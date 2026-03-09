Real Madrid mengonfirmasi kabar buruk cedera menjelang laga melawan Manchester City, dengan Alvaro Carreras bergabung dengan Kylian Mbappe, Jude Bellingham, dan Rodrygo di bangku cadangan

Persiapan juara bertahan untuk leg pertama babak 16 besar Liga Champions yang krusial melawan Manchester City terganggu oleh masalah pertahanan lainnya. Klub mengonfirmasi pada Senin bahwa Carreras menjadi tambahan terbaru di ruang perawatan yang penuh sesak di Valdebebas.

Bek sayap muda tersebut didiagnosis menderita cedera otot betis kanan akibat benturan keras yang dialaminya selama kekalahan terbaru melawan Getafe. Meskipun ada harapan dia bisa pulih untuk sesi latihan Senin, bek tersebut diperkirakan akan absen selama seminggu lagi, sehingga Ferland Mendy harus kembali tampil melawan City.