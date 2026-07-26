Real Madrid menyepakati transfer besar-besaran Yan Diomande, dengan bintang RB Leipzig tersebut dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis

Menurut pakar transfer ternama Fabrizio Romano, Real Madrid telah mencapai kesepakatan dengan RB Leipzig dengan nilai transfer "jauh melebihi" €100 juta untuk Diomande. Klub raksasa Spanyol tersebut sebelumnya pernah mengajukan tawaran awal sekitar €100 juta, namun ditolak oleh klub Jerman tersebut, yang menuntut jumlah yang jauh lebih tinggi untuk pemain berusia 19 tahun itu.

Romano mengonfirmasi terobosan besar ini melalui akun X-nya, dengan menyatakan: "BERITA TERBARU: YAN DIOMANDE KE REAL MADRID, INILAH DIA! Kesepakatan telah ditutup malam ini dengan RB Leipzig dengan biaya transfer lebih dari €100 juta untuk pemain sayap asal Pantai Gading tersebut. Diomande akan terbang ke Madrid minggu ini untuk menjalani tes medis dan menandatangani kontrak hingga Juni 2031."







