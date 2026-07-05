Real Madrid mengonfirmasi perekrutan Denzel Dumfries senilai €20 juta - sementara Trent Alexander-Arnold kini menghadapi persaingan baru dalam upayanya mengisi posisi bek kanan Los Blancos

Real Madrid telah mengonfirmasi perekrutan Dumfries dari Inter setelah mencapai kesepakatan dengan klub Serie A tersebut. Dalam pernyataan resmi, Los Blancos mengumumkan bahwa pemain timnas Belanda itu telah menandatangani kontrak berdurasi empat tahun yang berlaku hingga 30 Juni 2030.

Pemain berusia 30 tahun itu bergabung dengan Santiago Bernabeu dengan biaya transfer yang dilaporkan sebesar €20 juta (£21,6 juta/$29,1 juta), menurut The Athletic. Inter memutuskan untuk melepas sang bek karena kontraknya sudah memasuki tahap akhir. Kedatangannya juga menambah opsi berpengalaman di posisi bek kanan, di mana Madrid sudah memiliki Alexander-Arnold.







