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Real Madrid menyepakati transfer besar-besaran Yan Diomande, dengan bintang RB Leipzig tersebut dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis
Real Madrid mencapai kesepakatan besar-besaran
Menurut pakar transfer ternama Fabrizio Romano, Real Madrid telah mencapai kesepakatan dengan RB Leipzig dengan nilai transfer "jauh melebihi" €100 juta untuk Diomande. Klub raksasa Spanyol tersebut sebelumnya pernah mengajukan tawaran awal sekitar €100 juta, namun ditolak oleh klub Jerman tersebut, yang menuntut jumlah yang jauh lebih tinggi untuk pemain berusia 19 tahun itu.
Romano mengonfirmasi terobosan besar ini melalui akun X-nya, dengan menyatakan: "BERITA TERBARU: YAN DIOMANDE KE REAL MADRID, INILAH DIA! Kesepakatan telah ditutup malam ini dengan RB Leipzig dengan biaya transfer lebih dari €100 juta untuk pemain sayap asal Pantai Gading tersebut. Diomande akan terbang ke Madrid minggu ini untuk menjalani tes medis dan menandatangani kontrak hingga Juni 2031."
Paris Saint-Germain mundur dari persaingan
Sebelum terobosan ini, Diomande telah menarik minat besar dari seluruh Eropa, terutama dari Paris Saint-Germain. Namun, Romano juga mengungkapkan bahwa juara Prancis tersebut telah secara resmi menarik minat mereka.
Meskipun sebelumnya telah menyepakati persyaratan pribadi, PSG memutuskan bahwa mereka tidak akan melanggar prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang rasional dan keseimbangan skuad demi merealisasikan transfer tersebut. Dengan mundurnya klub Prancis tersebut, jalan pun terbuka bagi Real.
Kenaikan pesat dari zona degradasi hingga transfer sensasional
Kebangkitan Diomande sungguh spektakuler, hingga menarik perhatian Arsenal, Manchester City, dan Liverpool, yang enggan menawar melebihi angka €100 juta.
Selama musim 2024-25, remaja ini hanya tampil sebagai starter sebanyak enam kali untuk Leganes saat mereka terdegradasi dari La Liga, dan berhasil mencetak dua gol. RB Leipzig mengambil risiko yang diperhitungkan pada tahun 2025, dengan membayar €20 juta untuk memboyongnya ke Bundesliga, di mana ia dengan cepat menjadi bintang baru. Musim lalu, ia bermain dalam 46 pertandingan dan mencetak 15 gol di semua kompetisi untuk klub asal Jerman tersebut.
- AFP
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Diomande diperkirakan akan tiba di Madrid pekan ini untuk menjalani pemeriksaan medis wajib dan secara resmi menandatangani kontraknya yang berlaku hingga Juni 2031. Setelah semua prosedur formalitas selesai, penyerang berbakat ini akan bergabung dengan rekan-rekan setim barunya untuk menjalani persiapan pramusim di bawah asuhan Jose Mourinho. Mengingat ketidakpastian seputar masa depan Vinicius Junior, Diomande berpotensi langsung memainkan peran penting bagi klub pada musim mendatang.
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