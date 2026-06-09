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Real Madrid mengonfirmasi bahwa tawaran senilai €150 juta-yang menjadi rekor klub-untuk Julian Alvarez telah ditolak, sementara identitas target transfer "Galactico misterius" Florentino Perez pun terungkap
Pernyataan Real Madrid mengonfirmasi tawaran untuk Alvarez
Menyusul spekulasi yang semakin menguat, Real Madrid mengambil langkah yang sangat tidak biasa dengan merilis pernyataan resmi terkait aktivitas transfer mereka hari ini. Klub tersebut telah mengonfirmasi bahwa tawaran sebesar €150 juta untuk Alvarez telah ditolak oleh Atlético.
Pernyataan resmi klub berbunyi: "Real Madrid C. F. mengumumkan bahwa, setelah rapat Dewan Direksi yang diadakan hari ini, klub telah mengajukan tawaran sebesar 150 juta euro kepada Club Atlético de Madrid untuk hak federatif pemain Julián Álvarez. Setelah meninjau dan mengevaluasi tawaran tersebut, Club Atlético de Madrid telah menyampaikan rasa terima kasihnya atas proposal yang diajukan dalam kerangka hubungan baik antara kedua klub, dan telah menolaknya dengan merujuk pada klausul pelepasan pemain."
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Perez menepati janjinya sebagai Galactico
Langkah berani ini dilakukan tak lama setelah Perez terpilih kembali sebagai presiden klub pada hari Minggu, setelah mengalahkan saingannya, Enrique Riquelme. Selama masa kampanyenya, pria berusia 79 tahun itu berjanji akan mengeluarkan dana besar untuk satu target utama.
Sebelum pengumuman tersebut, Perez mengatakan kepada acara TV Spanyol Horizonte: "Pada hari Selasa atau sekitarnya, saya akan mengajukan tawaran kepada klub besar Liga Champions untuk seorang pemain hebat. Ini akan menjadi biaya transfer terbesar yang pernah dibayarkan Real Madrid dalam sejarahnya. Kami akan mengajukan tawaran yang signifikan, setidaknya sekitar €150 juta. Dia haruslah seorang gelandang yang mampu menggerakkan serangan. Dan itu bukan Haaland. Pemain tersebut bukan berasal dari Liga Premier. Dan hal pertama yang akan kami lakukan adalah berbicara dengan klub tersebut. Ini adalah perekrutan yang dimaksudkan untuk membangkitkan antusiasme karena itulah intinya—membangkitkan antusiasme."
Persaingan kepentingan dan masalah seputar klausul pelepasan
Meskipun telah mengidentifikasi target utama mereka, Los Blancos menghadapi rintangan yang cukup besar. Awalnya dikira bahwa penyerang asal Argentina itu memiliki klausul pelepasan sebesar €500 juta (£431 juta/$577 juta) dalam kontraknya bersama Atlético. Namun, laporan menunjukkan bahwa kontraknya memuat ketentuan khusus untuk tim-tim Liga Champions tertentu, yang berpotensi memungkinkan mereka mendapatkan jasanya dengan harga mendekati €150 juta.
Real Madrid bukanlah satu-satunya klub raksasa Eropa yang memburu penyerang produktif tersebut, karena Barcelona dilaporkan telah mengajukan tawaran sebesar €100 juta yang ditolak minggu lalu. Sementara itu, klub Santiago Bernabeu juga telah mengonfirmasi kepergian pelatih tim utama Alvaro Arbeloa. Mereka merilis pernyataan terpisah yang mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada sang manajer, yang kemudian membuka jalan bagi Jose Mourinho untuk kembali secara sensasional.
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Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Real Madrid?
Real Madrid kini harus memutuskan apakah akan mengajukan tawaran yang lebih tinggi atau mengaktifkan klausul pelepasan untuk memaksa Atlético menjual pemain tersebut. Dengan Mourinho yang tampaknya siap mengambil alih jabatan manajer, klub pasti sangat ingin segera menyelesaikan proses perombakan skuad mereka. Karena Pérez tetap bertekad untuk mendatangkan bintang baru ke Bernabéu, para penggemar dapat mengharapkan tawaran besar lainnya dalam waktu dekat.