Real Madrid merencanakan transfer Vitinha senilai €150 juta, dengan agen Jose Mourinho yang tengah berupaya mendatangkan bintang PSG tersebut menyusul janji Florentino Perez

Persaingan untuk kursi presiden Real Madrid semakin mendekati akhir, dengan Perez dilaporkan siap mengumumkan perekrutan pemain bintang menjelang pemilihan pada hari Minggu. Menurut Cadena SER, Vitinha kini menjadi kandidat terkuat untuk menjadi bintang utama dalam janji tersebut.

Pemain internasional Portugal ini telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain terpenting PSG dan masih terikat kontrak selama tiga tahun ke depan. Meskipun kesepakatan apa pun akan sulit tercapai, Vitinha semakin dikaitkan dengan kepindahan ke Santiago Bernabeu karena Perez ingin membuat pernyataan sebelum pemungutan suara.

Setiap transfer akan membutuhkan komitmen finansial yang signifikan. Laporan menunjukkan bahwa Perez siap menginvestasikan hingga €150 juta untuk kedatangan pemain bintang, menjadikan Vitinha salah satu target termahal yang pernah dipertimbangkan oleh klub.