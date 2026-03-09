Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Real Madrid mengonfirmasi kabar buruk cedera menjelang laga melawan Manchester City, dengan Alvaro Carreras bergabung dengan Kylian Mbappe, Jude Bellingham, dan Rodrygo di bangku cadangan
Krisis pertahanan semakin memburuk bagi Arbeloa
Persiapan juara bertahan untuk leg pertama babak 16 besar Liga Champions yang krusial melawan Manchester City terganggu oleh masalah pertahanan lainnya. Klub mengonfirmasi pada Senin bahwa Carreras menjadi tambahan terbaru di ruang perawatan yang penuh sesak di Valdebebas.
Bek sayap muda tersebut didiagnosis menderita cedera otot betis kanan akibat benturan keras yang dialaminya selama kekalahan terbaru melawan Getafe. Meskipun ada harapan dia bisa pulih untuk sesi latihan Senin, bek tersebut diperkirakan akan absen selama seminggu lagi, sehingga Ferland Mendy harus kembali tampil melawan City.
- Getty Images Sport
Status penyerang bintang terungkap
Meskipun fokus tetap tertuju pada pertandingan besar Eropa yang akan datang, kondisi kebugaran para bintang utama Madrid terus mendominasi berita. Baik Mbappe maupun Bellingham sedang menjalani proses pemulihan, dan meskipun mereka berusaha untuk kembali, mereka belum cukup bugar untuk memimpin lini depan pada Rabu ini.
Penyerang Prancis, yang baru saja kembali dari Paris, terlihat melakukan latihan di gym dan latihan individu di lapangan rumput, tetapi tidak menyentuh bola. Klub mengambil pendekatan hati-hati untuk memastikan dia siap sepenuhnya untuk leg kedua di Etihad Stadium, sementara Rodrygo melakukan persiapan untuk operasi yang dijadwalkan.
Peningkatan pertahanan dan gelandang yang kembali
Dalam kabar baik yang langka bagi raksasa Spanyol, Antonio Rudiger telah diizinkan untuk bermain dan menyelesaikan sesi latihan penuh tanpa kendala. Pemain internasional Jerman ini diharapkan akan melanjutkan duel pribadinya dengan Erling Haaland, pertarungan taktis yang terbukti krusial dalam pertemuan sebelumnya.
Skuad Arbeloa juga mendapat dorongan dengan kembalinya Dean Huijsen, Franco Mastantuono, dan Eduardo Camavinga. Meskipun Huijsen dan Mastantuono absen dalam perjalanan ke Vigo karena hukuman, Camavinga telah pulih sepenuhnya dari sakit gigi parah akibat lubang gigi dan termasuk dalam rencana pertandingan.
- Getty Images
Persiapan intensif di Valdebebas terus berlanjut.
Suasana di Real Madrid City dilaporkan cukup tegang karena tim berusaha mengatasi krisis cedera yang mereka hadapi. Latihan-latihan fokus pada latihan aktivasi, rondos, dan latihan taktik bertekanan tinggi untuk melawan gaya permainan City yang mengandalkan penguasaan bola.
Meskipun absennya David Alaba, Dani Ceballos, dan Eder Militao, yang semuanya terus menjalani proses pemulihan masing-masing bersama para bintang lini depan, pesan dari tim adalah ketahanan. Tim menyelesaikan serangkaian latihan taktis dan pertandingan kecil untuk mengasah keunggulan kompetitif mereka menjelang leg kandang yang menentukan.
Iklan