Real Madrid 'menyadari' bahwa Jose Mourinho ingin kembali ke klub secara sensasional, seiring terungkapnya tanggal berakhirnya klausul pelepasan Benfica
Mourinho mengungkapkan keinginannya untuk kembali
Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Mourinho mengincar kesempatan kedua untuk menangani Real Madrid. Meskipun pelatih berpengalaman ini saat ini menangani Benfica, ia telah mengalihkan fokusnya kembali ke Santiago Bernabeu seiring dengan evaluasi Madrid terhadap rencana jangka panjang mereka. Romano menjelaskan situasi terkait ambisi sang manajer, dengan menyatakan: “Real Madrid sudah mengetahui keinginan Jose Mourinho untuk kembali. Ia telah menegaskan kepada orang-orang terdekatnya bahwa ia ingin mendapatkan kesempatan kedua di klub tersebut. Real Madrid akan segera memutuskan siapa manajer mereka berikutnya.”
Batas waktu klausul pelepasan semakin dekat
Meskipun manajer tersebut terikat kontrak di Lisbon, celah hukum dapat memfasilitasi kepergiannya dengan cepat dan tanpa biaya. Laporan menyebutkan bahwa kontraknya mencakup klausul pemutusan khusus yang memungkinkannya hengkang tanpa biaya jika kesepakatan tercapai dalam jangka waktu yang ketat. Klausul penting ini akan berakhir sekitar 10 hari setelah Benfica memainkan pertandingan terakhir mereka di musim ini, yang diperkirakan berlangsung pada pertengahan Mei.
Persaingan untuk posisi manajerial
Terlepas dari antusiasmenya, Mourinho bukanlah kandidat terdepan yang tak terbantahkan untuk mengambil alih kursi pelatih. Real Madrid saat ini sedang melakukan evaluasi pasar yang komprehensif, dan beberapa kandidat ternama dilaporkan berada di urutan teratas dalam daftar incaran mereka. Jurgen Klopp muncul sebagai pilihan utama bagi jajaran petinggi klub, sementara Mauricio Pochettino tetap menjadi pertimbangan serius, terutama berkat kekaguman Florentino Perez yang telah lama terjalin. Akibatnya, Mourinho menghadapi persaingan yang ketat untuk meyakinkan para pengambil keputusan bahwa kejeniusan taktisnya serta pengalaman sebelumnya dalam menghadapi tekanan besar di ibu kota Spanyol menjadikannya kandidat ideal untuk posisi tersebut.
Bagaimana masa depan Madrid
Ke depan, keputusan sepenuhnya ada di tangan Madrid saat mereka bersiap untuk mengambil keputusan akhir. Meskipun klub ini melewatkan jendela transfer gratis pada pertengahan Mei, merekrut Mourinho di kemudian hari tetap merupakan langkah finansial yang berisiko rendah. Namun, untuk saat ini, Álvaro Arbeloa masih memimpin tim utama, dan akan kembali ke pinggir lapangan saat Real menghadapi Espanyol dalam laga La Liga berikutnya.