Real Madrid mengonfirmasi bahwa tawaran senilai €150 juta-yang menjadi rekor klub-untuk Julian Alvarez telah ditolak, sementara identitas target transfer "Galactico misterius" Florentino Perez pun terungkap

Langkah berani ini dilakukan tak lama setelah Perez terpilih kembali sebagai presiden klub pada hari Minggu, setelah mengalahkan saingannya, Enrique Riquelme. Selama masa kampanyenya, pria berusia 79 tahun itu berjanji akan mengeluarkan dana besar untuk satu target utama.

Sebelum pengumuman tersebut, Perez mengatakan kepada acara TV Spanyol Horizonte: "Pada hari Selasa atau sekitarnya, saya akan mengajukan tawaran kepada klub besar Liga Champions untuk seorang pemain hebat. Ini akan menjadi biaya transfer terbesar yang pernah dibayarkan Real Madrid dalam sejarahnya. Kami akan mengajukan tawaran yang signifikan, setidaknya sekitar €150 juta. Dia haruslah seorang gelandang yang mampu menggerakkan serangan. Dan itu bukan Haaland. Pemain tersebut bukan berasal dari Liga Premier. Dan hal pertama yang akan kami lakukan adalah berbicara dengan klub tersebut. Ini adalah perekrutan yang dimaksudkan untuk membangkitkan antusiasme karena itulah intinya—membangkitkan antusiasme."