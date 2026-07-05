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Real Madrid mengonfirmasi perekrutan Denzel Dumfries senilai €20 juta - sementara Trent Alexander-Arnold kini menghadapi persaingan baru dalam upayanya mengisi posisi bek kanan Los Blancos
Real Madrid memperkuat posisi bek kanan
Real Madrid telah mengonfirmasi perekrutan Dumfries dari Inter setelah mencapai kesepakatan dengan klub Serie A tersebut. Dalam pernyataan resmi, Los Blancos mengumumkan bahwa pemain timnas Belanda itu telah menandatangani kontrak berdurasi empat tahun yang berlaku hingga 30 Juni 2030.
Pemain berusia 30 tahun itu bergabung dengan Santiago Bernabeu dengan biaya transfer yang dilaporkan sebesar €20 juta (£21,6 juta/$29,1 juta), menurut The Athletic. Inter memutuskan untuk melepas sang bek karena kontraknya sudah memasuki tahap akhir. Kedatangannya juga menambah opsi berpengalaman di posisi bek kanan, di mana Madrid sudah memiliki Alexander-Arnold.
Real Madrid mengonfirmasi kesepakatan tersebut
Real Madrid mengumumkan transfer tersebut melalui pernyataan resmi klub setelah mencapai kesepakatan dengan Inter. Klub tersebut menyatakan: "Real Madrid C.F. dan Inter Milan telah mencapai kesepakatan terkait transfer pemain Denzel Dumfries, yang akan bergabung dengan klub kami selama empat musim ke depan, hingga 30 Juni 2030."
Bek berpengalaman memperkuat skuad Madrid
Setelah kontrak Dani Carvajal berakhir, Alexander-Arnold menjadi satu-satunya bek kanan senior yang diakui dalam skuad. Kini, Dumfries bergabung untuk memberikan persaingan dan kedalaman skuad di posisi tersebut.
Dumfries meninggalkan Inter setelah lima musim yang produktif, di mana ia membuktikan diri sebagai salah satu bek sayap paling konsisten di Eropa. Ia mencatatkan 207 penampilan untuk klub Italia tersebut, mencetak 27 gol dan memberikan 28 assist, sekaligus membantu Nerazzurri meraih dua gelar Serie A.
Meskipun musim terakhirnya terganggu oleh operasi pergelangan kaki, pemain berusia 30 tahun ini tetap tampil dalam 28 pertandingan dan mencetak lima gol. Kedatangannya memberi Madrid opsi berpengalaman lainnya di sisi kanan pertahanan.
- Goal-GFX
Madrid terus memperkuat timnya
Dumfries adalah rekrutan terbaru dalam bursa transfer musim panas yang sibuk bagi Real Madrid. Los Blancos juga telah memperkuat lini-lini lain dalam skuad mereka, dengan Ibrahima Konate, Bernardo Silva, dan Marc Cucurella yang bergabung dengan skuad asuhan Mourinho.
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