membutuhkan kesepakatan yang rumit dan mahal. Jika Madrid tetap melanjutkan rencana ini, negosiasi yang melibatkan PSG, Vitinha, dan Mendes kemungkinan besar akan menentukan apakah gelandang asal Portugal itu akan menjadi pilar utama dalam proyek olahraga klub selanjutnya.